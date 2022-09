Interview Kantonsbaumeister Guido Keune zur Sanierung der Kanti Olten: «Grundsätzlich lässt der Berufsstolz schlechte Arbeit nicht zu» Die Totalsanierung der Kanti Olten ist fertig. Der Kantonsbaumeister zieht eine kurze Bilanz. Urs Huber Jetzt kommentieren 12.09.2022, 05.00 Uhr

Guido Keune bei der Einweihungsfeier der Kantonsschule Olten. «Es kam glücklicherweise zu keinen grösseren Unfällen», sagt er. Patrick Lüthy

Solothurns Kantonsbaumeister Guido Keune war gleichzeitig auch Präsident der Baukommission. Die Sanierung der Kantonsschule Olten bezeichnet er als eines der grössten Bauvorhaben, welches der Kanton Solothurn je umgesetzt hat.

Welches waren die grössten Herausforderungen in der zurückliegenden Bauzeit?

Guido Keune: Eine der grössten Anforderungen war die Realisierung während des laufenden Betriebes beziehungsweise die Interaktionen zwischen den Beteiligten. Bei einem solchen Bauvorhaben ist es unmöglich, vor Baubeginn bereits auf alle Fragen eine Antwort zu haben. Insgesamt wurde das Projekt in 44 Bauetappen umgesetzt. Jede Etappe war eine eigene Baustelle mit fix definierten Vorgaben. Sei es punkto Inhalt, Termin, Sicherheit, Kosten. Auch kam es zwischendurch zu Überraschungen, welche aufgrund der bestehenden Konstruktion, Grösse und Komplexität nicht vorhersehbar waren.

In rund 700 protokollierten Besprechungen zwischen Bau- und Nutzerausschuss, dem Hochbauamt, vertreten durch David Brunner, Projektleiter Bauherr, und dem Kantonsbaumeister sowie Generalplaner Batimo AG Architekten SIA, Olten, wurden unzählige Problempunkte und Lösungsvorschläge diskutiert und entsprechende Entscheidungen getroffen. Diese mussten dann vom Generalplaner zeitgerecht und innerhalb der Vorgaben geplant und realisiert werden.

Verliefen die Bauarbeiten unfallfrei?

Es kam glücklicherweise zu keinen grösseren Unfällen. Uns sind zwei bekannt. Diese konnten mehr oder weniger ambulant behandelt werden. Das ist ein grosser Verdienst der Unternehmungen und der Bauleitung. 2018 gabs das Problem mit dem glitschigen Boden des sanierten Hallenbades. Bauen ist keine exakte Wissenschaft.

Trotz technischer Hilfsmittel müssen viele Tätigkeiten von Hand ausgeführt werden. Bauen ist sehr anspruchsvoll und bedingt ein grosses Fachwissen. Trotz aller Sorgfalt können leider Mängel nicht ausgeschlossen werden. Erfahrungsgemäss werden diese von den Unternehmungen rasch behoben. Grundsätzlich lässt der Berufsstolz schlechte Arbeit nicht zu.

Welches ist der wertvollste Gewinn, der aus der Gesamtsanierung resultiert?

Der Erhalt des Gebäudes ist unseres Erachtens der grösste Gewinn. Dies aus architektonischer, betrieblicher, ökologischer und ökonomischer Hinsicht. Die Kanti zählt zu einem bedeutendsten Zeugen der Nachkriegsmoderne im Kanton Solothurn. Die Sanierungskosten waren rund 30 Prozent günstiger als ein Neubau. Mit dem Erhalt der Kanti konnte ein wesentlicher Beitrag zur Nachhaltigkeit geleistet werden.

Die Bauarbeiten im Innenbereich sind termingerecht abgeschlossen worden. Alle sind zufrieden?

Ja, das hoffen wir doch. Die Feedbacks sind durchwegs positiv, sei es von den Lehrpersonen wie auch von den Schülerinnen und Schülern.

Welche Grossprojekte haben Sie sonst noch am Laufen?

Beim Neubau etwa kann ich das Zentralgefängnis und Haus 2 des Bürgerspitals in Solothurn nennen. Da arbeiten wir an den Vorprojekten. Beim Neubau Kapo-Stützpunkt in Oensingen beginnt bald das Qualitätsverfahren, bei der MFK Wangen bei Olten sind wir an der Realisierung. Weitere Anliegen gibt es im Zusammenhang mit der Kantonsschule Solothurn, dem Staatsarchiv, der Zentralbibliothek und der kantonalen Verwaltung.

