Restaurant Stadtbad Olten: Trinamo AG fasst Fuss

Jobs für Leistungsbeeinträchtigte «Wir versuchen, hier Spuren zu hinterlassen»: Aargauer Sozialfirma expandiert mit Oltner «Stadtbad» in den Kanton Solothurn In der ältesten Schenke Oltens werden künftig leistungsbeeinträchtigte Personen arbeiten. Gastronomisch soll das Angebot ein breites Publikum anziehen. Lavinia Scioli Jetzt kommentieren 04.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das neue «Stadtbad»-Team (von links): Reto Schaffer, Andy Tellenbach, Pascal Peterhans und Anieke Offrein. Es fehlt Ana Cioanca. Bild: Bruno Kissling

Nun zieht es die Sozialfirma Trinamo AG mit Sitz in Aarau in den Kanton Solothurn: ins Oltner Restaurant Stadtbad. Bislang ist die Firma vor allem im Kanton Aargau tätig. Jetzt wolle man auch in andere Kantone expandieren. Auch wenn man dies erst noch etwas scheu angehen will, wie Geschäftsführer Reto Schaffer der Trinamo AG erklärt.

Die Firma ist im zweiten Arbeitsmarkt tätig, bietet also geschützte Arbeitsplätze an: «Wir geben leistungsbeeinträchtigten Leuten ein Setting in der Normalität. Das ist uns wichtig», betont Schaffer. Ziel sei immer, Teilnehmende aus geschützten Arbeitsplätzen, Asylsuchende oder ausgesteuerte Personen in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Da die Gastronomie die Nähe zum Gast verlange, sehe man, ob die leistungsbeeinträchtigte Person damit umgehen könne und produktiv bleibe, führt er weiter aus.

Verbindung von Geschichte und Moderne

«Wir versuchen, hier Spuren zu hinterlassen», bekräftigt Schaffer. Um in Olten Fuss zu fassen, sei mit dem «Stadtbad» die älteste Schenke der Stadt der ideale Ort. Die 1413 errichtete Lokalität direkt an der Aare habe ihn sofort in den Bann gezogen. «Das ist eine Kultur, die man aufnehmen muss.» Deshalb soll ein Wechselspiel zwischen der Geschichte des Lokals und der Modernität gefunden werden.

Um die Historie der Lokalität zu unterstützen, werde künftig die Geschichte des Bades im Zentrum stehen. Schaffner sei dies ein grosses Anliegen. Daher habe er auch das Thema Aare an den Wänden mittels Fischen bei der Umgestaltung der Räumlichkeit aufgenommen. Denn das «Stadtbad» soll für Jung und Alt sein. «Das Gemischte macht es aus und gibt Ambiente», so der Geschäftsführer.

«Es ist eine neue Begegnung», meint Schaffer bezogen auf den Umbau des Lokals. Durch den neuen Holzboden wolle man wieder einen Bezug zum Alter der seit 1413 bestehenden Schenke schaffen. Durch die neue Farbgebung und die Musterung der Sitze greife man das Zeitgemässe auf. Die neuen Holztische wurden im Haus der Trinamo AG hergestellt. Sie seien als Remakes nach einem alten Schema und als Aufbau kaputter Tische zu verstehen.

Selbstgemachte und regionale Produkte

Dies widerspiegelt sich auch in den Zusatzangaben der Speisekarte. Schaffer sagt:

«Wir haben im Trend gesehen, dass die Leute wissen wollen, was sie essen und für was es gut ist.»

Deshalb steht zu jedem Gericht eine kurze, nicht medizinische Angabe, was damit im Körper angeregt wird. So wolle man im Restaurant den Bezug zum Essen ins Zentrum stellen.

Im Innern der Lokalität wurde umgebaut. Bild: Bruno Kissling

Das Motto im Restaurant Stadtbad: Durch ein breites kulinarisches Angebot von Vegetarisch über Vegan bis hin zu Fleisch und Fisch wolle man Leute zusammenbringen. Die Küche zeichne sich durch Slow Food, regionale und saisonale Produkte aus. Künftig soll auch die Bezugsquelle, also die Herkunft der Produkte, angegeben werden. Dafür brauche es aber Zeit, um herauszufinden, wer zuverlässig sei und ein breites Angebot liefern könne, so Schaffer. Die Trinamo AG stelle aber bereits selber Produkte her. Heisst: Wein, Grappa, Teigwaren und Brot. In einem nächsten Schritt komme dann auch die selbstgemachte Limonade hinzu.

Gäste sollen auch auf einen Drink vorbeikommen. In einem weiteren Schritt werde deshalb eine Bartheke integriert – so sei die Möglichkeit des Zusammenkommens geschaffen. Schaffer sei dies besonders wichtig:

«Wir stehen für Multikulti. Wir sind breit aufgestellt – sei es von Seiten der Mitarbeitenden oder der Gäste.»

Seit dem 24. Januar ist das «Stadtbad» wieder offen. Bild: Bruno Kissling

Schaffer leite das Restaurant von ausserhalb und gehe regelmässig vorbei, um die Qualität sicherzustellen.

«Ein Projekt, wie wir es sind, muss mindestens die gleiche, wenn nicht die bessere Leistung erbringen wie eine normale Beiz.»

Vor Ort übernehmen die Service-Chefin Anieke Offrein und Chefkoch Pascal Peterhans die Co-Leitung. «Die Leute sollen sich wohlfühlen, einen guten Service und eine gute Küche erhalten. Und natürlich mit einem Lächeln nach Hause gehen», betont Schaffer.

Am 25. Februar ist der offizielle Termin für die Wiedereröffnung. Jetzt sei man gemäss Schaffer noch in der Ablösung zwischen dem vormaligen Besitzer des Gebäudes, dem Hotel Olten, und der Trinamo AG. So wolle man erst warm werden und die Abläufe sichern.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen