Jugendraum Kappel nach drei Jahren Pause wieder eröffnet

Untergäu «An einem Abend waren über 60 Jugendliche hier»: Darum kommt der wiedereröffnete Jugendraum in Kappel so gut an Seit Anfang September können sich die Kinder und Jugendlichen der Kreisschule Untergäu wieder in einem Jugendraum treffen. Beim Besuch vor Ort in Kappel erzählen die beiden Jugendarbeitenden, was hier geboten wird – und was die nächsten Projekte sind. Adrian Kamber Jetzt kommentieren 29.09.2022, 17.47 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Für Action ist gesorgt: Im Jugendraum Kappel stehen diverse Tischspiele zur Verfügung. Bruno Kissling

Die Geräuschkulisse beginnt schon vor dem Eingang des Gebäudes: Es sind Pingpong-Bälle, Billardkugeln und drehende Tischfussballgriffe auszumachen. Am lautesten aber hört man die Stimmen und Rufe von Jugendlichen: «Hey, der war drin» oder «jetzt bin ich aber dran». So tönt es, wenn man den kürzlich wiedereröffneten Jugendraum in Kappel neben dem Schulhaus betritt. Seit dem 2. September herrscht hier jeweils am Mittwochnachmittag und am Freitagabend Hochbetrieb.

Am Abend der Eröffnung seien bereits über 20 Jugendliche da gewesen, erzählen Riana Baumberger und Matej Ceni von der Kinder- und Jugendförderung KJFB, die beiden Leitenden des Jugendraums. Sie haben sich auch extra in der Schule den Klassen vorgestellt, um auf den Jugendraum aufmerksam zu machen. «Wir merken, dass der Bedarf bei den 12- bis 16-Jährigen nach so einem Angebot wirklich sehr gross war», sagt Ceni. «An einem Freitag kamen sogar über 60 Jugendliche über den Abend verteilt», so Baumberger weiter.

Riana Baumberger, 25, und Matej Ceni, 23, leiten seit Anfang September den Jugendraum in Kappel. Bruno Kissling

Was können die Schülerinnen und Schüler vor Ort denn alles machen? Die Beschäftigungsmöglichkeiten, die sofort ins Auge stechen, sind der Billard-, der Tischhockey- und der Pingpong-Tisch sowie der Töggelikasten. Um sich nach einem hitzigen Spiel zu erholen, stehen auch zahlreiche Sofas und Sessel bereit.

Pizza-Abende und «Mocktail»-Partys

Man ist zudem daran, mit den Jugendlichen verschiedene Projekte in Angriff zu nehmen. «Sie haben zum Beispiel gewünscht, dass wir zusammen den Raum neu streichen. Und auch einen Beamer für die ein oder andere Movie-Night wollen wir bald installieren», erzählt Baumberger.

Für das leibliche Wohl wird selbst gesorgt. Der Jugendraum ist nämlich mit einer eigenen Küche ausgestattet. Wenn zusammen gekocht werden soll, können sich die Teenager einfach über Instagram oder Whatsapp bei den Leitenden anmelden, damit entsprechend eingekauft werden kann. Am kommenden Freitag steht zum Beispiel Pizza auf dem Programm. «Demnächst wollen wir auch eine ‹Mocktail›-Party machen, wo die Jugendlichen ihre alkoholfreien Getränke selber mixen können», erzählt Baumberger.

Hier soll bald ein Beamer für gemütliche Filmabende installiert werden. Bruno Kissling

Grosser Bedarf nach dreijähriger Schliessung

Viel Beschäftigung also für die Untergäuer Jugendlichen. Während der letzten drei Jahre gab es für sie in der Region kaum eine Möglichkeit, sich so ungezwungen und begleitet zu treffen, wie hier. Der Jugendraum in Kappel wurde nämlich 2019 nach der Pensionierung des damaligen Leiters geschlossen.

In Kappel und den beiden Nachbargemeinden Hägendorf und Gunzgen war man sich aber einig, dass es für die Jugendlichen der Kreisschule Untergäu wieder einen Jugendtreff geben muss. Dass grosser Bedarf besteht, war letztlich auch nach einer Umfrage bei den Schülerinnen und Schülern selbst klar.

Eine Arbeitsgruppe mit Vertretern aus den betreffenden Gemeinden, lotete unter der Leitung von Ruedi Schärli, Präsident der Kulturkommission in Kappel, die Möglichkeiten aus. Rickenbach war zu Beginn der Gespräche auch mit am Tisch, zog sich dann aber zurück. Den betreffenden Sek-B- und E-Schülerinnen und -Schülern sollte nicht nur «einfach ein Freizeitraum» zur Verfügung gestellt werden. Zielführender ist laut Schärli, wenn der Raum von professionellen Jugendarbeitenden geführt werde.

Im neuen Jugendtreff gibt es auch eine Ecke mit Sofas zum Chillen. Bruno Kissling

So kam es zur Zusammenarbeit mit der KJFB, einer 2019 von David Bieli gegründeten Firma. Sie unterstützt und fördert Kinder und Jugendliche im Rahmen der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Offen heisst, dass die Angebote weder an eine Mitgliedschaft noch an konfessionelle oder politische Bedingungen geknüpft sind und ohne besondere Voraussetzungen besucht werden können.

Die ausgebildeten Sozialarbeitenden und -pädagogen gehen aktiv auf die Jugendlichen zu, um mit ihnen eigene Projekte zu realisieren. Das Ziel: So sollen sich die jungen Menschen in ihrer Gemeinde wohl fühlen, an gesellschaftlichen Prozessen teilnehmen und ihre Entwicklung bestmöglich entfalten können.

David Bieli, Geschäftsleiter und Gründer KJFB. Claude Hurni

In einem Mandatsvertrag zwischen der KJFB und den drei beteiligten Gemeinden ist nun geregelt, dass der Jugendraum zweimal pro Woche mit zwei 20-Prozent-Stellen besetzt ist. Gestartet ist die offene Jugendarbeit Untergäu in einer Pilotphase bis vorerst Ende 2023. Bis dahin sollen die mit den Jugendlichen erzielten Fortschritte und abgeschlossenen Projekte dokumentiert und zusammen mit der Gemeinde analysiert werden.

«Im Milizsystem fehlt oft das Fachwissen»

Bieli erhielt bei diesem Projekt in Kappel den Auftrag vom Kanton, einen Leitfaden für den Aufbau einer offenen Kinder- und Jugendarbeit für die Solothurner Gemeinden zu erstellen. Die Mehrheit der Solothurner Gemeinden hat gegenwärtig noch kein solches Angebot. «Deshalb gehe ich beratend auf die Gemeinden zu und erkläre ihnen die Vorteile der offenen Kinder- und Jugendarbeit. In unserem Milizsystem fehlt oft das Fachwissen dazu», erklärt Bieli.

David Bieli, der sich auch in Trimbach bereits seit mehreren Jahren im Rahmen der offenen Kinder- und Jugendarbeit betätigt, trifft sich einmal wöchentlich mit den Fachpersonen vor Ort. «Der Jugendtreff im Untergäu ist sehr gut angelaufen. Ich bin zuversichtlich, dass wir nach der Pilotphase in einen definitiven Betrieb übergehen können.»

Dass das Angebot in Kappel gut ankommt, ist tatsächlich kaum von der Hand zu weisen. Am Ende des Besuchs füllt sich der Jugendraum immer mehr; am Eingang stehen schon die nächsten Jugendlichen bereit für eine gepflegte Partie Tischtennis.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen