Jahresprogramm 2022 Die Stadt Olten will nachhaltig in ihre Attraktivität investieren Der Oltner Stadtrat informiert zu den geplanten Projekten im neuen Jahr. Die Pandemie und die offene Budget-Diskussion erschweren dabei die Planung. 17.01.2022, 12.00 Uhr

Der Stadtrat Olten, hier am Oltner Gewerbezmorge im September 2021. Bruno Kissling

Die Stadt Olten will investieren. Und dies in mehrfacher Hinsicht, wie der Stadtrat bei der Vorstellung seines Jahresprogramms 2022 am Montag ausführte. Einerseits soll die Standortattraktivität gefördert werden. Andererseits will Olten in seine nachhaltige Zukunft investieren. Dafür müsse aber zuerst die Budget-Frage geklärt werden.