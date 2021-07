Solothurner starten Initiative gegen Littering in der Schweiz

Initiative «Eine Sauerei!»: Diese zwei Männer möchten Littering wieder uncool machen Der Kampf gegen das Liegenlassen von Abfällen geht in die nächste Runde: Der gebürtige Oltner Daniel Rebetez und Thomas Hänggi aus Hägendorf haben genug – und starten eine Initiative. Sharleen Wüest 10.07.2021, 05.00 Uhr

«Sein Wille, etwas zu verändern, hat mich so inspiriert», sagt Daniel Rebetez (links) über Thomas Hänggi. Bruno Kissling

Zigarettenstummel auf der Strasse, Aludosen im Wald, Abfall in den Städten – Littering ist omnipräsent. Eine nationale Volksinitiative will nun dagegen vorgehen und das achtlose Wegwerfen von Abfall uncool machen. Einer der beiden Initianten ist in der Region kein Unbekannter. GLP-Mitglied Thomas Hänggi hat mit der Facebookgruppe «Hägendorf gegen Littering» bereits Wellen geschlagen. Mittels Raumpaten, die jeweils in einem Teil der Gemeinde Abfall sammeln, wird für ein sauberes Dorf gesorgt. Jetzt geht sein Kampf gegen Littering in die nächste Runde. Diesmal über die Kantonsgrenze hinaus. Zusammen mit dem gebürtigen Oltner Daniel Rebetez, der jetzt im Emmental wohnt, startet er die «Initiative saubere Schweiz». Die Volksinitiative ist zwar völlig von seiner Aktion in Hägendorf losgelöst, verfolgt jedoch dasselbe Ziel: die Verschmutzung an Strassenrändern, in Wäldern und auf öffentlichen Anlagen und Plätzen zu bekämpfen.

Das Logo der Initianten. Facebook

Die Zusammenarbeit der beiden entstand aus einem zufälligen Gespräch. «Wir haben gemeinsam Plakate aufgehängt. Wie ich so bin, konnte ich es nicht lassen und habe Abfall eingesammelt», erinnert sich Hänggi. Rebetez ergänzt: «Sein Wille, etwas zu verändern, hat mich so inspiriert, dass ich mir überlegte, was wir zusammen ändern könnten.» Dadurch entstand die Idee zur Initiative. Ein grosser Schritt für die beiden. Aber mit den richtigen Personen und grosser Motivation, etwas zu verbessern, seien sie auf dem richtigen Weg. Der Austausch erfolgt über Facebook. Innerhalb weniger Wochen sind bereits mehrere hundert Mitglieder dabei. Neben Diskussionen teilen alle fleissig Littering-Bilder, die ihnen im Alltag begegnen. Die Gruppenmitglieder sind sich einig: «Eine Sauerei!»

Sie sind sich einig: «Quoten müssen höher angesetzt werden»

Die Volksinitiative steckt noch in den Kinderschuhen, aber die Forderungen stehen. Diese schreiben die beiden auf die Plattform Facebook sowie auf ihre Internetseite. Den Schwerpunkt legen sie auf die bereits existierenden, gesetzlich verankerten minimalen Rücklaufquoten für einzelne Wertstoffe. Sie beziffern das Verhältnis zwischen der Menge an verwerteten Wertstoffen und der gesamthaft abgesetzten Menge einzelner Sorten (Alu, Glas, PET). Diese gesetzliche Mindestquote liegt zurzeit für Glas, PET und Aluminium bei 75 Prozent. Wird die Rücklaufquote nicht erreicht, kann das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation ein Pfand einführen. Rebetez und Hänggi sind sich einig: «Die Quoten müssen viel höher angesetzt werden, damit sich die Industrie intensiv darum bemühen muss, dass diese erreicht werden können.» Anzustreben seien Zielwerte von weit über 95 Prozent. Dies entspreche dem heutigen Konsumverhalten.

Die beiden fordern: Gegen Zigarettenstummel am Boden muss etwas getan werden. Bruno Kissling

Wo für PET-Flaschen bereits ein Rücknahmesystem existiert, fehle ein solches für Zigaretten gänzlich. Dies möchten die beiden ändern. Denn: «Jeder Stummel, der in der Natur liegt, verunreinigt 40 Liter Wasser», sagt Hänggi.

Weiter fordern die Männer, dass Littering schweizweit identisch gebüsst wird – dies mit einer Busse in der Höhe von mindestens 300 Franken. Um künftig häufiger auf Bussen verzichten zu können, soll zudem in der gesamten Schweiz das Fach Umwelt/Entsorgung/Abfall eingeführt werden. «Die Jugend ist ein grosser Verantwortlicher», sagt Hänggi. Mittels Unterricht sollen Kinder und Jugendliche lernen, wie schädlich Littering für die Umwelt ist. Ob das reicht? Da ist er sich nicht sicher. Denn der Hägendörfer hat allmählich den Glauben an die Vernunft der Gesellschaft verloren. Obschon Littering immer wieder für Aufruhr sorgt, mache niemand etwas dagegen. Hänggi sagt:

«Menschen sind zu bequem, um sich zu bücken.»

Um die ganze Gesellschaft zu erreichen, möchten die Initianten auch grosse Firmen einspannen. «Den Satz ‹Red Bull verleiht Flügel› kennen mittlerweile bestimmt alle. Ich wünsche mir, dass die Marketingmaschinen der grossen Marken ihre Reichweite nutzen, um zu zeigen, dass Littering uncool ist», sagt Hänggi und ergänzt: «Freiwillig werden das die Firmen nicht machen. Genau deshalb muss die Industrie mit Quoten per Gesetz dazu gedrängt werden.» Pfandabgaben, wie sie in Deutschland üblich sind, stehen nicht auf dem Plan. Grund dafür sind zwei bereits gescheiterte politische Vorstösse.

Wie es für das Duo jetzt weitergeht? «Es kommt ein Berg voll Arbeit auf uns zu», sagt Hänggi und lacht. Im Moment werde ein schweizweites Komitee gegründet. Danach steht der definitive Initiativtext an. Rebetez und Hänggi möchten Gas geben, aber Unterschriften werden sie wohl erst in zwei Jahren sammeln können. Dennoch ist Hänggi positiv eingestellt: «Das ‹chlöpft und tätscht› und schon haben wir die Unterschriften.»