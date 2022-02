Swiss Prime Site will den Sitz von Olten nach Zug verlegen

Immobilienkonzern Wegzug aus Olten: Swiss Prime Site will seinen Sitz nach Zug verlegen Die Oltner Immobiliengesellschaft Swiss Prime Site will «operative Synergien realisieren» und plant deshalb, der Stadt Olten den Rücken zu kehren. Noch steht allerdings der Beschluss der Generalversammlung aus. Béatrice Beyeler 17.02.2022, 10.47 Uhr

Der Hauptsitz von Swiss Prime Site, derzeit noch in Olten. Andreas Toggweiler (Archivfoto)

Der Immobilienkonzern Swiss Prime Site will seinen Sitz von Olten nach Zug verlegen. Die Generalversammlung muss den Beschluss im März aber noch absegnen, wie das Unternehmen am Donnerstag in der Mitteilung zu den Geschäftszahlen bekanntgibt.