Oltner Unternehmen Swiss Prime Site gewinnt Zalando als Mieter

Immobilien Das Oltner Unternehmen Swiss Prime Site gewinnt einen gewichtigen Mieter: Zalando zieht in den Prime Tower in Zürich Das Immobilienunternehmen aus Olten verzeichnete im zweiten Halbjahr 2021 grosse Vermietungserfolge. Vor allem in Zürich und Basel. Sébastian Lavoyer Jetzt kommentieren 21.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Hauptsitz von Swiss Prime Site in Olten. Andreas Toggweiler (Archivfoto)

Die Oltner Immobiliengesellschaft Swiss Prime Site (SPS) blickt bezüglich Vermietungen auf ein erfolgreiches 2021 zurück. Das Unternehmen konnte übers ganze Jahr 170'000 Quadratmeter Büro-, Gewerbe- und Retailflächen neu- oder wiedervermieten, 120'000 Quadratmeter allein in der zweiten Jahreshälfte.

Wie gross diese Zahl ist, hängt nicht nur vom erfolgreichen Vermarkten ab, sondern auch von der Struktur der Mietverträge. Das heisst: Es gibt Jahre, in denen mehr Mietverträge auslaufen als in anderen, und damit nimmt meist auch die Quadratmeter-Zahl der Wieder- und Neuvermietungen zu.

Zalando zieht in den Prime Tower beim Zürcher Hauptbahnhof

Herausragend aber ist der Name eines der Neukunden von Swiss Prime Site. Ab Frühling 2022 mietet der Online-Kleiderhändler Zalando rund 1700 Quadratmeter Bürofläche im Prime Tower in Zürich. Der Onlinegigant baut dort seinen Technologie-Hub auf, wo dereinst rund 150 Mitarbeitende tätig sein sollen.

Der Prime Tower in Zürich. Severin Bigler (Archivfoto)

Für die Standortwahl hätten insbesondere das unternehmerische und internationale Umfeld in Zürich, die Nähe zu global anerkannten Hochschulen, das fortgeschrittene Start-up-Cluster sowie die zentrale Lage und die hervorragende Anbindung an den öffentlichen Verkehr gesprochen, wie «SPS» mitteilt.

Für den Prime Tower konnte «SPS» zudem den Industrieversicherer HDI Global SE gewinnen. Per Ende 2022 wird das Unternehmen seinen Schweizer Sitz in das markante Hochhaus beim Zürcher Hauptbahnhof verlegen. Auf rund 1200 Quadratmetern will das Versicherungsunternehmen den Wandel seiner Arbeitskultur beschleunigen. Dank idealen Voraussetzungen für hybrides Arbeiten sowie kurzen Wegen zu Kunden und Geschäftspartnern.

Neues Wohnkonzept umgesetzt: Wohnungen auf Zeit

Einen der flächenmässig grössten Deals konnte «SPS» in Basel machen. Das ehemalige Hotel Stücki wird umgebaut und schon im Frühling 2022 werden auf über 8000 Quadratmetern 150 Wohneinheiten sowie speziell designte Gemeinschaftsbereiche für Arbeit, Freizeit, Wellness, Sport und Austausch der Mieter entstehen.

Das ehemalige Hotel Stücki in Basel. Nicole Nars-Zimmer

Das Angebot richtet sich vor allem an Firmen und Privatpersonen, die für eine begrenzte Zeit eine Unterkunft in Basel brauchen, also mittel- bis langfristig dort sind. Das Konzept trägt den Namen «Ariv» und stammt vom Zürcher Unternehmensentwickler Aquilas. Das Projekt in Basel entsteht in Kooperation mit der Swiss Prime Site AG, die Besitzerin des Gebäudes ist und künftigen gesellschaftlichen Entwicklungen Rechnung tragen will.

Martin Kaleja, CEO von Swiss Prime Site Immobilien, sagt:

«Ob Büro, Retail oder Gewerbe: Flexible und starke Flächenkonzepte an guten Lagen sind und bleiben sehr gefragt.»

Und über solche verfügt sein Unternehmen. Insgesamt gehören derzeit rund 1,6 Millionen Quadratmeter Geschäfts-/Büro- und Retailfläche zum Portfolio des Oltner Immobilienspezialisten.

Das wichtigste Entwicklungsprojekt entsteht in Genf

Diese Zahl verändert sich stetig, da «SPS» sein Portfolio laufend anpasst, also Gebäude neu baut, kauft oder verkauft. Allerdings verzeichnet man über die Jahre betrachtet ein leichtes Wachstum. So betrug die Fläche noch vor fünf Jahren 1,47 Millionen Quadratmeter. Die Leerstände variieren über die Zeit ebenfalls, liegen aber im Schnitt unter 5 Prozent.

Eines der grössten Entwicklungsprojekte von «SPS» läuft derzeit in Genf. Dort entsteht eine nachhaltige Dienstleistungsimmobilie mit rund 30'000 Quadratmetern. Das Projekt wird Ende 2023 fertiggestellt sein, schon jetzt sind rund 50 Prozent vermietet.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen