Martinskirche Olten: Mathis-Orgel seit 30 Jahren im Einsatz

Jubiläum Mathis-Orgel in der Martinskirche Olten: Vor 30 Jahren als ein überzeugendes Instrument beschafft In der grösste Kirche Oltens wird am Patrozinium auch die grosse Orgel mit 30 Dienstjahren gefeiert. Silvia Rietz Jetzt kommentieren 10.11.2022, 19.00 Uhr

Die Mathis-Orgel: Sie versieht seit drei Jahrzehnten in der Oltner St. Martinskirche ihren Dienst. Bruno Kissling

Mit einem Festgottesdienst feiern die Oltner Katholiken am Sonntag, 13. November, in der Kirche St. Martin Patrozinium und «30 Jahre grosse Mathis-Orgel». Mit Niklaus Brantschen hält ein bekannter Jesuit die Festpredigt, während das Spiel von Francesco Pedrini an der Chororgel und Hansruedi von Arx an der Hauptorgel sowie die vom Martinschor gesungene «Messe à quatre voix» von Camille Saint-Saëns für musikalischen Glanz sorgen.