Hägendorf: Schulhauswart Werner Bolliger hat jetzt mehr Freizeit

Hägendorf Werner Bolliger: «Dr Höud vom Schuelhuus» verlässt die Bühne Während fast 37 Jahren war der heute 65-Jährige Hauswart der Primarschule Hägendorf und so populär wie kaum ein anderer seines Faches. Urs Huber Jetzt kommentieren 06.12.2021, 05.00 Uhr

Werner Bolliger am 30. November, seinem letzten offiziellen Arbeitstag, vor dem Schulhaus Späri in Hägendorf. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt

Wer auf Hägendorfs Allerheiligenstrasse die Kurve bei der Pizzeria Nonna Lia bergwärts fahrend hinter sich lässt, dringt in sein Reich ein. Ein imaginäres Reich natürlich. Quasi ein magisches Viereck: Altes Schulhaus, Schulanlage Späri, Hallenbad, Kindergarten.

Herr und Meister dort war bis Ende November Werner Bolliger, wohl einer der populärsten Schulhauswarte der Gegenwart. Er lacht über diesen Superlativ. «So genau kann ich auch nicht erklären, wie es dazu gekommen ist», sagt er. «Wenn’s überhaupt stimmt», relativiert er seinen Titel, den er bei der schulinternen Abschiedsfeier verliehen bekommen hat. Ihm zu Ehren wurde nämlich der Song «Dr Höud vom Schuelhuus» komponiert.

Einer der ziemlich Unkomplizierten

«Ich glaube», hebt der 65-Jährige an, «ziemlich unkompliziert zu sein.» Von einem unbelasteten, vorbehaltlosen Verhältnis zur Schülerschaft spricht er ebenfalls. Lehrerschaft eingeschlossen. «Ja, natürlich kann immer irgendetwas schief gehen», sagt der Mann. «Etwas kaputt gehen» meint er damit. Vielleicht habe man ihn auch «cool» gefunden. «So sagt man doch heute», lächelt er. Und einen Teil seiner Popularität schiebt er auch auf seine ganz respektable Körpergrösse. «Auf jeden Fall musste ich nicht jedes Mal, wenn irgendwo eine Glühbirne auszuwechseln war, gleich mit der Leiter daherkommen», lacht er auf. Aber vielleicht sei alles einfach ein Geheimnis. Er zuckt leicht mit der Schulter.

Im April 1985, vor gut 36 Jahren, trat der gelernte Maschinenschlosser seinen Dienst als Schulhausabwart in Hägendorf an, bekam einen Schlüsselbund in die Hand gedrückt und basta. Der damalige Hauswart des Oberstufen Schulhaus Thalacker zeigte dem damals 29-jährigen sein künftiges Refugium. «Sie wissen ja, wie das geht; bald weiss man beim ersten Mal nicht mehr, wo man sich befindet und kennt kaum mehr den Weg ins Freie», lacht Bolliger. Aber: Alles ging gut. Der eingefleischte Opel Manta-Fan bilanziert:

«So kam ich halt nach und nach in die Sache rein.»

So einen nämlich hat er in der Garage stehen; selbst restauriert. «Jahrgang 1973», sagt Bolliger. Er kennt fast sämtliche Klischees von Mantafahrern; vom drapierten Fuchsschwanz am Rückspiegel festgezurrt bis hin zum lässigen Aufstützen des linken Ellbogens auf dem Türrahmen bei geöffnetem Seitenfenster. Bolliger lacht, pfeift durch die Zähne. «Also, als Aufreisserwagen habe ich den nie verstanden.» Da hätten sich Modelle von jenseits des Grossen Teichs angeboten: Ford Mustang etwa, der Dodge Challenger oder der Chevrolet Camaro.

Wie Werner Bolliger zur Stelle gekommen ist. Bruno Kissling

Der Mann hat eine eher seltene Begabung: Er kann schnurgerade aus dem Leben erzählen; und für sein Gegenüber erst noch chronologisch verständlich zusammengebaut. Er wuchs in der Region auf, machte eine Lehre bei der Berna, wurde Kibbuznik, machte die Rekrutenschule und zog mit einem Kollegen abenteuerlustig in die Ostschweiz, wo er für Jahre bleiben sollte. Aber an Wochenenden kam er doch öfters in die Region zurück, wobei er – natürlich - seine spätere Frau Beatrice kennenlernte.

Sie war aus Hägendorf; ein nicht ganz unbedeutender Umstand. Denn später sollte der Schwiegervater seinen Schwiegersohn auf die freie Stelle als Schulhausabwart, wie das damals noch hiess, aufmerksam machen. «Ich hatte immer ein bisschen den Eindruck, so etwas könnte mir gefallen. Denn ich wusste: Auf Lebzeiten wollte ich nicht irgendwo stehen gebliebene Hubstapler reparieren.»

Er lacht, wie er das sagt. Denn die Arbeit als Monteur habe ihm an sich gefallen. Aber als er merkte, dass die Arbeit eines Abwarts mit derjenigen eines Monteurs durchaus zu vergleichen war, «halt immer am selben Ort», wie er sagt, lancierte er seine Bewerbung. «Aber Hoffnungen auf die Stelle machte ich mir keine.»

Das hätte ihm «dr Gring nie zuegäh»

Fast 37 Jahre war er Hauswart in Hägendorf, absolvierte mit 40 noch erfolgreich die Hauswartschule. Das hätte ihm «dr Gring nie zuegäh», dort nicht erfolgreich abschliessen zu können. Aber er habe auch viel gelernt für die Prüfung, räumt er ein.

Wer fast vier Jahrzehnte im Schulbetrieb unterwegs ist, erfährt Freud und Leid, wie der Volksmund so sagt. Bolliger nickt. Am meisten hätten ihm schulbetriebsinterne Querelen zu schaffen gemacht. «Das hat mich manchmal fast zerrissen», sagt er. Und als grösste Freude «unter vielen grossen Freuden» erwähnt er den Schülerzirkus 1998: Damals wurde der erste Teil der Schulanlage Späri eingeweiht. «Das war einfach grossartig», sagt er noch heute dazu.

Wehmut? Nicht die Bohne

Jetzt tritt er kürzer, «dr Höud vom Schuelhuus». Wehmut? «Ja, also ich weiss schon lange, dass man mit 65 pensioniert wird. Darauf kann man sich vorbereiten.» Der Mann hat eine unheimlich pragmatische Art. Zudem sei er Grossvater geworden, kocht gerne und hat in der Garage neben seinem Manta noch eine Honda Goldwing stehen. Wenn das keine Perspektiven sind.

