Bahnjubiläum Olten gleichzeitig mit Kabarett-Tagen und SRF-Fest

Jubiläumsfest 175. Geburtstag der Eisenbahn: SBB erwarten mehrere Tausend Besucherinnen und Besucher in Olten Der öffentliche Verkehr feiert dieses Jahr 175-Jahr-Jubiläum – das Fest ist in den letzten Vorbereitungen, es werden viele Besuchende erwartet. Am Standort Olten finden die Feierlichkeiten an einem beliebten Festwochenende im Mai statt. Franziska Roth 09.05.2022, 14.00 Uhr

Nach zwei Jahren Pandemie finden in Olten heuer wieder Feste, Jubiläen und Kulturveranstaltungen statt. So auch das 175-Jahr-Jubiläum des öffentlichen Verkehrs. Der Standort Olten feiert den Geburtstag der Schweizerische Nordbahn im grossen Stil am 21. und 22. Mai – man erwarte an dem Wochenende mehrere Tausend Besucherinnen und Besucher, wie die SBB mitteilen.

Die Schweizerische Nordbahn war die erste Bahnlinie der Schweiz, besser bekannt ist die Eisenbahn im Volksmund unter dem Namen Spanisch-Brötli-Bahn. Sie fuhr erstmals im Jahr 1847 zwischen Baden und Zürich, und war der Beginn des heutigen öffentlichen Verkehrsnetzes.

Das dafür gewählte Wochenende scheint dieses Jahr besonders beliebt zu sein. Denn gleichzeitig finden die letzten Aufführungen der Oltner Kabarett-Tage statt und ebenfalls an diesem Wochenende kommt die grösste Open Air-Unterhaltungssendung des Schweizer Radio und Fernsehen «SRF bi de Lüt – live» nach Olten.

Olten wird zur «Festhütte»

Das beunruhigt das Organisationskomitee des Bahnjubiläums keineswegs, wie Jeannine Egi von den SBB erzählt: «Nach zwei ruhigen Jahren wird Olten zu einer Festhütte. Wir freuen uns über das spannende Programm, das in der ganzen Stadt geboten wird.» Bei der Planung habe man das berücksichtigt: «Ja, das war uns bewusst. Das SRF wird in seinem Beitrag auch auf das Jubiläumsfest hinweisen», so Egi weiter.

Der Oltner Stadtschreiber Markus Dietler sieht da ebenfalls keinen Konflikt: «Die Veranstaltungen ergänzen sich gut und werden viele Leute nach Olten bringen. Das Jubiläum der Schweizer Bahnen wird auch überregional Menschen anziehen, während sich für das ‹SRF bi de Lüt – live› wohl mehr die regionale Bevölkerung interessiert. Die Kabarett-Tage holen ein sehr breites Publikum ab. So können die drei Veranstaltungen voneinander profitieren.»

Die Stadt selbst sei beim Jubiläumsfest des öffentlichen Verkehrs organisatorisch nicht involviert, sagt Dietler.

Fahrten mit dem Roten Pfeil nun organisiert

Das Jubiläum der Schweizer Bahnen wird in der ganzen Schweiz über das ganze Jahr verteilt gefeiert. Am Standort Olten waren zwei Monate vor dem Fest noch viele offene Punkte, wie diese Zeitung berichtete. Mittlerweile wurden im Onlinefestführer diese Lücken gefüllt.

So ist zum Beispiel nun die Fahrt mit dem Roten Pfeil organisiert. Der Rote Pfeil ist ein historischer Personentransportzug, der im Depot in Olten steht. Ende März war noch nicht klar, ob der Verein Team 10439 die Fahrten an dem Wochenende personell stemmen kann.

Präsident Martin Liechti bestätigt den Fahrbetrieb mit dem Roten Pfeil an beiden Tagen: «Der Rote Pfeil wird die Besucher und Besucherinnen zweimal stündlich als Shuttle in das Depot bringen.» Der Verein Team 10439 hält in Olten historische Züge der SBB Historic instand. So auch der Rote Pfeil und anderes Rollmaterial, welches man an dem Wochenende im Depot bestaunen kann.

Die SBB zeigen Industriewerk und Betriebszentrale

Auch der Eisenbahnmarkt im Industriewerk Olten ist jetzt konkret, wie der Organisator Michael Egli von den SBB erzählt: «Insgesamt 13 Stände wird es geben. Darunter Vereine, Organisationen und kleinere Stände mit Souvenirs und Eisenbahnraritäten.»

Er werde sogar etwas grösser als ursprünglich geplant, so Egli weiter. Zusätzlich zeigen die SBB das neue Werk von innen. Dort arbeiten rund 1000 Personen, die Züge erneuern und aufbereiten. Im Werk werden auch die Berufe der SBB vorgestellt. Zudem gibt es eine Schnitzeljagd für die Kleinen und eine Festwirtschaft.

Die SBB gewähren ausserdem einen Blick in die siebenjährige Betriebszentrale Mitte. «Während insgesamt zehn Führungen an beiden Tagen wird gezeigt, wie ein Zug sicher und pünktlich von A nach B kommt, und wie wir im Falle einer Störung gefordert sind», sagt Oliver Dischoe, Pressesprecher der SBB.

Auch einen Blick hinter die Kulissen kann man am Jubiläumswochenende bei der Transportpolizei werfen. Berufsleute stellen ihre Tätigkeit vor und werden Vorführungen mit Sprengstoff- und Schutzhunden machen. Ein weiterer Programmpunkt der SBB ist eine Führung der SBB Denkmalpflege zur Geschichte der Eisenbahnerstadt Olten.

Busbetrieb Olten Gösgen Gäu fährt mit Alt und Neu auf

Auch der Busbetrieb Olten Gösgen Gäu, kurz BOGG, hat zum Jubiläum des öffentlichen Verkehrs auf dem Festgelände einiges zu bieten: zum Beispiel die Arbeit in ihrer Einsatzzentrale. «Der Live-Betrieb der Einsatzleitstelle BOGG wird gezeigt. Mitarbeitende erklären, wie auf besondere Ereignisse im Busbetrieb reagiert wird und wie die Pünktlichkeit der Busse bei Verkehrsüberlastung verbessert wird» erzählt Geschäftsführer Toni von Arx.

Ausserdem stellen sie ihren neusten Bus, den Lion City Elektrobus, und ihren ältesten Bus, den Berna Autobus 4 UPO mit Baujahr 1946, vor. Ab Dezember 2022 werden fünf der neuen Busse in der Region Olten unterwegs sein.

Die Busse wurden im MAN-Werk in Polen gebaut. Nun sei man dabei, Ladestationen zu bauen, so von Arx: «Die Busse werden primär im Depot Wangen bei Olten geladen. Das Depot wird im Moment erweitert und erhält eine moderne Ladeinfrastruktur. Da die Batteriekapazität der Busse noch ungenügend ist für einen ganztägigen Betrieb, sind Planungsarbeiten für einen Streckenlader an der Endhaltestelle Olten Bornfeld in Arbeit.»

