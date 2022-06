Immobilien Olten gehören 135 Liegenschaften mit einem Wert von knapp 310 Millionen – nur ein kleiner Teil davon könnte verkauft werden Demnächst entscheidet das Gemeindeparlament, wie es mit den beiden Gebäuden an der Kirchgasse 8 und 10 weitergehen soll, die der Stadt Olten gehören. Das sind aber nur 2 von insgesamt 135 Liegenschaften im städtischen Portfolio. Eine Übersicht. Fabian Muster Jetzt kommentieren 17.06.2022, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Nächste Woche entscheidet das Oltner Gemeindeparlament, ob das aktuelle Kunstmuseum und das jetzige Haus der Fotografie (und frühere Naturmuseum) an der Kirchgasse, die zu den Filetstücken des städtischen Portfolios gehören, weiterentwickelt werden können.

Die 40 Politikerinnen und Politiker stimmen über den Projektierungskredit von 2,5 Millionen Franken ab. Diese beiden Gebäude machen aber nur einen kleinen Teil aller Liegenschaften aus, die der Einwohnergemeinde gehören.

Wie eine Übersicht zeigt, hat die Stadt Olten noch viele weitere Bauten im Besitz – insgesamt sind es deren 135. Dazu gehören Verwaltungsgebäude wie das Stadthaus oder die Schulen, «Kulturbauten», wie es in der Übersicht heisst, wie das Stadttheater oder die Stadthalle, und Tiefbauten wie die Aarebrücke, Kleinbauten wie eine Wartekabine oder Sportbauten wie die Badi.

Liegenschaftsbestand der Stadt Olten 135 Liegenschaften (davon 114 im Verwaltungsvermögen, 21 im Finanzvermögen)

54 Wohnungen

35 Garagen

310 Autoabstellplätze

3000 m2 Büro- und Gewerbeflächen

70 Vitrinen (vor allem in den Unterführungen)

50 Schrebergärten im Gheid

1 Landwirtschaftlicher Betrieb im Bornfeld

Diese Gebäude gehören alle zum Verwaltungsvermögen und sind damit notwendig für die öffentliche Aufgabenerfüllung. Sie machen mit 114 Bauten die Mehrheit des Liegenschaftsbesitzes der Stadt aus. Daneben besitzt Olten auch 21 Gebäude im Finanzvermögen. Das sind Mehrfamilienhäuser mit 54 Wohnungen und Gewerberäumlichkeiten.

Diese Bauten sind nicht nötig, um die öffentlichen Aufgaben zu erfüllen, sondern dienen als Kapitalanlage und könnten auch an Dritte verkauft werden. Die Mieterträge dieser Gebäude sollen einen Teil der Betriebskosten einschliesslich Zinskosten decken.

Zum Finanzvermögen zählen auch Landreserven und Baurechte. Die 27 Grundstücke der Stadt mit insgesamt rund 16 Hektaren sind mit einem Bilanzwert von knapp 7,8 Millionen Franken in der Jahresrechnung 2021 eingetragen. Die grösste Freifläche liegt als Landwirtschaftsland im Bornfeld mit 82'000 Quadratmetern.

Das teuerste Gebäude im Liegenschaftsportfolio Oltens ist das Stadthaus selbst. Auch das Gebäude daneben mit dem Theaterstudio und den Wohnungen gehört der Stadt. Bruno Kissling Das zweitteuerste städtische Gebäude: das Frohheimschulhaus. Bruno Kissling Das drittteuerste städtische Gebäude: das Bifangschulhaus. Bruno Kissling Die Liegenschaft am Rötzmattweg 8 ist das teuerste städtische Gebäude im Finanzvermögen: Dort untergebracht sind unter anderem die Ludothek, die Jugendarbeit und ein Materiallager der Zivilschutzorganisation Region Olten. Bruno Kissling

Insgesamt beträgt der Gebäudeversicherungswert der 135 Liegenschaften knapp 310 Millionen Franken. Baudirektor Kurt Schneider sagt:

«Die einen Bauten im Verwaltungsvermögen sind wahrscheinlich im Vergleich zum Verkehrswert zu hoch, die anderen im Finanzvermögen zu tief bewertet.»

Verkauft werden könnten sowieso nur die 21 Gebäude im Finanzvermögen. Deren Gebäudeversicherungswert beträgt laut Übersicht 30,6 Millionen Franken. Die Stadt ist damit ein gewichtiger Player im regionalen Immobilienmarkt.

Gegenfinanzierungen durch Gebäudeverkäufe statt Steuererhöhungen?

Von bürgerlicher Seite heisst es daher häufig, dass die Stadt Olten einen Teil seins Gebäudeparks verkaufen soll. Letztmals kam diese Forderung vergangenen Februar vor der Volksabstimmung zum Budget 2022 inklusive Steuererhöhung auf.

Statt den Steuerfuss anzupassen, sollten andere Finanzierungsmöglichkeiten wie der Verkauf von städtischen Liegenschaften geprüft werden, um etwa eine neue Schulanlage Kleinholz gegenzufinanzieren, sagte Urs Nussbaum vom gleichnamigen Oltner Familienunternehmen im Interview mit dieser Zeitung. Man müsse sich fragen, ob es Aufgabe einer Stadt sei, Liegenschaften zu vermieten, kritisierte der Präsident des regionalen Industrie- und Handelsvereins.

Stadtpräsident Thomas Marbet konterte ein paar Tage später im Interview, dass die Stadt in jüngster Vergangenheit sehr wohl schon nicht mehr benötigte Bauten verkauft hätte – etwa die Cultibo-Liegenschaft am Bifangplatz, das ehemalige Jugendbibliothek-Gebäude in der Altstadt oder den früheren Kindergarten im Meierhof.

Einen Teil der Liegenschaften könne man aber gar nicht verkaufen, weil die Stadt an Legate gebunden sei. Zudem seien die Erträge so gut, dass dies keinen Sinn ergebe. «Wir würden Tafelsilber verscherbeln», sagte Marbet vor ein paar Monaten.

Kunstmuseums-Projekt ist Voraussetzung für möglichen späteren Verkauf

Auch heute sieht er weiterhin keinen Grund «Ertragsperlen» zu verkaufen, wie er sagt. Derzeit seien nämlich keine Verkäufe angedacht. Zwar hätte das heutige Kunstmuseums-Gebäude nach den Vorstellungen des Stadtrats von einem Investor im Baurecht entwickelt werden sollen; es gab aber keine Interessenten. Gerade im Bezug auf diese Liegenschaft an strategisch wichtiger Lage in der Innenstadt sagt Marbet, dass derzeit eine Eigenentwicklung vorgesehen sei.

Mit dem Projekt Kirchgasse 2.0 und den entsprechenden Gebäudesanierungen würden aber die Voraussetzungen geschaffen, um das Gebäude an der Kirchgasse 8 dereinst verkaufen zu können, wenn eine Mehrheit im Parlament dies so wollte. Räumlich seien die beiden städtischen Liegenschaften an der Kirchgasse derzeit noch miteinander verbunden, was nach der umfassenden Sanierung nicht mehr der Fall wäre.

Generell werden Käufe und Verkäufe gemäss den Richtlinien getätigt, die der Stadtrat 2004 gestützt auf eine Volksabstimmung im Jahr 1988 erlassen hat. So werden Gebäude verkauft, die nicht für öffentliche Aufgaben gebraucht werden oder nicht dem übergeordneten öffentlichen Interesse einer aktiven Stadtentwicklung dienen.

Im Umkehrschluss werden im Sinne einer aktiven Liegenschaftspolitik Bauten erworben, die die zwei obengenannten Ziele unterstützen. Vor drei Jahren hat der Stadtrat deshalb ein 100-jähriges Haus an der Baslerstrasse 61 gekauft.

So viel nimmt die Stadt Olten an Mieterträgen ein pro Jahr

Auf Anfrage gibt die Baudirektion bekannt, wie hoch die Mieterträge der Liegenschaften im Finanzvermögen sind: Diese betragen zwischen 1'050'000 und 1'090'000 Franken netto pro Jahr. Markus Lack, Leiter administrative Dienste, schreibt:

«In der Regel haben wir kaum Leerstände und eine sehr langjährige Mieterschaft.»

Zurzeit seien 4 der insgesamt 54 Wohnungen öffentlich zur Vermietung ausgeschrieben, wobei bei einer der unterzeichnete Vertrag demnächst zurückerwartet werde.

Um die Gebäude in ihrer ursprünglichen Funktionstauglichkeit instandzuhalten – darunter versteht man etwa Reparaturen oder Ersatz einzelner Geräte – müssten zwischen 0,8 bis 1,1 Prozent des Gebäudeversicherungswerts aller Gebäude ausgegeben werden. Das wären zwischen 2,5 und 3,5 Millionen Franken jährlich.

Effektiv lag der Aufwand in der Erfolgsrechnung für den baulichen Unterhalt bei den Liegenschaften aber in den Jahren 2018 bis 2021 zwischen 1,4 und 2,1 Millionen Franken, also bei durchschnittlich knapp 1,7 Millionen pro Jahr.

Im Gegensatz zur Instandhaltung handelt es sich bei der Instandsetzung um eine Erneuerung eines umfassenden Bauteils, was erst gegen Ende dessen Lebensdauer vorgenommen wird und auch einen wertvermehrenden Anteil aufweisen kann inklusive möglicher Mietzinserhöhung bei Wohnungen oder Gewerbeflächen. Dafür müssten zwischen 1,6 bis 2,6 Prozent des Gebäudeversicherungswerts aller Liegenschaften investiert werden.

Das würde für die Stadt Olten jährliche Kosten von 5,1 bis 8,2 Millionen Franken auslösen. Effektiv lag der Aufwand in der Investitionsrechnung bei den Liegenschaften in den Jahren 2018 bis 2021 zwischen 2,6 und 5,6 Millionen Franken, durchschnittlich also bei 4,3 Millionen pro Jahr.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen