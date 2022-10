Oltner Jugendbibliothekar Roland Hochstrasser wird pensioniert

Jugendbibliothek Olten Seine kleinen Kunden glauben, er hätte alle Bücher schon gelesen – jetzt geht Leiter Roland Hochstrasser in Pension Nach knapp 39 Jahren tritt der Aargauer in Oltner Diensten in den Ruhestand. Schon im Voraus gabs deswegen Selbstgemachtes, Brieflein und Zeichnungen seiner Leseratten. Urs Huber Jetzt kommentieren 10.10.2022, 05.00 Uhr

Roland Hochstrasser war knapp 39 Jahre Leiter der Jugendbibliothek Olten; in Zukunft liest er vor allem noch für sich. Patrick Lüthy

Schon Tage und Wochen zuvor bringen Eltern und Kinder kleine Präsente vorbei. Selbstgemachtes, Zeichnungen, Brieflein. Was Wunder: Da wird einer demnächst verabschiedet, der während knapp 39 Jahren die Geschicke der städtischen Jugendbibliothek Olten bestimmte.

Roland Hochstrasser hat in seiner Wirkungszeit bibliophile Generationen begleitet, ja vielleicht dafür gesorgt, dass aus den Generationen überhaupt bibliophile hervorgehen konnten. Als Medium zwischen Autoren- und Leserschaft, eben zwischen Werk und Wirklichkeit sozusagen.

Erst geschah die drunten im Zielemp, ab August 2016 im Erdgeschoss des Stadthauses an der Dornacherstrasse. Die Zäsur bedeute für ihn noch einmal so etwas wie ein Motivationsschub, hatte er seinerzeit dieser Zeitung gegenüber den Umzug kommentiert.

Die Bibliothek ist gut aufgestellt

80 bis 100 Kinder besuchen die Jugendbibliothek täglich, 22000 Medien stehen zur Verfügung. Das verrät die Statistik. Nicht ausschliesslich Bücher. Comics, DVD’s, Hörbücher, ja selbst Filme gehören mittlerweile zum Repertoire einer zeitgenössischen Jugendbibliothek. «Ich finde, wir hier sind sehr gut aufgestellt», bilanziert Hochstrasser sein Wirken, der in der Öffentlichkeit seit fast vier Jahrzehnten als Bibliothekar durchgeht und deshalb wohl mit vielen Klischees in Verbindung gebracht wird.

Hochstrasser muss lachen. «Ja, das ist so.» Viele Kinder etwa würden davon ausgehen, er kenne alle Bücher der Bibliothek und er habe sie auch alle gelesen. «Und nicht selten meinen die Kinder auch, die Bücher würden mir gehören.» Schmunzeln. Und: Es gibt noch Steigerungsformen. Denn selbst die Idee, er würde in der Bibliothek wohnen, ist ihm schon untergekommen.

«Und wo schläfst du hier? – Das bin ich auch mal gefragt worden.»

Bibliothek total also. Aber: Auch Bibliothekare sind nicht von ihrer ersten Stunde an Bibliothekare. Hochstrasser wuchs zusammen mit drei Geschwistern in Rupperswil auf, besuchte dort und in Lenzburg die obligatorischen Schulen und wechselte dann an die Kanti Aarau; «halt weil ich nicht so recht wusste, was ich wollte», wie er sagt. Zwischenzeitlich verliess er die Kanti gar, arbeitete im Welschland bei einem Weinbauern. «Aber das war auch nicht, was ich suchte», lacht er heute.

Roland Hochstrasser kam wohl durch den Deutschlehrer zu seinem Beruf. Patrick Lüthy

Es lag wohl am damaligen Deutschlehrer

Erst ein Deutschlehrer an der Mittelschule, der seine Schülerschaft querbeet und vertieft durch die Literatur aller Epochen führte, weckte in ihm das Gespür fürs Buch, die Literatur. «Schwierig zu sagen, was letzten Endes wirklich dahintersteckte», meint er rückblickend zu seiner Berufsfindung. Jedenfalls entschied er sich nach der Maturität für eine Lehre als Buchhändler, arbeitet ein, zwei Jahre auf dem Beruf und erfuhr dann von der frei werdenden Stelle als Jugendbibliothekar in Olten.

«Warum nicht», dachte sich der Aargauer und bewarb sich – mit Erfolg, wie wir wissen. Der seinerzeitige Stadtrat Wolfgang Moor hiess ihn willkommen. «Damals noch im Beamtenstatus», wie sich Hochstrasser erinnert. Und damit verbundenem Wohnsitzzwang. «Ich hatte von Olten keine Ahnung», sagt er. Mit der Familie habe er als Kind einmal das Sälischlössli besucht und von dort oben «Richtung Aarau geblickt», spasst Hochstrasser.

Kündigung geschrieben, aber nicht abgeschickt

Dass er mal die Stelle aufgeben und zurück in den Buchhandel wollte, gehört auch zur langen Oltner Geschichte der Jugendbibliothekars. Grund dafür: die indifferente Haltung seines Arbeitgebers, der ihn zum einen machen lassen wollte, dann aber trotzdem immer reinfunkte. Das empfand er dann doch als störend, schrieb die Kündigung, schickte sie aber nie ab. Erst beim Aufräumen in den letzten Tagen ist das Papier wieder zum Vorschein gekommen. Hochstrasser muss ein bisschen lächeln.

«Damals ging ein Ruck durchs ganze Bibliothekswesen», erinnert er sich. Die ersten elektronischen Bibliotheksprogramme kamen auf. «Das machte notwendig, in Etappen zu denken, um für die noch kommenden Schritte bereit zu sein», sagt Hochstrasser noch. Und siehe da: Mit dieser Herausforderung trat auch sein einstiger Kündigungsgedanke in den Hintergrund.

«Die Abenteuer des Tom Sawyer»: Dieses Buch war das erste, welches Roland Hochstrasser eigenständig kaufte. Patrick Lüthy

Ein Mann mit einer breiten Akzeptanz

Ein Glück, denn selbst im Stadthaus ist man der weitverbreiteten Meinung, in Roland Hochstrasser jene Person gefunden zu haben, die Buch und Jugend auf archetypische Weise repräsentiert und zusammenbringt. Darüber hinaus hat er als solcher etwas wohltuend Unaufdringliches. Vielleicht ist er Missionar auf leisen Sohlen. Einer, der in Sachen Lesen unterwegs ist. «Früher», so sagt er, «hast du einem Kind aufgrund seines Alters ein Buch empfehlen können.»

Und heute? Heute sei das anders. Lese- und Verständnisfähigkeit und Interessen würden in derselben Altersstufe viel breiter divergieren als vor Jahrzehnten. «Es empfiehlt sich, im Gespräch herauszufinden, welcher Inhalt geeignet erscheint, um die Buchwahl nicht zum Misserfolg werden zu lassen», weiss Roland Hochstrasser.

Aber jetzt: Ruhestand. Was er mit der Zeit zu tun gedenke? Eine dumme Frage. «Lesen», sagt Hochstrasser als Erstes. Und hören, wandern, kochen, Gesellschaft pflegen. Er sei auch froh, nicht mehr die Verantwortung tragen zu müssen, permanent Richtungsgeber einer Institution zu sein.

«Ich habe jetzt mehr Zeit, mich darauf zu konzentrieren, was mir gefällt, mir entspricht, mich auf einer anderen Ebene weiterbringt.»

So wie damals vielleicht, als er sein erstes Buch selbst kaufte: «Die Abenteuer des Tom Sawyer» von Mark Twain. Im Radio hatte er damals Auszüge aus dem Buch gehört.

Junge Kundschaft bringt Abschiedsgeschenke vorbei. Patrick Lüthy

Buchfestival und Arbeitsende in einem

Offiziell tritt Roland Hochstrasser Ende November in den Ruhestand. Ferienhalber fällt sein letzter Arbeitstag aber auf den 30. Oktober, einen Sonntag. Grund: das Buchfestival in Olten. «Dass ausgerechnet diese Kombination auf meinen Abschied fällt: Das freut mich wirklich», sagt er in gewohnt liebenswürdig-heiterem Tonfall.

Mitterweile steckt er ja schon in der Übergangsphase. Am 1. Oktober hat Simone Fasola aus Basel die Leitung der Jugendbibliothek übernommen.

