Das sagen Oltner Randständige zu den Vorfällen in der Kirchgasse

Innenstadt Oltner Randständige äussern sich zu Vorfällen: «Es ist ein öffentlicher Ort, von hier kann man uns nicht vertreiben» Pöbeleien, Alkohol- und Drogenkonsum oder laute Musik: Die Randständigen in der Oltner Kirchgasse sorgen für Gesprächsstoff. Diese Zeitung hat nun mit jenen gesprochen, über die sonst immer nur gesprochen wird. Fabian Muster Jetzt kommentieren 23.10.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ozzy, Thomi, Big Mike und Janine (von links): Sie sind immer wieder beim Sockel der Stadtkirche anzutreffen. Patrick Lüthy

Die Randständigen, die sich in der Kirchgasse aufhalten, sind immer wieder ein Thema in Olten. In jüngster Vergangenheit habe sich die Lage zugespitzt, heisst es seitens Gewerbe und Anwohnerschaft, aber auch von der christkatholischen Gemeinde, welcher die Stadtkirche inklusive Sockel gehört. Alkohol- und Drogenkonsum, Littering, Bettelei, laute Musik, streunende Hunde, Streitereien untereinander oder Belästigungen von Passantinnen und Passanten werden den Randständigen vorgeworfen.

Der Stadtrat hat auf das zunehmende Konfliktpotenzial reagiert und das vorerst auf drei Jahre beschränkte Pilotprojekt Sicherheit, Intervention und Prävention, kurz SIP, initiiert. Zweiergruppen sind seit Anfang Jahr jeweils für ein paar Stunden unterwegs und sollen dafür sorgen, dass gewisse Grundregeln eingehalten werden. Doch das reichte einem Teil der Politik nicht: Die Randständigen seien «negativ für das Ansehen der Stadt», hiess es kürzlich in einem Vorstoss aus der Feder der SVP, die im Gemeindeparlament vom Stadtrat vergeblich zu prüfende Massnahmen wie ein Alkoholverbot forderte.

Inzwischen hat die christkatholische Gemeinde reagiert und beantragt ein richterliches Verbot (siehe Box rechts). Die Randständigen, um die es geht, erhalten aber kaum eine Stimme. Es wird über sie, statt auch einmal mit ihnen gesprochen. Das jüngste Beispiel: Nächsten Dienstag veranstaltet das Stadtmagazin «Kolt» ein Podium mit Vertretern des Gewerbes (Coop City), der christkatholischen Kirche als Eigentümerin der Stadtkirche inklusive Sockel, des Stadtrats und des Pilotprojekts SIP. Eine betroffene Person aus der Gruppe der Randständigen darf auf dem Podium nicht mitreden. Immerhin heisst es in der Einladung, dass man in die vordere Publikumsreihe zwei regelmässige Gäste am Kirchensockel gewinnen konnte, «die wir versuchen, punktuell in die Diskussion zu integrieren».

Diese Zeitung hat daher direkt mit vier Randständigen gesprochen und sie mit den Vorfällen konfrontiert, die für Kritik und negative Stimmung in einem Teil der Bevölkerung sorgen. Das einstündige Treffen fand vergangenen Dienstag am frühen Nachmittag direkt vor dem Stadtkirche-Sockel statt. Die Randständigen stehen mit Vornamen respektive ihrem Spitznamen hin und sagen, wie ihre Sicht der Dinge ist.

Zur Person Patrick Lüthy Thomi (40) ist auch unter seinem Spitznamen «Blitz» stadtbekannt. Er ist in Olten aufgewachsen, hat beim städtischen Werkhof die Lehre als Landschaftsgärtner abgeschlossen und ist dann «abgerutscht», wie er sagt. Einem «Neustart» in die Arbeitswelt ist er nicht abgeneigt, aber derzeit nicht bereit dazu.

Politisch korrekt bezeichnet man euch immer noch als «Randständige», aber in Onlinekommentaren oder am Stammtisch fallen auch schon einmal weniger schmeichelhafte Begriffe wie «Penner» oder «Pack». Wie möchtet ihr genannt werden?

Big Mike: Mir ist das ehrlich gesagt ganz egal, wie ich genannt werde. Mich können diese genannten Wörter nicht verletzen.

Ozzy: Der Begriff «randständig» finde ich nicht okay, der ist nicht gerechtfertigt. Eine bessere Alternative hätte ich aber auch nicht.

Thomi: Die Leute sollen uns so nennen, wie sie wollen, das ist mir egal.

Janine: «Randständig» klingt schon etwas abwertend, aber der Begriff stimmt insofern, wenn man das Wort genau anschaut: Wir stehen am Rande der Gesellschaft. Und ich lege Wert auf die wirkliche Bedeutung eines Worts (lacht). Ich würde aber eine Wortverbindung mit «Minderheit» vorschlagen. Wir gehören ja zu einer Minderheit.

Zur Person Patrick Lüthy Ozzy (58) ist in Solothurn aufgewachsen und wohnt seit einigen Jahren in Olten. Er führte einst einen Sicherheitsdienst und ein Temporärbüro, ist aber mit 32 «abgestürzt», wie er sagt. Mittlerweile arbeitet er zu 50 Prozent bei der Vebo. Er spielt Gitarre – daher sein Spitzname zu Ehren des Rockmusikers Ozzy Osbourne. Er ist zum zweiten Mal verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder.

Die Liste der negativen Vorkommnisse, die euch vorgehalten wird, ist lang: Beginnen wir mit dem, was viele wohl am meisten stört: Der Lärm, der zum Teil von euch ausgeht, sowie das Betteln respektive Belästigungen von Passantinnen und Passanten. Was sagt ihr dazu?

Big Mike: Das sind wenige von uns - zwei, drei, die wir kennen -, die so aufdringlich sind und sogar den Leuten nachgehen. Diese Randständige regen mich auch selbst auf. Sie kommen immer wieder – auch zu uns – und fragen dich: «Hey, hesch mer e Stutz?»

Thomi: Nicht alle Randständigen sollten in den gleichen Topf geworfen werden. Probleme gibts vor allem abends, wenn einige von uns genug Alkohol getrunken haben.

Ozzy: Man kann aber auch sagen: Wenn wir abends da sind, ist das wie auch ein Schutz für einige Leute, weil dann zum Beispiel weniger geklaut werden. Und das mit den Belästigungen finde ich im Vergleich zu dem, wie wir den Leuten hier auf der Kirchgasse manchmal auch helfen, nicht so schlimm. Die Belästigungen, die es tatsächlich gibt, machen nur einen kleinen Teil der Vorfälle aus, die in der Kirchgasse existieren.

Janine: Ich glaube, die Leute stören sich nur optisch an uns. Jetzt müssen wir uns doch ausgerechnet im schönen Olten mitten in der Innenstadt aufhalten, sagen sie sich. Aber: Es ist ein öffentlicher Ort, von hier kann man uns nicht vertreiben. Gehen wir an einen anderen Standort, kommt der Anwohner oder der Besitzer vom Laden und vertreibt uns. Darum sitzen wir jetzt hier.

Zur Person Patrick Lüthy Janine (54) wohnt in Olten und hat sich in den letzten drei Jahrzehnten um ihre Hunde und um die Familie gekümmert. Seit vergangenem Jahr hat sie keine Hunde mehr, ihr Kind ist mittlerweile erwachsen; daher sei sie nun zu ihrer «alten Familie» zurückgekehrt, wie sie sagt. Sie kann nicht arbeiten und lebt von der IV.

Das ist eine generelle Kritik an euch, dass ihr das Stadtbild stört: Wieso müsst ihr euer Bier und eure Musik ausgerechnet hier in der Kirchgasse konsumieren und könnt das nicht an einem wenig auffälligeren Ort in der Öffentlichkeit tun oder in der Stadtküche, die ja dafür da ist?

Janine: Die Stadt soll uns doch einen Platz geben. Dieser darf natürlich nicht ab vom Schuss sein: Wir wollen unser Bierli kaufen und uns treffen. Ich könnte mir die Schützi vor­stellen.

Ozzy: Ständig nur in der Gassenküche zu hängen, geht ja auch nicht. Ich könnte mir ein Modell mit mehreren Containern auf einem Platz vorstellen, wo du fixen, aber auch deine Dealer treffen kannst – auch wenn das eigentlich illegal ist.

Janine: Ich weiss nicht, ob dass eine gute Idee ist. So zieht man doch auch Menschen aus anderen Gemeinden und Städten an, die Olten doch nicht zusätzlich hier haben will. Dieser Platz dürfte dann zumindest nicht so zentral gelegen sein. Zu Hause einladen will ich meine Leute auch nicht, sonst kommen sie immer wieder (lacht).

Thomi: Ich verstehe nicht, wieso wir Randständigen jetzt plötzlich so ein Thema sind. Das Problem hat es ja schon immer gegeben, und uns wird es immer geben. Ich wünschte mir etwas mehr Toleranz von der Bevölkerung.

Big Mike: Aus meiner Sicht gibt es Probleme, seit eine bestimmte Person immer wieder auftaucht (Anmerkung der Redaktion: Aus Personenschutzgründen wird der Name nicht genannt). Jeden Tag diese Pöbeleien und Belästigungen. Wildfremde Menschen, die diese Person noch nie gesehen hat, macht sie vom Gröbsten an. Ich habe zum Teil selbst Angst vor ihr.

Thomi: Es gibt auch Menschen, die uns gerne hier sehen: Sie bringen uns Bier oder ein Sandwich. Oder sie ­bitten uns um Hilfe, weil sie Angst haben.

Big Mike: Nur ein Beispiel: Mich ­haben schon Passanten gefragt, ob ich sie an die Bushaltestelle begleite, weil sie Angst vor gewissen Jugendlichen hatten.

Zur Person Big Mike (50) ist in Tansania geboren und kam mit 9½ Jahren in die Schweiz ins Zürcher Oberland. Nach mehreren Jahren im Gefängnis siedelte er mit 26 nach Olten über. Er lebt mittlerweile getrennt von seiner Frau in Hägendorf, hat vier Kinder und zwei Enkelkinder. Nach einem Unfall kann er nicht mehr arbeiten und lebt von der IV.

Anscheinend auch ein Ärgernis ist der Drogenkonsum auf den öffentlichen Toiletten. Wieso nehmt ihr eure Drogen nicht bei der Zentrale der Suchthilfe Olten an der Aarburgerstrasse ein, wo es ja erlaubt ist und auch Personal gibt, die euch helfen kann?

Thomi: Wir regen uns darüber selbst auch auf.

Big Mike: Das Problem ist, dass viele von uns Angst haben. Das verstehe ich schon. Denn es kommt immer wieder vor, dass man sein 20er-Briefli Heroin in der Innenstadt gekauft hat – vor der Stadtküche erhältst du das meistens nicht –, aber auf dem Weg dorthin wirst du verhaftet und hast dann eine Busse von 450 Franken am Hals. Wie willst du das bezahlen? Dann gehst du ein, zwei Tage ins Gefängnis oder stotterst die Busse ab.

Thomi: Daher konsumiert man die Drogen gleich auf den WC-Anlagen: Dann sind sie weg.

Big Mike: Oder man geht nach Hause; dann ist es auch weg. Aber jene, die mit Spritzen konsumieren und diese dann beim Munzingerplatz-WC gleich neben dem Spielplatz liegen lassen, das finde ich auch nicht gut. Du kommst dann da rein und du siehst Spritzen im Lavabo liegen. Ich habe ja selbst zwei Enkelkinder. Dazu kommt: Wenn du in die Stadtküche gehst, musst du deine Personalien angeben: Erst dann darfst du alles machen. Hier hingegen bleibst du anonym: Du kaufst dein Briefli und konsumierst deine Drogen.

Seit Anfang Jahr existieren die Patrouillen des SIP-Projekts, die dafür sorgen sollen, dass ihr euch anständiger benehmt und weniger auffällt in der Öffentlichkeit. Was haltet ihr davon?

Big Mike: Na ja, drei Mal habe ich mit ihnen schon länger gesprochen, zwei, drei Stunden später wurde ich verhaftet – ohne Grund. Ein paar von diesen Typen kenne ich sogar, weil sie früher selbst in der Szene waren. Und diese wollen dir jetzt sagen, was du zu tun hast? Ich will hier nicht schlecht über die SIP sprechen: Sie wollen dir helfen und versprechen dir vieles, aber einige von ihnen sind meiner Meinung nach doch auch etwas hinterhältig.

Ozzy: Es ist schon ein bisschen so, wie es Big Mike sagt. Sie sind teilweise zuwenig gut geschult und dürfen ja auch nicht wie die Polizei oder die Sicherheitsleute auftreten.

Das heisst, ihr haltet von der SIP nicht allzu?

Thomi: Sagen wir es so: Für den Preis, den die Bürgerinnen und Bürger dafür zahlen, könnte man etwas mehr erwarten. Aus meiner Sicht hat sich die Situation in der Kirchgasse nicht gross gebessert, seit die SIP unterwegs ist.

Wie nehmt ihr die Polizeipräsenz in der Kirchgasse wahr?

Janine: Hier in Olten ist deren Auftreten sehr verhältnismässig. Ich fühle mich von der Polizei überhaupt nicht belästigt und kann nichts Negatives sagen.

Thomi: Ich sehe es ähnlich. Sie sind präsent, machen ihren Job, aber die Polizei stört nicht.

Ozzy: Ich fühle mich von der Polizei ebenfalls nicht belästigt.

Big Mike: Die Polizei war noch nie so häufig hier wie diesen Sommer. Aber das hat seinen Grund, weil vereinzelte Personen immer wieder aufgefallen sind. Aber ich finde das gut. Ich habe keine Lust, immer den Schlichter zu spielen, wie ich das früher getan habe.

Die SVP wollte als Massnahme vom Stadtrat unter anderem ein Alkoholverbot rund um die Stadtkirche prüfen lassen. Hättet ihr euch daran gehalten oder hättet ihr euer Bier einfach an einem anderen Ort getrunken?

Janine: Sollen wir dann einfach zu Hause trinken? Big Mike: Ich hätte mich daran gehalten. Bier schmeckt mir sowieso nicht. Wenn schon trinke ich roten Wodka, aber den Likör mit 24 Prozent Alkohol.

Ozzy: Ich auch, weil ich gar keinen Alkohol trinke.

Thomi: Wie will man das unterscheiden? Wir dürfen nicht, aber ein Passant, der hier schnell ein Bier trinken will, darf? Diese Abgrenzung, wer hier sein darf und wer nicht, ist ein völliger Quatsch!

Big Mike: Wir werden ja sonst schon diskriminiert. Das habe ich vergangenes Jahr erfahren, als ich im Spital war: Zuerst wurde ich ganz anständig behandelt; sobald die Angestellten wussten, dass ich Drogen nehme, war alles anders. Janine: Diese Erfahrung mache ich immer wieder. Sehr schlimm!

Nun greift auch die christkatholische Gemeinde durch und will per gerichtlichem Verbot erreichen, mehr Ordnung rund um die Stadtkirche zu bringen. Künftig untersagt sind Littering, freilaufende Hunde, laute Musik sowie das Parken von Fahrzeugen jeglicher Art auf dem Sockel der Stadtkirche (siehe Box rechts oben). Was haltet ihr davon?

Thomi: Das finde ich grundsätzlich gut. Aber schauen wir einmal, was das für Folgen hat, wenn das Verbot kommt.

Big Mike: Wenn jemand hier zu laute Musik hört, störe ich mich selbst daran. Nicht jeder hat denselben Musikgeschmack.

Janine: Dass wir die Velos nicht auf den Sockel stellen dürfen, daran können wir uns halten. Wir wollen uns aber immer noch hier treffen. Das soll man uns nicht verbieten!

Wenn ihr einen Wunsch hättet an die Oltner Politik und Bevölkerung: Welcher wäre das?

Thomi: Mehr Toleranz! Das, was uns passiert ist, kann allen passieren (alle nicken übereinstimmend). Es gibt auch Leute, die heimlich Alkohol und Drogen konsumieren, wir machen es hier öffentlich. Big

Mike: Lieber ein stadtbekannter Säufer als ein anonymer Alkoholiker! (alle lachen) Zudem wollen wir nicht wegen jedem 20er-Briefli mehrere Hundert Franken Busse zahlen müssen. Andere, die kiloweise Heroin verkaufen, lässt die Polizei in Ruhe. Das erachte ich manchmal als Willkür!

Ozzy: Neben Toleranz plädiere ich für mehr Feingefühl für Menschen wie uns. Man darf nicht alle Leute in den gleichen Topf werfen.

Janine: Ich fühle mich sehr wohl in Olten. Die Bevölkerung muss aber alle Sorten von Menschen akzeptieren. Nicht jeder ist gleich stark; es gibt auch solche, die schwächer sind. Das soll nicht verurteilt werden.