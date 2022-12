Jahresrückblick Region Olten: Was in und rund die Stadt bewegte

Jahresrückblick Fernsehsendungen, ein verwehrtes Budget und andere Diskussionsbeschleuniger: Was in Stadt und Region Olten 2022 zu reden gab «SRF bi de Lüt», das klare Nein zu Steuererhöhungen, der Skaterpark und jede Menge Jubiläen. Hier die Eckpunkte eines überraschend interessanten Jahres in Olten. Urs Huber Jetzt kommentieren 31.12.2022, 05.00 Uhr

Das Jahr 2022 neigt sich dem Ende entgegen. Die Gelegenheit, das Jahr im Echo noch einmal durchzugehen.

Inhaltsverzeichnis Januar

Februar

März

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Dezember

Winkelunterführung: Kein Enteignungsverfahren

Die Winkelunterführung: ewiger Zankkapfel, wenn es um die Verbindung beider Oltner Stadtseiten geht. Bruno Kissling

Die Wellen gehen hoch im Gemeindeparlament: Nichts weniger als ein Enteignungsverfahren in Sachen Winkelunterführung liegt als Geschäft auf dem Tisch. So etwas wie ein Horrorszenario für die Mehrheit der Volksvertretung. Auch für den Stadtrat. Dem Besitzer der Winkelunterführung sollte ein faires Kaufangebot gemacht werden, andernfalls die Enteignung eingeleitet werden. Das Parlament folgt der stadträtlichen Empfehlung und verwirft den Auftrag mit 25 zu 14 Stimmen.

Die Stadt Olten steht ohne Budget da

Einmal mehr steht die bevölkerungsreichste Stadt im Kanton ohne rechtskräftiges Budget da. Die darin eingepackten Steuererhöhungen sind für den Souverän an der Urne zu viel. Zwei Prozentpunkte mehr für natürliche und gar deren zehn für juristische Personen sollen es werden.

Der Souverän verwirft das Budget 2022 an der Urne, nachdem ein Komitee das Referendum gegen den Parlamentsentscheid ergriffen hat. Bruno Kissling

Ein breit aufgestelltes und rühriges Komitee sorgt – trotz Coronazeiten –für einen recht belebten Abstimmungskampf. Zunehmend wird im Vorfeld zur Abstimmung denn auch spürbar, dass sich die Budget-Gegner allenfalls durchsetzen könnten.

Sie setzen sich durch. Knapp 56 Prozent der Stimmen votierten gegen das Budget. Stadtpräsident Thomas Marbet stellt nach der Abstimmungsniederlage früh in Aussicht, der überarbeitete Voranschlag werde wohl ohne Steuererhöhungen auskommen müssen. Und so kommt's auch.

Verkehrsregime im Säliquartier wird definitiv

Das Verkehrsregime im Säliquartier, vorerst provisorisch eingerichtet, wird definitiv. Bruno Kissling

Gemäss Oltner Stadtrat hat sich das Verkehrsregime im Säliquartier mehrheitlich bewährt. Er stützt sich bei seinem Entscheid auf die Resultate einer Umfrage im Januar und überführt deshalb das Regime nach einjähriger Versuchsphase ins Definitivum. Damit bleiben die Riggenbachstrasse dauerhaft und die Gartenstrasse werktags zu den Stosszeiten gesperrt. Ebenfalls bestehen bleibt die Sperre im Bereich des Maria-Felchlin-Platzes.

Die Peripherie kämpft gegen ungünstige Anbindung

Umsteigen an der Bahnstation Aarburg/Oftringen. Bruno Kissling

Umsteigen in Aarburg-Oftringen: Das empfinden viele Nutzende des ÖV in Fulenbach und Nachbarschaft als äussert ungünstig, ja gar als Leistungsabbau. Jahrelang haben sie in Direktverbindungen das Zentrum Olten erreicht. Damit ist seit dem Fahrplanwechsel Schluss. Mit einem offenen Brief stemmen sich 250 Personen gegen die ihrer Ansicht nach unglückliche Anbindung im ÖV.

Oltner Schulfest findet nicht statt

Schulfest 2019 in Olten. Patrick Luethy

Er hat die Ausgabe «Schulfest 2021» wegen Corona nicht ausfallen lassen, sondern erwogen, das Fest ausnahmsweise 2022 steigen zu lassen. Aber es wird nichts aus dem vielleicht buntesten Anlass in der Stadt. Grund: Der Stadtrat macht die fehlende Planungssicherheit geltend, welche noch vom ersten Viertel des Jahres ausging. Das nächste Oltner Schulfest ist 2023 vorgesehen.

OT-Fotograf Bruno Kissling als Retter in Not

OT-Fotograf Bruno Kissling (links) fährt mehrfach an die polnisch-ukrainische Grenze und bringt ukrainische Flüchtlinge in die Schweiz. zvg

«Ich hätte es mir nicht verzeihen können, wenn ich es nicht gemacht hätte.» So einfach beschreibt Bruno Kissling seinen Antrieb, ukrainische Flüchtlinge in die Schweiz zu holen. In seiner ersten Rettungsaktion bringt er eine vierköpfige Familie in Sicherheit. Insgesamt fünf Mal reist der Mann an die Ostgrenze Polens, legt dabei immer etwa 3000 Kilometer zurück, ist gut 30 Stunden unterwegs. Das war zu erwarten. Bereits nach seiner ersten Aktion gibt er zu verstehen: «Vielleicht mache ich es nochmals.»

Olten: 9,4 Millionen Franken für das Bürgerheim

Alters- und Pflegeheim Weingarten Olten wird ausgebaut und saniert. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt

Er ist nicht unbestritten, der Ausbaukredit des Alters- und Pflegeheims Weingarten. Die Betreiberin, die Bürgergemeinde Olten, will unter anderem den Osttrakt um zwei Stockwerke erhöhen und um 20 Zimmer erweitern.

Kostenpunkt: 9,4 Millionen Franken. Es gibt Stimmen, welche die finanzielle Herausforderung als Kraftakt bezeichnen, zumal die Auslastung der letzten Jahre merklich nachgelassen habe und die Sanierungspläne auf einem «Schönwetter-Finanzplan» beruhten. Mit 17 zu 4 Stimmen findet das Kreditbegehren in der Bürgerschaft dennoch eine grosse Mehrheit.

Beach-Event fällt aus

Aus finanziellen Gründen macht die Beachvolleyball-Tour 2022 nicht Halt in Olten. Grund dafür ist der Wegfall namhafter Sponsoring-Partner, wie der Veranstalter Michi Bleiker zu verstehen gibt. Das offizielle Olten bedauert zwar den Wegfall des «schönen Anlasses», entscheidet sich aber gegen die finanzielle Unterstützung des Events.

Die Coop-Beachtour macht wohl keinen Halt mehr in Olten. Adrian Knecht

Das komme für die Stadt nicht in Frage. Ob eine 13. Auflage jemals möglich sein wird, steht nicht fest. Dies hänge davon ab, wie das Konzept für die Beachtour künftig aussehen wird. Aber Olten habe einen guten Namen in der nationalen Beachvolleyball-Landschaft, so Veranstalter Bleiker.

Olten: «Silo 8» steht vor dem Comeback

Bereits in den Jahren 2008/2009 schwebt das Traum-Luftschiff in «Silo 8», der Produktion von Karls kühne Gassenschau, am Oltner Himmel. Im April sind die Vorbereitungen zur Premiere am 24. Mai in vollem Gang, wie ein Rundgang durch das Spielgelände in Olten SüdWest zeigt.

Paul Weilenmann und Catherine Bloch führen übers Gelände von «Silo 8» in Olten SüdWest. Hanspeter Bärtschi

In rund 90 Vorstellungen können etwa 125'000 Gäste bedient werden, geben die Verantwortlichen zu verstehen. Die Produktion «Silo 8» wird so erfolgreich sein, dass die Spielzeit in Olten zweimal verlängert wird.

«SRF bi den Lüt»: Sternstunde für Stadt und Bevölkerung

So voll war die Oltner Kirchgasse noch selten: Moment aus der Sendung «SRF bi de Lüt – Live aus Olten» vom 21. Mai 2022. Patrick Lüthy

So etwas hat man schon lange nicht mehr gesehen: «Olten United» auf der verkehrsbefreiten Kirchgasse. Über 2000 Kiebitze wollen bei der Livesendung «SRF bi de Lüt» dabei sein, wenn «ihre» Stadt sich im besten Licht zeigt. Und das tut die auch, selbst wenn der Vorhalt, sie sei eine «graue Maus», im Lauf der Sendung immer und immer wieder strapaziert wird.

Auch das sogenannte Rahmenprogramm: ein Knüller. Ein mittlerer Chilbibetrieb zeichnet sich nach der TV-Sendung ab. Ein Beizlifescht light sozusagen. Noch selten hat man Olten so froh gelaunt, ja heiter gesehen. Fast kommt man zur Ansicht: Olten genügt sich selber. Und für einmal hätte das auch gestimmt.

Olten: Spatenstich zur Schulanlage Kleinholz

Spatenstich Schulanlage Kleinholz Olten – alle sind da. Bruno Kissling

Im Juli 2024 soll sie übergeben werden: die Schulanlage Kleinholz, rund 40 Millionen Franken schwer. Letztmals baut die Stadt eine solche Anlage in den 1960er-Jahren. Das Projekt im Kleinholz umfasst Schulraum für 16 Klassen, viele Gruppenarbeitsplätze, eine Küche mit Aufenthaltsraum für Tagesstrukturen und hat zudem das Potenzial zum Quartiertreffpunkt.

Pumptrack – jetzt auch in Olten daheim

Einweihung der Pumptrack-Anlage auf dem Gelände der ehemaligen Minigolf-Anlage in Olten. Bruno Kissling

Die Benutzung ist kostenlos und ohne Mitgliedschaft möglich: eines der ganz schönen Attribute der Pumptrack-Anlage im Kleinholz. Der initiative Bike Club Olten setzt nach dreijähriger Projekt- und Realisierungsphase seine Wunschvorstellung für rund 450'000 Franken um. Sponsoren aus Wirtschaft und Industrie sowie Leistungen der Stadt und Eigenleistungen der Vereinsmitglieder haben die Anlage ermöglicht.

Fulenbach: 200 Jahre Harmoniemusikgesellschaft

200 + 2 Jahre Harmoniemusikgesellschaft Fulenbach: Festumzug auf der Dorfstrasse. Oliver Menge

Eigentlich sind 202 Jahre vergangen seit der Gründung der ältesten Musikgesellschaft im Kanton. Zweimal müssen die Feierlichkeiten wegen Corona verschoben werden. Dann klappt's. Bei bestem Wetter feiert die Harmoniemusikgesellschaft Fulenbach an zwei Wochenenden ihren 200. Geburtstag, samt Festumzug.

Kappel: Der Männerchor ist 150-jährig

150 Jahre Männerchor Kappel. Carole Lauener

Was neun Männer am 1. November 1869 in wenigen Zeilen festgehalten hatten, ist lange verborgen geblieben oder immer wieder mal vergessen gegangen: die eigentliche Gründungsurkunde des Männerchor Kappel nämlich. So galt lange Zeit das Jahr 1871 als Gründungsjahr, aus dem eine Fotografie stammt.

Dies erklärt, weshalb die Kappeler ihren 100. Geburtstag 1971 feierten. Und warum der 150. Geburtstag aufs Jahr 2021 fiel, aber ins Jahr darauf verschoben werden musste.

Feuerteufel war erneut unterwegs

Gegen 16.30 Uhr geht die Meldung bei der Kantonspolizei ein. Die Liegenschaft an der Ecke Bleichmattstrasse/Ziegelfeldstrasse steht in Vollbrand. Rauchgeruch macht sich breit. Der Schaden ist gering, ist doch die Liegenschaft unbewohnt und samt dazugehöriger Werkstatt dem Abbruch geweiht. Sie müssen einer Überbauung weichen.

Brand in der Autosattlerei an der Bleichmattstrasse 3, Ecke Ziegelfeldstrasse in 4600 Olten. Patrick Lüthy

Bereits anderthalb Jahre vorher wird ein Haus am andern Ende dieser Häuserzeile an der Ziegelfeldstrasse niedergebrannt. So verabschieden sich die Häuser aus dem ausgehenden 19. Jahrhundert zwar still, aber doch mit viel Rauch aus der Gegenwart.

Olten: Viele Einsprachen zur Notschlafstelle

Geplanter Standort der Oltner Notschlafstelle: die Bleichmattstrasse 21 im creméfarbenen Haus. Bruno Kissling

18 Personen wehren sich mit Einsprachen gegen die Errichtung einer Notschlafstelle an der Bleichmattstrasse in Olten. Sie fürchten Lärm, eine gewisse soziale Unruhe, bezweifeln die Notwendigkeit einer Notschlafstelle und fürchten um die Schülerschaft des Frohheimschulhauses. Der Verein Schlafguet hält dagegen. Monate später stimmt die örtliche Baukommission der Umnutzung für eine vorerst befristete Dauer von zwei Jahren zu.

Der mit dem Wels ringt

Nach einem rund zehnminütigen Kampf ist der Wels im Trockenen. Wenn auch nicht freiwillig. Fischer Alexander Dischö aus Wangen bei Olten hat ihn am frühen Morgen am Haken. Rund 30 kg schwer und gut 170 cm lang ist der prächtige Fang.

Alexander Dischö und sein Wels. zvg

Der Wels wird zu Fischchnusperli weiterverarbeitet, zubereitet in der Fritteuse. Als erfolgreicher Köder erweist sich ein modernder Köder. Welse würden zwar schlecht sehen, dafür umso besser riechen können, sagt Dischö.

Olten: Die Chilbi ist zurück

Der «Burner»: Nur für Tollkühne und brechreizresistente Chilbibesuchende. Patrick Lüthy

Nach einer zweijährigen Pause ist die Chilbi zurück in Olten. Der Publikumsaufmarsch ist gross, die Schausteller sind zufrieden und wollen nächstes Jahr wiederkommen. Die Besuchenden übrigens auch. Vor allem der Samstag war rekordverdächtig.

Nicht zwingend des «Burners» wegen, einer Überkopfbahn, die sich als Hit entpuppt und von den Spasstrunkenen am meisten Fiduz und Brechreizresistenz erfordert. Nicht alle Chilbibesucher würden sich noch einmal in den «Burner» setzen, geben sie nach der Fahrt zu verstehen.

Nein zum Projektkredit Kirchgasse 8 und 10 in Olten

Das Kunstmuseum steht nach dem Urnenentscheid vor einer unsicheren Zukunft. Bruno Kissling

Überraschend deutlich sagt das Oltner Stimmvolk Nein zum Projektierungskredit Kirchgasse 8 und 10: Die 2,5 Mio. Franken kommen deshalb an die Urne, weil gegen den im Juni erfolgten Parlamentsbeschluss das Referendum erfolgreich ergriffen worden war. Damit ist die Zukunft des sehr baufälligen Kunstmuseums in Frage gestellt.

Konkret nämlich bedeutet der Entscheid, den Planungsstopp zum Vorhaben, das Kunstmuseum am neuen Standort zu situieren und den alten Standort einer neuen Nutzung zuzuführen.

54 Prozent versagen dem Kredit an der Urne ihre Zustimmung. Freude bei den Gegnern, Enttäuschung bei den Befürwortern. Während die Erstgenannten argumentieren, das Projekt sei in seiner Entstehung zu wenig breit und tief diskutiert worden, halten die Befürworter fest: «Dass im Zusammenhang mit dem Kunstmuseum dringender Handlungsbedarf besteht: Das ist unbestritten.»

Olten: Kantisanierung nach sechs Jahren abgeschlossen

Totalsaniert für rund 86 Millionen Franken: die Kantonsschule Olten. Patrick Lüthy

Nach 700 protokollierten Besprechungen, einer sechsjährigen Bauzeit und einem in 44 Etappen umgesetzten Vorhaben sei die Zukunft der Kantonsschule Olten «für die nächsten vier, fünf Jahrzehnte gesichert.» Das hatte der solothurnische Bildungsdirektor Remo Ankli versichert. Mit einem kleinen Festakt und einem grossen «Kantifest» wurde der grosse Moment begangen.

Regierungsrätin Sandra Kolly und Regierungsrat Remo Ankli. Patrick Lüthy

Neue Mensa, eine Augenweide. Patrick Lüthy

Komplettsaniert heisst: Die Schulanlage ist jetzt erdbebensicher, behindertengerecht, energieeffizient und brandschutztechnisch auf dem neuesten Stand. Kantonsbaumeister Guido Keune bezeichnet den Erhalt des Baus als grössten Gewinn des Projekts, gilt der Bau doch als einer der wichtigsten Zeugen der Nachkriegsmoderne im Kanton Solothurn.

Einsprachen zu Olten SüdWest gutgeheissen

Reportage rund um Olten SüdWest im Oktober 2022. Patrick Lüthy

Hiobsbotschaft für den Stadtrat von Olten: Das Verwaltungsgericht heisst eine Beschwerde gegen den überarbeiteten Gestaltungsplan von Olten SüdWest gut. Der Planungshorizont bis ins Jahr 2055 sei zu lang, widerspreche dem Raumplanungsgesetz und sei schlecht koordiniert mit der laufenden Ortsplanungsrevision, so das Gericht. Die Stadt ihrerseits gelangt mit dem Entscheid ans Bundesgericht.

Die Aare Energie AG bezieht ihr neues Betriebsgebäude

Der Neubau Betriebsgebäude der a.en an der Werkhofstrasse 2 in Olten. Bruno Kissling

Für gut 20 Millionen Franken ist es innert zweieinhalb Jahren entstanden, das neue Betriebsgebäude der Aare Energie AG im Oltner Dünnernbogen. Jetzt sind sämtliche Betriebsbereiche unter einem Dach vereint. Das Haus ist in Minergie-Standard gebaut.

Auf dem Dach des Werkstattteils produziert eine Photovoltaikanlage jährlich 110'000 Kilowattstunden Energie, zur Anwendung beim Bau kam Recyclingbeton und die Umgebung wird mit einheimischer und standortgerechter Bepflanzung bestückt. Beheizt wird das Gebäude mit einer via erneuerbarer Energie betrieben Erdsonden-Wärmepumpe.

Die Geschichte der Baute ist eine langjährige. Das erste Baugesuch stammt aus dem Jahr 2010. Aber: Die Unterschreitung des Bauabstandes zur Dünnern und die widerrechtliche Entfernung einer Hecke verhinderten den geplanten Baubeginn. Das zweite Baugesuch liess der Versorger 2017 auslaufen, weil das Projekt nach dem Verkauf der Alpiq Versorgungs AG eine Nummer zu gross war.

Olten: Das «Zollhaus» heisst jetzt «Verena»

Der neue Wirt Dave Wälti (links) mit Besitzer Adrian Müller (Mitte) und Küchenchef Felix Anneler. Bruno Kissling

Neues Team und neuer Name für das Restaurant Zollhaus, im Volksmund Zollhüsli genannt. Der Namenswechsel geht auf die heilige Verena zurück, die das Haus seit jeher bewacht und die an der seitlichen Fassade platziert ist. Das A-la-carte-Menu wird zur Hälfte aus Fleischgerichten und zur andern Hälfte aus vegetarisch oder veganen Optionen zusammengesetzt. Ein Gourmet-Restaurant aber soll die «Verena» nicht werden, wie der neue Wirt zu verstehen gibt.

Kappel braucht Schulraum für Kindergartenkinder

Spatenstich zum Neubau Kindergarten 4 in Kappel. Bruno Kissling

Die Zeit drängt, denn Kappel braucht Platz. Platz für Kindergartenkinder, die zwischenzeitlich auch schon behelfsmässig in einer Mehrzimmerwohnung untergebracht wurden. 1,6 Millionen Franken wird der Bau kosten und im Herbst 2023 fertiggestellt sein.

Olten: Die «Stadtlöwen» sind los

Reges Interesse an den neuen Elektrobussen der BOGG. Andre Veith

Jetzt sind sie da, die neuen Elektrobusse des Busbetriebs Olten Gösgen Gäu. Und sie werden der Bevölkerung vorgestellt, Busse der Marke MAN Lion's City Bus, die «Stadtlöwen». Ab Dezember werden die Wagen auf den innerstädtischen Linien 503 und 509 verkehren.

Olten: «Kalte Lust» gewinnt heissen Preis

Kalte Lust gewinnt den Milestone 22: Florian Stähli und Darko Bosnjak (2. und 3. von links) dürfen den Preis entgegennehmen. zvg

Der Glaceproduzent Kalte Lust gewinnt den Milestone 2022. Die Auszeichnung geht jährlich an einen Betrieb, der sich mit seinen unternehmerischen Leistungen für den Wirtschaftsraum Olten verdient gemacht hat.

Der Ländiweg ist wieder offen

Eröffnung Ländiweg: Breiter, einheitlicher und geräumiger präsentiert sich die populäre Langsamverkehrsverbindung zwischen Bahnhof und Altstadt. Bruno Kissling

Oltnerinnen und Oltner haben ihn wieder, den Ländiweg. Jenes Stück Weg zwischen Bahnhof und Holzbrücke, welches der Aare lang führt und den Blick auf die städtische Schokoladenseite freigibt. Die Bauarbeiten dauerten rund ein Jahr und kosteten 3,9 Millionen Franken.

Neustart auf der Froburg

Die Bürgerschaft verpachtet das Restaurant Froburg an Feusuisse. Bruno Kissling

Seit September 2020 verwaist, blickt das Restaurant Froburg und mit ihm seine Besitzerin, die Bürgergemeinde Olten, wieder erfreulicheren Zeiten entgegen. Mitte nächsten Jahres wird der Restaurantbetrieb aufgenommen. Zur Erleichterung von wandernden oder bikenden Gästen und andern Tagesbesuchenden.

Fulenbach: Ersatzbaute für Forstwerkhof im Baurecht

Der aktuelle Forstwerkhof verschwindet wegen Baumängeln. Bruno Kissling

Der Fulenbacher Souverän befürwortet eine Ersatzbaute für den maroden Forstwerkhof. Die Firma Ruholz AG wird das Projekt im Baurecht realisieren. Sie bewirtschaftet den Fulenbacher Wald im Auftrag der Einheitsgemeinde.

Adventsdorf Olten: Über 100'000 Gäste waren da

Bombenerfolg: Das Adventsdorf 2022 zog über 100'000 Gäste nach Olten. Remo Fröhlicher / zvg

Das Adventsdorf war in seiner zweiten Auflage ein noch grösserer Erfolg als im vergangenen Jahr: Es gab über 100'000 Gäste, die Attraktionen wurden stärker genutzt und die Markthäuschen-Betreibenden erzielten einen höheren Umsatz. Trotzdem gibt es noch Verbesserungsmöglichkeiten für 2023.

