Neues Kochbuch aus Oltner Verlag: «Australische Buschgewürze beinhalten enorm viele Vitamine und Mineralstoffe» Mit dem kürzlich erschienenen Kochbuch von Edita Horvath und Andreas Knecht aus Olten erhält man nicht bloss Rezepte aus der australischen Küche – das Autorenpaar nimmt einen auch mit auf eine Reise ins Outback. 19.10.2021, 05.00 Uhr

Kochbuch-Autorin Edita Horvath aus Olten zuhause in ihrer Küche mit ihrem neusten Kochbuch in den Händen. Bruno Kissling

«Edita. Superfood aus dem Busch Australiens» heisst der zweite Streich aus dem Hause Horvath-Knecht. Das erste Buch der Oltner Kochkünstlerin und ihrem Lebenspartner mit dem Titel «Köstliche Insekten» erschien im Jahr 2017 und leitete eine mehrteilige Bücherreihe ein, welche fünf bis sechs Bände zum Ziel hat.

«Welche Produkte und Zubereitungsarten im Trend sind, interessiert uns nicht. Was uns antreibt, ist die Lust am Essen.» Mit diesen Worten eröffnet das von der Kulinarik begeisterte Paar das Vorwort ihres neuen Werkes und geben damit auch gleich ihr bücherübergreifendes Statement ab: Kochen und Essen müssen vor allem Spass machen, soll aber auch gut sein für die Gesundheit. Doch nicht nur Rezepte sind im neuen 264-seitigen Werk zu finden, auch Anekdoten aus ihrer Zeit in Australien hat das Paar einfliessen lassen.

Zweimal für sechs Wochen auf Recherche in Australien

«Australische Buschgewürze beinhalten enorm viele Vitamine und Mineralstoffe», erklärt Edita Horvath, die als Kind nicht selten in der Nacht aufstand, um ihre Kochideen am grossmütterlichen Herd auszuprobieren. Für die kreative Köchin stand denn auch aufgrund der hohen Dichte an gesunden Inhaltsstoffen schnell fest, dass das Trendwort «Superfood» mit in den Titel musste – von den Aborigines würden diese wertvollen Extrakte gar als Medizin eingesetzt. Um herauszufinden, wo und wie diese wertvollen Gewürze wachsen, verbrachte die in Ungarn aufgewachsene Horvath gemeinsam mit Partner und Verleger Andreas Knecht in den Jahren 2018 und 2019 jeweils sechs Wochen im australischen Busch. «Ich war mir die Wildnis schon aus meinem dreijährigen Aufenthalt in Afrika gewohnt und wusste, was mich im australischen Outback in etwa erwartet», so Horvath. Angst habe sie jedenfalls keine gehabt, da man mit der Zeit lerne, mit gefährlichen Tieren umzugehen.

Die Vorbereitungen ihrer Trips waren hingegen mit einigem Aufwand verbunden. «Wir haben gezielt nach Aborigines gesucht, die uns durch den Busch führen und uns die gewünschten Gewürzpflanzen zeigen können.» Dies stellte sich allerdings als schwieriger heraus als erwartet. «Aborigines haben ihren ganz eigenen Lebensrhythmus und passen ihre Tätigkeiten stark den Wetterverhältnissen an, was auch sehr klug ist.» An einem Hitzetag mit Rekordtemperaturen von über vierzig Grad sei Ruhe angesagt und bereits abgemachte Wanderungen fielen ins Wasser. Einmal verabredeten sich Horvath und Knecht mit einem Aborigine-Ehepaar vom Stamm der Noongar, von welchem sie durch das Dickicht geführt wurden. «Das Ehepaar ist im dortigen Busch aufgewachsen und konnte uns alles zeigen.» Fasziniert und inspiriert von dem, was sie im Outback an geschmacklichen Kostbarkeiten entdeckt hatten, machten sich Horvath und Knecht daran, ihr Vorhaben konkret werden zu lassen.

In diesem Jahr einen eigenen Verlag gegründet

«Fünf Jahre Planung und Umsetzung hat uns unser aktuelles Buch gekostet, insbesondere die letzten eineinhalb Jahre waren sehr intensiv.» Dies nicht zuletzt, weil sich das Paar Anfang dieses Jahres entschied, einen eigenen Verlag zu gründen, angeschlossen an Knechts Firma für Unternehmensberatung anexa GmbH. Auf diesem Weg wollen der Wirtschaftsinformatiker und die Grundlagenforscherin in Biomedizin ihre Kochbücher in Zukunft selbst vermarkten. «Wir haben bisher mit dem FONA-Verlag zusammengearbeitet, verspürten aber zunehmend Lust darauf, das Ganze in Eigenregie durchzuziehen.»

Nun seien sie unabhängiger und könnten genau ihr Ding machen. Horvath, die schon in ihrem ersten genauso wie im aktuellen Buch für die Fotos zuständig war, wird auch weiterhin für die Bebilderung ihrer Rezepte verantwortlich zeichnen und schätzt die dazugewonnene künstlerische Freiheit. Allerdings hätten sie das selbstständige Verlegen etwas unterschätzt; besonders, was die Kosten betrifft, sei einiges mehr zusammengekommen, als ursprünglich erwartet. Dennoch möchte das Paar auch alle weiteren Kochbücher, von welchen das nächste bereits in der Pipeline steckt, auf diesem Weg gemeinsam entwickeln und publizieren. Die delikaten australischen Gewürze aus dem aktuell erschienenen Busch sind übrigens allesamt in der Schweiz erhältlich – beispielsweise im Chrüterhüsli Basel.

Hinweis: Edita Horvath und Andreas Knecht: «Edita. Superfood aus dem Busch Australiens», Verlag anexa books, 264 Seiten.