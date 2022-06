Jubiläum Stiftung Arkadis feiert 50. Geburtstag und möchte in Olten ein Internat für beeinträchtige Kinder eröffnen Die Oltner Stiftung Arkadis bietet Menschen mit Beeinträchtigungen seit 50 Jahren diverse Dienstleistungen an. Direktorin Dagmar Domenig spricht darüber, wie eine stärkere Inklusion aussehen und was für ein Angebot es bald geben könnte. Interview: Fabian Muster Jetzt kommentieren 23.06.2022, 05.00 Uhr

Im Kommunikationsatelier der Schärenmatte: Besprechung von Tageselementen und -abläufen mit einem Klienten. zvg

Die Stiftung Arkadis wurde 1972 vor 50 Jahren gegründet, um die Inklusion von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit einer Behinderung zu fördern. Wie gut sind diese Personen heute in der Gesellschaft integriert?

Dagmar Domenig: Ich glaube, man müsste die Frage umgekehrt stellen: Wie offen ist die Gesellschaft, um diese Menschen zu inkludieren? Seit den 1960er-Jahren gab es ja verschiedene soziale Bewegungen, die für die Gleichstellung kämpften; unter anderem auch für Menschen mit Behinderungen. Inzwischen gibt es die Behindertenrechtskonvention der UNO, die 2014 von der Schweiz ratifiziert wurde. Menschen mit Behinderungen sollen ihre Rechte in gleichem Masse ausüben können wie solche ohne Behinderungen. Das gab einen grossen Schub in der Branche. Die Umsetzung beschäftigt nun Gemeinden, Kanton und Bund sowie Private. Menschen mit einer leichteren Beeinträchtigung sind schon viel besser Teil der Gesellschaft als Menschen mit einer schwereren Beeinträchtigung. Zudem haben wir sehr engagierte Familien, die sich dafür einsetzen, dass solche Menschen möglichst gut und gleichberechtigt in unserer Gesellschaft leben können.

Zur Person Bruno Kissling Dagmar Domenig ist seit 2011 Direktorin der Oltner Stiftung Arkadis. Vorher war sie 12 Jahre beim Schweizerischen Roten Kreuz in Bern angestellt, am Schluss als Leiterin eines Departements und Vizedirektorin. Die studierte Juristin, Sozialanthropologin und ausgebildete Pflegefachfrau hat ein Lehrbuch zum Thema Vielfalt und Verschiedenheit in den Pflege-, Sozial- und Gesundheitsberufen herausgegeben. Die 64-Jährige geht 2023 in Pension, stammt ursprünglich aus Bern, lebt aber heute in Olten.

Sie sind Präsidentin des nationalen Branchenverbandes Insos. Wo gibt es in Ihren Augen noch Verbesserungspotenzial?

Überall (lacht). Die Behindertenkonvention geht sehr weit: Da geht es beispielsweise darum, dass beeinträchtigte Menschen nicht mehr in einem speziellen geschützten Arbeitsmarkt arbeiten oder sie nicht mehr in einer Institution leben sollen, sondern möglichst selbstbestimmt in einer Wohnung. Das sind sehr weitgehende Forderungen. Dazu sagt selbst unser Verband Insos, dass es immer Institutionen brauchen wird für einen Teil der Leute – auch solche, die nicht in der eigenen Wohnung leben wollen. Es gibt aber auch bei uns Menschen, die alleine leben könnten, wenn die Finanzierung gesichert wäre. Daran hapert es noch.

Wie sieht es im Kanton Solothurn aus?

Seit der Kanton nicht nur das stationäre, sondern auch das ambulante Angebot für Menschen mit Behinderungen finanziert, haben wir als Stiftung Arkadis nur noch einen Partner und können so gemeinsam mit dem Kanton ambulante Angebote aufbauen. Aber: Der Kanton will Inklusion für gleich viel Geld wie bisher. Da wird es noch gewisse Auseinandersetzungen geben. Weil mehr Autonomie für diese Menschen auch mehr Kosten bedeuten. Da wird sich zeigen, wie stark die Gesellschaft für solche Menschen finanziell aufkommen will.

Von der Vereinigung zur Stiftung Arkadis In Olten gründeten 1963 Eltern von Kindern mit Behinderungen, Fachleute und engagierte Persönlichkeiten die Vereinigung zur Förderung geistig Invalider und prägten fortan die Anfänge der Behindertenarbeit in der Region Olten. Aus der Vereinigung entstand 1972 einerseits die Elternvereinigung zugunsten geistig Behinderter und Cerebralgelähmter (heute Insieme Olten) und andererseits die Stiftung zugunsten geistig Behinderter und Cerebralgelähmter. Der Stiftung wurde die Führung der bestehenden Institutionen übertragen. 1997 erfolgte zum 25-Jahr-Jubiläum die Namensänderung in Stiftung Arkadis. Der Name sollte die Vielfältigkeit der Dienstleistungen, die alle unter einer Arkade (von lateinisch «arcus», Bogen) angeboten werden, symbolisieren. In den folgenden Jahren wurde das Dienstleistungsangebot laufend ausgebaut mit Wohnheimen, Therapie- und Beratungsstellen, Ateliers, Tagesstätten, dem Arcafé sowie einem Arkadis-Laden. Heute hat die Stiftung 270 Mitarbeitende, die jährlich über 1600 Klientinnen und Klienten begleiten, betreuen und fördern. Am Dienstag wurde der Oltner Urs Knapp als neuer Stiftungspräsident gewählt. Er löst den Lostorfer Daniel Menzi ab, der die Stiftung 25 Jahre präsidierte.

Sie sind seit elf Jahren Direktorin der Stiftung Arkadis und werden nächstes Jahr ausserordentlich ein Jahr später pensioniert als üblich. Wie lautet Ihre vorläufige Bilanz?

In den vergangenen Jahren haben wir unsere Stiftung professionalisiert und digitalisiert. Mit Corona hatten wir eigentlich keine Probleme. Vor meiner Zeit ist die Stiftung gewachsen, meine Aufgabe war die Stabilisierung und Angebotsanpassung durch Rückmeldungen der Mitarbeitenden oder Inputs von aussen etwa von Familien. Wir haben uns auch einen Namen geschaffen mit unserem Engagement in Verbänden, mit unseren jährlichen Fachtagungen, den Broschüren und Büchern, sodass man die Stiftung Arkadis auch ausserhalb des Kantons kennt.

Welches sind die Herausforderungen?

Die Veränderungen in der Stiftung Arkadis sollten sich am Bedarf der Klientinnen und Klienten ausrichten und nicht an den Mitarbeitenden. Zudem müssen wir uns als Stiftung gegen aussen zeigen und uns für unsere Zielgruppe einsetzen – das wirkt auch nach innen. Dadurch, dass wir das gemacht haben, wurden wir auch attraktiver für Mitarbeitende und als Arbeitgeberin.

Wie sieht es mit dem Fachkräftemangel aus?

Als ich noch beim Schweizerischen Roten Kreuz war, kamen Bewerbende zu mir und sagten: Ich will bei Ihrer Institution arbeiten, geben Sie mir einen Job! Das Rote Kreuz ist eine Marke, die ausstrahlt. So etwas wollte ich auch mit der Stiftung Arkadis im kleineren Rahmen erreichen. Das ist uns in meinen Augen gelungen und daher haben wir weniger Probleme, neue gute Leute zu finden. Aber ich will es nicht schönreden: Es gibt gewisse Berufsgruppen wie Heilpädagoginnen, Psychomotoriker oder Logopädinnen, die schwierig zu finden sind. Zudem ist die Auswahl nicht mehr so gross wie früher. Nicht zuletzt wird in den nächsten Jahren wohl der Anteil an Quereinsteigenden grösser, der jetzt rund einen Viertel beträgt. Für solche Leute müssen wir Lösungen finden, damit wir sie beim Einstieg nicht überfordern.

Dagmar Domenig: «Die Veränderungen in der Stiftung Arkadis sollten sich am Bedarf der Klientinnen und Klienten ausrichten und nicht an den Mitarbeitenden.» Bruno Kissling

Sie schreiben im Jahresbericht 2021, dass «in Behinderteneinrichtungen beispielsweise meist die Kategorie Migration zu wenig mitberücksichtigt wird». Können Sie uns erklären, was Sie damit meinen?

Menschen mit Beeinträchtigungen müssen auch ins Spital und machen dort ähnliche Erfahrungen wie Menschen mit einem Migrationshintergrund: Sie riskieren, diskriminiert zu werden, weil die Fachleute nicht wissen, wie man mit solchen Personen umgeht und überfordert sind. Das führte teilweise dazu, dass unsere Angestellten Tag und Nacht vor Ort waren, obwohl sie hier hätten arbeiten müssen. Wir machten daher eine kleine Studie und druckten Broschüren, um das Gesundheitspersonal dafür zu sensibilisieren. Handkehrum haben wir auch in der Stiftung Arkadis Menschen mit Migrationshintergrund – neu sogar Geflüchtete aus der Ukraine. Unsere Angestellten sind aber vor allem für Beeinträchtigungen geschult. Wir sind daher selbst intern daran, auf dieses Thema zu sensibilisieren.

Es gibt zum Teil Probleme, die angebotenen Plätze mit Klientinnen und Klienten zu belegen, etwa in der Wohnschule oder bei den Wohnplätzen. Woran liegt das?

Das muss man etwas relativieren: Es betrifft vor allem den Bereich Sonnenblick, wo Menschen mit einer leichteren Beeinträchtigung leben. Hier haben wir keine 100-prozentige Belegung mehr, sondern stehen bei etwa 95 Prozent. In der Schärenmatte, in der Menschen mit stärkerer Beeinträchtigung leben, sind wir eher überbelegt. Das hängt mit der erwähnten Entwicklung zusammen, dass Menschen mit Beeinträchtigungen vermehrt alleine wohnen wollen. Das ist an sich positiv und wir unterstützen dies. Diese ambulante Begleitung ist für uns aber nicht richtig rentabel. Da erhoffen wir uns eine bessere Finanzierung durch die neue Rolle des Kantons im ambulanten Bereich.

Die Klientinnen und Klienten werden älter. Das bringt Konflikte zum Teil mit jüngeren Personen mit sich. Wie versucht die Stiftung, dieses Problem anzugehen?

Menschen mit Behinderungen werden in der Tat älter als noch vor 30 Jahren und die Mobilität nimmt ab. Sie kommen beispielsweise die Treppe in den Häusern nicht mehr hoch. Daher müssen wir Liegenschaften umbauen, sie brauchen etwa einen Lift. Für die Verbesserung der Lebensqualität haben wir verschiedene Wohngruppen gegründet: eine Alterswohngruppe und eine Demenzgruppe etwa, um diesen Menschen eine angepasste Tagesstruktur bieten zu können. Auch Menschen mit Behinderungen sollen so lange wie möglich zuhause leben können. In der Regel sterben die Leute bei uns – nur selten wird jemand ins Pflegeheim verlegt.

Laden-Leiterin Flavia Bättig mit Roger Disteli vom Arkadis-Laden beim abfüllen von essbaren Blüten. Und vor dem neuen Laden direkt neben dem Arcafé an der Aarauerstrasse 10 Bruno Kissling

Die Stiftung Arkadis hat in den vergangenen Jahren ihr Angebot ausgeweitet: 2018 wurde das Arcafé eröffnet, in dem Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen einen Gastrobetrieb führen, und seit 2021 werden im Arkadis-Verkaufsladen die in den Werkstätten selbst hergestellten Produkte veräussert. Was folgt als Nächstes?

Wir würden sehr gerne ab dem Schuljahr 2023/24 ein Internat für beeinträchtigte Kinder im Schulalter in Olten aufbauen. Dieses Angebot fehlt in der Region. Wir haben dies dem Kanton auch so kommuniziert. Das wäre ein Ausbau des Angebots, weil es bisher nur ambulante Strukturen für Kinder gibt. Der Bedarf liegt bei rund zehn Kindern bis in drei Jahren. Die Stiftung Arkadis würde eine geeignete Liegenschaft mitten in Olten zur Verfügung stellen; die bisherigen Klientinnen und Klienten müssten in eine andere zügeln.

Da sind wir beim Stichwort Immobilien: Vor einem Jahr kam aus, dass die Stiftung die Liegenschaft mit dem ehemaligen Restaurant Wartburg an der Von-Roll-Strasse 1 mit einem Neubau ersetzen will, gleich neben dem bisherigen Hauptsitz an der Aarauerstrasse 10. Was hat die Stiftung damit vor?

Wir wollen primär kleine Einheiten für alleinwohnende Menschen mit Beeinträchtigungen anbieten. Zudem braucht der Kinderbereich mehr Therapieräume. Das Haus des nationalen Kaminfegerverbandes, das wir am Wartburgweg 11 zugekauft haben, können wir während des Neubaus des ehemaligen «Wartburg»-Gebäudes nutzen und ist strategisch gedacht, um mitsprechen zu können, wenn der restliche Teil des Areals einst überbaut werden soll.

Die Arkadis (das Gebäude im Hintergrund) hat auch die Liegenschaft am Wartburgweg 11 erworben. Bruno Kissling

Die Stiftung ist ausschliesslich auf der rechten Oltner Stadtseite präsent mit rund zehn Liegenschaften, in denen das ganze Angebot der Arkadis untergebracht ist. In den vergangenen Jahren wurden immer mal wieder Gebäude erworben. Die Arkadis kann «marktübliche Preise» bezahlen, wie Sie kürzlich dem «Kolt» sagten. Woher nimmt die Stiftung das Geld?

Wir nehmen als Stiftung wie Firmen und Privatpersonen auch Hypotheken auf, die als Abschreibungen in der Betriebsrechnung auftauchen und indirekt über Tarife wieder abgegolten werden. Das benötigte 20-prozentige Eigenkapital für den Kauf stammt von unseren Reserven, die wir dank Erbschaften, Spenden und Vermietungen von Liegenschaften einnehmen.

Auffällig ist, dass die Stiftung eine hohe Summe an flüssigen Mitteln in der Bilanz hat von derzeit 19,2 Millionen Franken.

Wir sind eine Institution mit einem Jahresumsatz von fast 20 Millionen mit 270 Mitarbeitenden. Das relativiert diese Zahl etwas. Für den Neubau neben unserem Hauptgebäude werden wir dieses Geld nun benötigen, einen fast zweistelligen Millionenbetrag. Zudem steht ein grösserer Umbau in der Schärenmatte an, der mehrere Millionen Franken kostet. Und falls wir ein Kinderinternat in Olten aufbauen dürfen, müssten wir diese Liegenschaft auch umbauen. Wir arbeiten mit unseren Gebäuden, die müssen immer wieder an den aktuellen Bedarf angepasst werden. Das ist der Preis, den wir als urbane Institution zahlen, die mitten in der Stadt in den Wohnquartieren präsent ist.

Finanziert wird die Stiftung Arkadis hauptsächlich durch die öffentliche Hand wie Kanton, IV oder den Krankenkassen. Trotzdem ist man auf Spenden und Legate angewiesen. Warum kann die öffentliche Hand ein solches Angebot nicht vollumfänglich finanzieren?

Weil nicht alle unsere Angebote von der öffentlichen Hand bezahlt oder vollumfänglich abgegolten werden. Ein Beispiel ist der Gastrobetrieb Arcafé, der Inklusion fördern soll, aber nicht völlig unternehmerisch funktionieren muss und ein Defizit schreibt. Oder unser Bildungs- und Freizeitklub, der zwar teilweise durch Insieme Schweiz, der Dachorganisation der Elternvereine für Menschen mit einer geistigen Behinderung, unterstützt wird, aber wir einen Teil davon auch selbst tragen müssen. Oder: Die Krankenkassen-Tarife bei den Physiotherapeutinnen sind nicht kostendeckend.

Das Arkadis-Sommerfest findet am Samstag, 25. Juni, von 11 bis 18 Uhr an der Hardfeldstrasse 37 statt.

