Die Messe in Olten: Dauerbrenner erlebt seine 75. Auflage

Jubiläum Messe in Olten: Ein Dauerbrenner erlebt seine 75. Auflage Anfangs umstritten, dann der Herbstliebling: Seit 1946 bietet die Messe in Olten mehr als deren gelungenes Kürzel MIO. Ein Rückblick. Urs Huber Jetzt kommentieren 23.09.2022, 05.00 Uhr

MIO-Erstausgabe 1946: Eine Momentaufnahme von der Aarauerstrasse,

als Handgepäck noch Usanz war. «Oltner Neujahrsblätter» 2005

In der Rückblende betrachtet ist die Messe in Olten eigentlich so etwas wie ein Volltreffer mit grandiosem Kürzel: MIO. So was bleibt einfach im Kopf hängen, ob man will oder nicht. Heuer feierte sie zwar ihre 75. Ausgabe, doch in Wahrheit ist die Messe noch zwei Jahre älter. 1946 erstmals durchgeführt, stand sie stellvertretend für den Beginn der Neuzeit in einer Kleinstadt, eines ungeahnten wirtschaftlichen Aufschwungs, der nach Kriegsende einsetzte.

Hartnäckiger Widerstand blieb nicht aus

Aber: Aller Anfang ist schwer. Denn die MIO war keineswegs unbestritten. Die örtlichen Institutionen Marktkommission und Gewerbeverband stemmten sich gegen das Vorhaben. Erfolglos, wie wir heute wissen. Albert Hänggis Idee einer Messe setzte sich durch.

Hänggi gilt übrigens auch als einer der Promotoren des Quartiervereins Rechtes Aareufer, welcher 1930 aus der Taufe gehoben bis heute als Ausrichter der MIO in Erscheinung tritt. Die MIO, von allem Anfang an gut besucht von Kundinnen und Anbietern, entwickelte sich zum Fixpunkt im Jahreskalender von Stadt und Region. Oder wie ein Plakat der ganz frühen MIO-Tage verrät:

«1 X im Jahr ein Volksfest für jedermann, ohne Eintritt».

Und schliesslich noch verbunden mit dem Hinweis, an der MIO würden die bekanntesten Oltner Firmen «ihre Leistungsfähigkeit dokumentieren». Voilà.

Gut 150 Geschäfte aus Olten machten Anfang Oktober 1947 an der zweiten MIO mit; entweder mit einem Stand oder aber als Inserent. Das geht aus den im Stadtarchiv Olten verwahrten Unterlagen hervor. Ein regelrechtes Stelldichein des hiesigen Gewerbes also. Das Gaswerk Olten war demnach ebenso Teil wie etwa Bernheim Konfektion, das Nährmittelwerk Nago (Banago) oder die Schuhsohlerei Stöckli.

Wie viele letztlich mit einem Stand präsent waren, lässt sich vielleicht an einer Teilnehmerzahl aus dem Jahr 1949 herauslesen. Damals nämlich sollen 74 Ausstellende dabei gewesen sein und damit ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis gestellt haben.

Stände gedeckt mit Dachpappe

Die Stände der damaligen MIO waren mit Dachpappe gedeckt und kosteten für die Ausgabe 1946 ohne Dach 30 beziehungsweise 60 Franken; mit Dach 50 beziehungsweise 90 Franken. Das ursprüngliche Messegelände umfasste den Bifangplatz und die Aarauerstrasse, mit zunehmender Zahl an Ausstellenden kamen die Bifangstrasse und die Engelbergstrasse hinzu; ebenso die Turnhalle des Bifangschulhauses.

Fast von allem Anfang an spielte die MIO-Tombola eine wichtige Rolle, ebenso das Faustballturnier. Letzteres verschwand vor knapp zehn Jahren. Ab den frühen 1960er-Jahren erschien die MIO-Zeitung in einer Auflage von 45000 Exemplaren, die überregional gestreut auf die Messe in Olten aufmerksam machte. Olten wagte sich damit quasi ins Umland hinaus.

Dynamisierung ab den 1980er-Jahren

Substanziell erfuhr die MIO keine umwerfend neue Gesamtkonzeption. Zwar nahm der Schwung der Gründerjahre zum Ende der 1970er-Jahre eher ab. Mit dem neuen Messeleiter Peter Hänggi allerdings begann zu Beginn der 1980er-Jahre eine neuerliche Dynamisierung der Veranstaltung, die im Grunde noch immer der Ursprungsmaxime der frühen Jahre als gewerblich inspiriertes Volksfest folgt.

Dass die Funktionen Vereinspräsidium und Messeleitung getrennt wurden, erwies sich allerdings als richtig. Denn Herausforderungen warten viele. Bruno Frauch, der vorletzte Geschäftsleiter der MIO, hatte vor zehn Jahren gegenüber den Medien zu verstehen gegeben: «Die negative Entwicklung im Bifangquartier, mit zunehmend leer stehenden Geschäftslokalen und einseitigem Mix, erschwert auch die Durchführung der MIO.»

Aber: Man hält durch. Der MIO-Brunnen, zum 50. Geburtstag 1995 der Idee in Betrieb genommen, legt steinernes Zeugnis davon ab.

Quellen Stadtarchiv Olten, Ausgaben «Oltner Neujahrsblätter» der Jahre 1996 und 2005.

