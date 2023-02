Ukraine-Krieg: Gedenkstunde in der Oltner Stadtkirche

Ein Jahr Ukraine-Krieg Stadtpräsident Thomas Marbet: «Ich danke all jenen, die die Hoffnung nicht aufgegeben haben» Gedenkstunde in der Oltner Stadtkirche. Der erste Jahrestag des Krieges in der Ukraine offenbarte: Die Ereignisse des vergangenen Jahres bewegen die Seelen vieler Menschen. Urs Huber 24.02.2023, 20.07 Uhr

Gedenkanlass Krieg in der Ukraine in der Stadtkirche Olten: im Bild der Chor «Singende Ukraine». Patrick Lüthy

Wie gedenkt man hierzulande einem Krieg, der sich seit einem Jahr hinzieht? Mit würdiger Unaufgeregtheit, möchte man meinen. Auf jeden Fall mit Betroffenen. Für den Gedenkanlass in der Oltner Stadtkirche am Freitagabend hatten viele Kräfte zusammengefunden: Vertreter der Landeskirchen, Geflüchtete, Kunstschaffende, Leute aus der Politik und Freiwillige. Und nicht selten waren ergriffene Stimmen zu vernehmen, die von persönlichen Erlebnissen berichten.

Oltens Stadtpräsident Thomas Marbet etwa verstand in seiner Ansprache, Unfassbares in Worte zu fassen: «Ein Jahr ist es her, seit wir hier gebannt und ungläubig den Neuigkeiten aus Radio und Fernsehen gelauscht haben, die wir trotz aller Vorzeichen in ihrer Dimension nicht erwartet hatten.» Aber bei aller Tragik der Geschehnisse in der Ukraine sei auch kein Tag vergangen, an welchem Menschen nicht aufgestanden seien und Hilfe in unterschiedlichster Form organisiert hätten.

Sehr viele wollten an der Gedenkfeier teilnehmen; die Stadtkirche war sehr gut besetzt. Patrick Lüthy

«Das stimmt mich trotz des grossen Leids der ukrainischen Bevölkerung dennoch zuversichtlich: die Solidarität und die Hoffnung, die aus Schutt und Asche auferstanden sind», so der Stadtpräsident. Dafür dankte er in der sehr gut besetzten Stadtkirche allen.

Erzählen aus dem Kriegsgebiet: Berufsschüler erzählten vom Alltag im Krieg und zeigten sich dankbar für die Hilfeleistungen der Schweiz. Patrick Lüthy

Daneben trat der Chor «Singende Ukraine» auf. Geflüchtete Landsleute hatten ihn gegründet. Melancholische Weisen durchdrangen den Raum. Später berichteten ukrainische Berufsschüler über Erfahrungen und Befindlichkeiten, die ihnen in den vergangenen Monaten begegnet sind.

OT-Fotograf Bruno Kissling, der mehrfach Hilfsgüter an die polnisch-ukrainische Grenze gefahren und Geflüchtete sicher in die Schweiz gebracht hatte, berichtete über seine Motivation und wirkte dabei als Katalysator der Solidarität und Hilfsbereitschaft.

Nobi Lehmann eröffnet die Gedenkfeier mit sanfter Perkussion. Patrick Lüthy

Für die Einstimmung hatte Perkussionist Noby Lehmann gesorgt. Künstler Jürg Meyer hatte einen weiten Bilderzyklus zur Flüchtlingskatastrophe geschaffen. Und schliesslich gehörte ein 20-minütiges Friedensgebet zum Programm. Ein Ausdruck der Sehnsucht nach Frieden und der Hoffnung. Für alle.

.