Olten jetzt! fordert mehr Unterstützung für Haus der Fotografie

International Photo Festival Was passiert mit dem Haus der Fotografie nach der Zwischennutzung? Auch Oltner Stadtrat will Verein weiter unterstützen Der Verein International Photo Festival Olten nutzt zurzeit das ehemalige Naturmuseum. Die Partei Olten jetzt! möchte die Unterstützung durch die Stadt weiter ausbauen. Der Stadtrat sieht das ähnlich, macht aber einen Vorbehalt. 08.05.2022, 05.00 Uhr

Der Verein IPFO stellt zurzeit kostenlos im ehemaligen Naturmuseum aus. Bruno Kissling (Archiv)

Der Verein International Photo Festival Olten, kurz IPFO, soll stärker unterstützt werden, fordert Olten jetzt! in einem Vorstoss. Der Stadtrat soll speziell prüfen, wie der Betrieb des Hauses für Fotografie nach der Zwischennutzung im ehemaligen Naturmuseum weitergeführt werden kann.

Die Linkspartei begründet ihren Unterstützungsantrag mit dem Umstand, dass der Verein mit dem erwähnten Haus der Fotografie sowie mit dem Festival, das alle zwei Jahre in Olten stattfindet, «ein Gewinn nicht nur für das kulturelle Angebot, sondern auch für das Standortmarketing und den Tourismus» ist. Es sei daher im allgemeinen Interesse, den Verein in seinem Wirken und besonders beim Aufbau eines neuen Standorts für das Haus der Fotografie zu unterstützen.

Von der Stadt erhält der Verein für das Festival jeweils 15'000 Franken; die städtische Liegenschaft an der Kirchgasse 10 wird dem Verein kostenlos zur Verfügung gestellt – es hätte einen Mietwert von 36'000 Franken jährlich.

Der Stadtrat schreibt in seiner Antwort, das Haus der Fotografie habe zusammen mit dem Festival «eine sehr positive Entwicklung» genommen. Es seien bereits mehrere Gespräche über die weitere Zusammenarbeit geführt worden. Der Stadtrat begrüsse grundsätzlich die weitere Kooperation und allenfalls auch einen Ausbau dieser.

Der «Gesamtkuchen» muss vergrössert werden

Jedoch würden immer mehr Anträge für Gelder aus der öffentlichen Hand eingehen. Dies, weil es für Organisationen zunehmend schwieriger werde, Freiwillige zu finden; so stünden mehr kostspielige Professionalisierungen an. Beiträge für weitere Organisationen könnten aus sachlichen, aber auch aus politischen Gründen nicht einfach «weggenommen» werden, so der Stadtrat.

«Sollten neue oder zusätzliche Beiträge gesprochen werden, muss auch die Bereitschaft bestehen, den Gesamtkuchen zu vergrössern – und nicht die Kuchenstücke für alle kleiner zu machen», ergänzt Stadtpräsident Thomas Marbet im Namen des Stadtrats. Mit diesem Hintergrund empfiehlt die Oltner Regierung dem Gemeindeparlament, den Auftrag erheblich zu erklären. (fot/fmu)

Das Haus der Fotografie hat in kurzer Zeit sehr viel Publikum angelockt. Patrick Lüthy (Archiv)