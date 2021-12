Oltner Polizist spricht über die Randständigen in der Kirchgasse

Interview Oltner Polizist über Randständige in der Kirchgasse: «Alkohol ist vielleicht das grösste Problem» Er ist seit über 20 Jahren Polizist in Olten und kennt die Randständigen und oft auch ihren persönlichen Hintergrund: Der stellvertretende Regionenchef Markus Schneeberger sagt im Interview, welches das grösste Problem der Leute ist und warum die Polizei die Sache nicht alleine mit Repression lösen kann. Fabian Muster Jetzt kommentieren 11.12.2021, 05.00 Uhr

Markus Schneeberger im Gespräch mit einer Person vor dem Coop City. Patrick Lüthy

Die Randständigen in der Kirchgasse sorgen beim Gewerbe, bei der christkatholischen Kirchgemeinde, aber auch bei Teilen der Bevölkerung für Unmut. Wie sieht die Polizei die Szene in der Kirchgasse?

Markus Schneeberger: Weil Olten eine zentrale Lage hat, kommen zum Teil Leute aus der ganzen Schweiz in die Stadt. Daher halten sich an der Kirchgasse auch viele Randständige auf. Unsere Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass der öffentliche Raum von allen genutzt werden kann. Viele Randständige sind uns bekannt. Ich bin schon seit 20 Jahren Polizist in Olten: Daher kennen wir häufig auch den persönlichen Hintergrund dieser Leute.

Zur Person Patrick Lüthy Markus Schneeberger hat eine Lehre als Maschinenmechaniker abgeschlossen und arbeitet seit 2000 bei der Polizei; zuerst bei der Stadtpolizei, seit deren Auflösung ab 2016 bei der Kantonspolizei. Der 46-Jährige ist stellvertretender Chef der Polizei Region Olten. Schneeberger wohnt mit seiner Familie in der Region. (fmu)

Konsum von harten Drogen und Alkoholika, Pöbeleien unter sich, Bettelei, Diebstahl in den Läden oder Lärm: Was ist aus der Sicht der Polizei das grösste Problem bei den Randständigen in der Kirchgasse?

Alkohol ist vielleicht das grösste Problem, weil es ein billiges Suchtmittel ist. Wenn die Randständigen viel Alkohol getrunken haben, kann es schnell einmal ausarten und lässt so die Stimmung kippen.

Es heisst, es seien nur einzelne Personen, die wirklich für Zoff sorgen. Welche Erfahrungen hat die Polizei gemacht?

Das ist so – nicht jede randständige Person macht Probleme. Es sind Einzelne, die in einer Gruppe auffallen – was schliesslich die ganze Gruppe negativ dastehen lässt. Vor allem diese Einzelpersonen kontrollieren wir und nehmen dann entsprechende Massnahmen vor.

Welche Massnahmen müssen häufig gegen die Randständigen ausgesprochen werden?

Das häufigste Mittel ist sicher die Wegweisung. Diese kommt beispielsweise zur Anwendung, wenn Leute Dritte belästigen, Einsätze zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung behindert werden oder Personen ernsthaft gefährdet sind.

Jemand wegzuweisen heisst, dass sich eine Person für bis zu einem Monat nicht mehr im Innenstadt-Bereich aufhalten darf. Wahrscheinlich halten sich die Randständigen aber irgendwo anders auf.

Das kann so sein. Wir wollen die Person, die negativ auffällt, für eine bestimmte Zeit einfach nicht mehr vor Ort antreffen. Das Problem wird so zum Teil verlagert, aber die Polizei kann dieses nicht alleine lösen. Dazu braucht es die einschlägigen sozialen Institutionen wie die Suchthilfe oder Massnahmen der Politik.

Die Randständigen haben generell ein gutes Bild von der Polizei: Sie fühlen sich von der Polizei nicht belästigt, wie sie selbst im Interview mit dieser Zeitung erwähnten. Treten die Polizistinnen und Polizistinnen gegenüber ihnen anders auf als gegenüber dem Rest der Bevölkerung?

Nein, wir behandeln alle Leute gleich. Aber wir haben natürlich häufig Kontakt mit ihnen. Sie kennen uns, wir kennen sie und sie wissen, was auf sie zukommt, wenn wir vor Ort sind.

Anscheinend wurden die Polizeikontrollen in diesem Sommer aber verstärkt. Ist das so? Und aus welchem Grund?

Die Polizei reagiert immer ereignisorientiert. Wenn wir feststellen, dass es vermehrt an einem Ort zu Menschenansammlungen kommt, setzen wir dort bei den Patrouillen einen Schwerpunkt.

Die Randständigen beklagten sich, dass sie von der Polizei abgefangen werden, wenn sie von der Innenstadt zur Suchthilfe Ost an der Aarburgerstrasse laufen: Passiert dies, müssen sie den gekauften Stoff abgeben und erst noch eine Busse zahlen. Was sagen Sie dazu?

Es gibt natürlich immer einen Grund für eine Personenkontrolle: Wir halten Leute nicht willkürlich an. Mögliche Gründe sind Pöbeleien, aggressives Verhalten, Ruhestörungen oder verdächtiges Verhalten. Manchmal müssen wir auch eine Person kontrollieren, die komisch läuft, weil hier ein medizinisches Problem vorliegen könnte. Zudem wissen wir in der Regel nicht, wohin eine Person will, wenn wir sie kontrollieren.

Die Suchthilfe-Leiterin Ursula Hellmüller schlägt vor, dass man die Süchtigen in Ruhe lässt, wenn sie zur Kontakt- und Anlaufstelle unterwegs sind, damit sie dort den Stoff im geschützten Rahmen konsumieren können. Was halten Sie von dieser Idee?

Die Polizei findet es gut, dass die Süchtigen eine Anlaufstelle haben. Unsere Absicht ist es sicher nicht, sie auf dem Weg dorthin abzufangen. Aber: Wenn wir feststellen, dass mit Drogen gedealt wird oder Meldungen deswegen aus der Bevölkerung an uns gelangen, nehmen wir entsprechende Kontrollen vor und bringen die Leute allenfalls zur Anzeige.

Wie sieht die Kantonspolizei die SIP, die dafür sorgen soll, dass verhaltensauffällige Personen in der Stadt auf die Grundregeln hingewiesen werden?

Die SIP ist für uns ein wichtiger Partner. Wir sind mit ihnen im Austausch und sprechen uns ab.

Die Randständigen kritisierten, dass sie nach Kontakten mit der SIP zum Teil verhaftet wurden.

Es kann Meldungen geben von den SIP-Patrouillen, dass sich Randständige auffällig verhalten. Wenn Dritte angepöbelt werden oder eine körperliche Auseinandersetzung entsteht, werden wir aufgeboten.

Es heisst immer wieder, die Polizei unternehme zuwenig gegen die Drogenhotspots und die Dealenden in der Stadt. Was sagen Sie dazu?

Wir machen Kontrollen in Uniform aber auch in Zivil; sind zu Fuss, mit den Segways oder in Fahrzeugen unterwegs. In Zivil nimmt man uns häufig nicht als Polizei wahr. Das könnte dazu führen, dass die Bevölkerung meint, die Polizei sei nicht präsent.

