Darum setzt sich Oltens Stadtpräsident für Steuererhöhung ein

Im Interview Oltner Stadtpräsident zur Steuererhöhung: «Jene Firmen, die Gewinn schreiben, können sich diesen Beitrag leisten» In Olten sollen die Steuern für Private um 2 Punkte auf 110 Prozent und für Firmen um 10 Punkte auf 118 Prozent steigen. Stadtpräsident Thomas Marbet erklärt, wieso der Stadtrat mehrheitlich dafür ist, obwohl das Parlament den ursprünglichen Antrag abgeändert hat. Interview: Fabian Muster 1 Kommentar 25.01.2022, 18.47 Uhr

Thomas Marbet zur Volksabstimmung am 13. Februar übers Budget 2022: «Jene Firmen, die keinen Gewinn erwirtschaften, zahlen auch nicht mehr Steuern.»

Zahlen Sie gerne Steuern?

Steuern zu zahlen ist eine Bürgerpflicht und diese erfülle ich gerne. Und erwarte gleichzeitig, dass alle Einwohnerinnen und Einwohner dies auch tun. Daher bin ich auch gegen die Abschaffung der Personalsteuer: Alle, auch jene, die aus finanziellen Gründen keine Einkommenssteuern bezahlen, sollen einen Beitrag ans Gemeinwesen leisten, auch wenn es nur 50 Franken sind.

Auch Sie als Stadtpräsident müssten bei einem Bruttolohn von rund 213'000 Franken wohl einen dreistelligen Betrag jährlich mehr bezahlen. Sie würden das gut verkraften. Was sagen Sie aber Personen, die schon jetzt schauen müssen, dass sie mit ihrem Lohn über die Runden kommen und neben ständig steigender Krankenkassenprämien, höherer Inflation sowie wegen Corona verteuerter Produkte 2022 nun auch noch tiefer ins Portemonnaie für höhere Steuern greifen müssten?

Das Steuersystem ist ein solidarisches Konstrukt: Jene Personen, die wenig verdienen, werden auch unterdurchschnittlich belastet, haben aber die gleiche Infrastruktur und Angebote zur Verfügung wie die Gutverdienenden, die einen höheren Beitrag leisten. Zudem zahlen rund ein Drittel der Privatpersonen keine Einkommenssteuern. Und jene mit einem steuerbaren Einkommen von 60'000 Franken zahlen etwa einen Kaffee mehr pro Monat. Der Mehrwert durch die Steuererhöhung rechtfertigt diese Anpassung, die wir jetzt vorschlagen.

Vor allem für rote Köpfe sorgt die Erhöhung um 10 Punkte bei den Firmen auf 118 Prozent. Selbst der Stadtrat war sich nicht einig; für FDP-Mitglied Benvenuto Savoldelli ist der geplante Anstieg ein «schlechtes Zeichen nach aussen». Warum unterstützt die Oltner Regierung mehrheitlich trotzdem die vom Gemeindeparlament abgeänderte Variante?

Die Entwicklungsinvestitionen wie die neue Schulanlage Kleinholz, ein sanierter Ländiweg oder die Aufwertung des Uferzugangs beim Pontonierhaus verbessert die Standortqualität Oltens enorm. Es entsteht ein hoher Nutzen für die Bevölkerung, aber auch für ortsansässige Firmen. Die ganzen Investitionen fliessen nämlich wieder als Aufträge zurück an die Wirtschaft. Zudem hätten wir ein Budget und damit Rechtssicherheit, was für das Investitionsklima in der Stadt auch förderlich ist.

Vergangenen August verabschiedete der Stadtrat sein Regierungsprogramm für die nächsten vier Jahre. Darin will man den Firmen der Stadt «mit gutem Wirtschafts- und Investitionsklima attraktive Arbeitsplätze ermöglichen», wie es in der damaligen Medienmitteilung hiess. Widerspricht die geplante Steuererhöhung gleich um 10 Punkte nicht dem verabschiedeten Programm?

Nein. Dank der kantonalen Senkung des Gewinnsteuersatzes wäre die Gesamtsteuerbelastung für die Oltner Firmen dieses Jahr trotz Steuererhöhung tiefer als 2021 – dies wegen der kantonalen Umsetzung der Unternehmenssteuerreform Staf.

Trotzdem würden die Firmen auf Gemeindeebene mehr Steuern bezahlen als bisher.

Wie gesagt, die Gesamtsteuerbelastung für die Firmen sinkt. Die höhere Steuerbelastung auf Gemeindeebene beträgt rund 30 Franken pro 10'000 Franken Gewinn und hat mit den Investitionen, die wieder Aufträge an die Wirtschaft auslösen, auch einen Gegenwert. Jene Firmen, die keinen Gewinn erwirtschaften, zahlen auch nicht mehr Steuern. Und jene, die Gewinn schreiben, können sich aus meiner Sicht diesen Beitrag leisten.

Olten würde mit der Erhöhung des juristischen Steuerfusses auf 118 Prozent über den kantonalen Mittelwert von derzeit 112 Prozent steigen und damit eine selbst auferlegte Richtlinie des Stadtrats verletzen.

Die Richtlinie wird nicht vom Stadtrat verletzt, sondern vom Beschluss des Gemeindeparlaments. Zudem bin ich überzeugt, dass viele Gemeinden wegen der befürchteten Ausfälle durch die Staf ihre Steuersätze für Firmen nach und nach erhöhen müssen. Jüngstes Beispiel ist die Stadt Grenchen, die auf dieses Jahr hin den juristischen Gemeindesteuerfuss um 28 Punkte von 92 auf 120 Prozent erhöht hat. Das heisst, der kantonale Mittelwert wird in den nächsten Jahren ebenfalls ansteigen.

Nun schliesst die Rechnung 2021 voraussichtlich über 7 Millionen besser ab als budgetiert, wie kürzlich bekannt wurde (Gewinn von 3,5 Millionen statt Verlust von 3,74 Millionen). Auch in den vergangenen Jahren war das so. Budgetiert Olten zu zurückhaltend?

Nein, wir hatten in den vergangenen Jahren immer wieder Sondereffekte: seien es grössere Nachzahlungen von juristischen Personen, der ausserordentliche Verkauf von Alpiq-Aktien, die Höherbewertung von städtischen Liegenschaften oder die bessere Konjunktur als erwartet. Diese einmaligen Effekte, die wir nicht vorhersehen konnten, haben zu den verbesserten Abschlüssen in den vergangenen Jahren geführt.

Wie vergangene Woche bekannt wurde, bringt nun die abgeänderte Variante des Gemeindeparlaments weniger Mehrertrag als die ursprüngliche Variante des Stadtrats, nämlich 2,15 Millionen statt knapp 2,4 Millionen Franken. Bei einem Volks-Nein käme es Stand jetzt noch zu einem Minus von rund 1,5 Millionen Franken. Das Defizit würde gerade einmal 1,3 Prozent des Gesamtaufwands von 116,6 Millionen ausmachen. Das kann sich Olten in der derzeitigen schwierigen Pandemiezeit doch leisten, um Private und Firmen nicht zusätzlich zu belasten.

Die Pandemie war nicht nur schlecht für die Wirtschaft. Es gab Wirtschaftszweige, die haben enorm profitiert: Onlinehandel, Liegenschaftsbesitzer mit höher bewertetem Eigentum, Pharma oder Bau. Zudem hat die Stadt Olten immer noch Schulden von rund 60 Millionen Franken. Wir sagen seit Jahren, dass wir diese Situation verbessern müssen, um wichtige Entwicklungsinvestitionen tätigen zu können.

Die Schulden betragen zwar immer noch 57 Millionen (per Ende 2021), aber die bezahlten Kapitalzinsen sind derzeit so tief, dass diese die Stadtkasse kaum belasten und nur 650'000 Franken ausmachen.

Neue Schulden aufzunehmen ist tatsächlich so günstig wie nie. Trotzdem belasten die Schulden die Rechnung und müssen irgendwann zurückbezahlt werden. Die Schulden sind da, auch wenn wir kaum Zinsen dafür zahlen.

Die Steuererhöhung hat der Stadtrat schon länger angekündigt und diese wird vor allem mit der Investition in die neue Schulanlage Kleinholz begründet. Als Baubeginn ist der April vorgesehen, wie an der Jahresmedienkonferenz bekannt wurde – trotz offener Abstimmung. Das Geld für das Projekt fürs Jahr 2022 ist also bereits vorhanden?

Nein. Das Projekt ist vom Volk gutgeheissen, aber das Geld ist noch nicht da. Daher liess sich der Stadtrat mit der Absegnung des Budgets auch die Kompetenz geben, 14 Millionen an zusätzlichen Schulden aufzunehmen. Und darum wollen wir einen Teil der Kosten mit einer Steuererhöhung finanzieren. Solange wir aber kein ordentliches Budget haben, können wir auch keine Schulden aufnehmen.

Das heisst, der Baubeginn im April für die neue Schulanlage Kleinholz wäre bei einem Volks-Nein gefährdet?

Vermutlich können wir trotzdem beginnen, weil die Rechnungen erst mit Verzögerung eintreffen. Aber wenn die Mehreinnahmen ohne Steuererhöhung ausbleiben, könnte die Verschuldung steigen.

Der grösste Brocken von 22 Millionen des 40-Millionen-Projekts soll im Jahr 2023 folgen. Falls es für 2022 nicht klappt: Kommt der Stadtrat für nächstes Jahr erneut mit einem Antrag für Steuererhöhung?

Das ist Kaffeesatzlesen. Wir werden das Ergebnis vom 13. Februar interpretieren – ist es knapp oder eindeutig? – und dann unsere Schlüsse ziehen. Ich kann derzeit weder das eine noch das andere ausschliessen – wir sind zu fünft im Stadtrat. Zudem beschliesst das Gemeindeparlament auf Antrag des Stadtrats den Steuerfuss – und das Stimmvolk würde bei einem Referendum wieder das letzte Wort haben.

Gegner der Steuererhöhung fordern, dass die Stadt prüft, Liegenschaften aus dem Finanzvermögen, die nun höher bewertet wurden, als Gegenfinanzierung zu verkaufen, bevor eine Steuererhöhung in Betracht gezogen wird. Wie stehen Sie dazu?

Die Stadt hat in den vergangenen Jahren mehrere Liegenschaften verkauft, die für städtische Aufgaben nicht mehr zentral waren: Wir haben die Cultibo-Liegenschaft und das frühere Jugendbibliothek-Gebäude in der Altstadt veräussert, eine Parzelle am Hausmattrain aufgegeben, am Föhrenweg ein Stockwerkeigentum abgegeben, den früheren Kindergarten im Meierhof verkauft. Zudem wollen wir eine Liegenschaft aus dem Verwaltungsvermögen innert der nächsten sieben Jahren für vier Millionen Franken desinvestieren, haben aber noch nicht bestimmt, welche dies sein soll: ob Hübelischulhaus, die zwei Liegenschaften an der Baslerstrasse 57 und 61 oder die Kirchgasse 8. Zudem besitzen wir noch 52 Wohnungen. Einen Teil davon können wir aber gar nicht verkaufen.

Warum?

Es gibt Legate, die uns verpflichten, Wohnungen der Bevölkerung zur Verfügung zu stellen. Diese können wir gar nicht verkaufen. Zudem ergibt es vielfach keinen Sinn, dies zu tun, weil die Erträge gut sind und diese damit einen wichtigen Beitrag zur stabilen Finanzsituation der Stadt leisten. Wir würden Tafelsilber verscherbeln. Der Stadtrat hat drei Bedingungen aufgestellt, unter welchen Umständen wir Liegenschaften verkaufen.

Welche?

Erstens, wenn aufgeschobener Sanierungsbedarf besteht, wenn zweitens die Liegenschaft für die Stadtentwicklung nicht zentral und drittens, wenn die Rendite zu gering ist: Wenn diese Kriterien alle erfüllt sind, ist die Stadt durchaus bereit, Liegenschaften zu veräussern.

Falls das Stimmvolk das Budget 2022 am 13. Februar ablehnt. Hat der Stadtrat einen Plan B, den man in der Sitzung vom 14. Februar absegnen könnte?

Nein, es gibt keinen Plan B. An der Sitzung vom nächsten Tag werden wir das Ergebnis analysieren, aber noch nichts entscheiden, weil wir die dreitägige Frist zur Stimmrechtsbeschwerde abwarten müssen. Und ab dann können wir uns um ein neues Budget kümmern. Ob ein überarbeitetes Budget schon in der März-Sitzung oder erst in der Mai-Sitzung vom Gemeindeparlament behandelt werden kann, ist von diversen Faktoren abhängig – unter anderem wie viele Parameter abgeändert werden. Falls die budgetlose Zeit bis Mitte Jahr dauern sollte, könnten viele Budgetposten und Investitionen nicht ausgelöst werden.

Wird der Stadtrat in diesem Fall auf die Steuererhöhung verzichten, wie dies Unternehmer Urs Nussbaum vergangene Woche im Interview mit dieser Zeitung gefordert hat?

Das liegt nicht in der Kompetenz des Stadtrats, sondern bestimmt das Gemeindeparlament – und bei einem Referendum letzten Endes wieder das Stimmvolk.

