Schützi Olten produziert Late-Night-Show von Kilian Ziegler

«Im Grunde 'ne Runde» Slampoet Kilian Ziegler und die Schützi Olten spannen zusammen: Bald kommt eine neue Late-Night-Show mit bekannten Gästen Im kommenden Herbst wird das Oltner Kulturlokal erstmals selber zur Veranstalterin und produziert «Im Grunde 'ne Runde», die erste eigene Late-Night-Show des Oltner Slampoeten Kilian Ziegler. Franz Beidler Jetzt kommentieren 08.02.2023, 12.00 Uhr

Präsentieren die Late-Night-Show «Im Grunde 'ne Runde» in der Schützi: Moderator Kilian Ziegler (r.), sein kabarettistischer Kompagnon Matthias Kunz und die Einfrau-Hausband Ruby State. zvg

Es geschah, als sich zwei Umtriebige zum Kaffee trafen: Kilian Ziegler und Nina Knapp, der Oltner Slampoet und die Geschäftsführerin des Kulturlokals Schützi, steckten die Köpfe zusammen. Und so ergab sich: Die Schützi tritt im kommenden Herbst erstmals in ihrer Geschichte als Veranstalterin auf. Und zwar von Zieglers erster, eigener Late-Night-Show. «Im Grunde 'ne Runde» heisst das Format. Bisher sind Tickets für fünf Ausgaben im Vorverkauf erhältlich.

«Hirngespinst» wird nun wahr

Als Ziegler und Knapp vor gut einem Jahr gemeinsam die Tassen hoben, hatten sie beide zuvor schon Ideen gewälzt. «Ich hatte dieses Hirngespinst einer eigenen Late-Night-Show», erzählt Ziegler. «Die Schützi zur Veranstalterin zu machen, hatte ich als Ziel im Kopf, seit ich in der Schützi anfing», erzählt Knapp. «Eines Tages erzählte ich Nina davon», sagt Ziegler. «Für uns ist das ein spannendes Format», sagt Knapp. Also verabredeten sich die beiden zum Kaffee.

Es ist das erste Mal, dass der Slampoet und die Geschäftsführerin zusammenspannen, obwohl sie sich seit Jahren kennen: «Wir von der Olten-Connection», wie Knapp Bekanntschaften mit ortsansässigen Schicksalsgenossen nennt.

Nina Knapp, Geschäftsführerin der Schützi, in der Garderobe des Kulturlokals. Bruno Kissling/Oltner Tagblatt

Trotzdem passte das von Beginn weg: «Er kümmert sich um alles Künstlerische, ich mich um Finanzen, Marketing und Ticketing», sagt Knapp. «Sie macht das Fundraising und ich den Inhalt», sagt Ziegler. So erarbeiteten sie zusammen ein Konzept.

Ein Moderator, ein Kompagnon und eine Musikerin

«Im Grunde 'ne Runde» wird von Ziegler präsentiert. Der Berner Schauspieler Matthias Kunz steht ihm als kabarettistischer Kompagnon zur Seite. Kunz ist ein weiterer Rastloser: Am bekanntesten wohl als Teil des Duos Strohmann-Kauz zusammen mit Rhaban Straumann, organisiert er auch jährlich den Oltner Kultur-Adventskalender «23 Sternschnuppen». Und in seiner Solorolle als Dr. Walter B. Grünspan macht er Satire.

Für die Musik von «Im Grunde 'ne Runde» zeichnet die Sängerin Ruby State verantwortlich; «als Einfrau-Hausband», wie sie auf der Website der Show beschrieben wird.

Drei Gäste gibt's pro Abend

Pro Ausgabe wird Ziegler drei Gäste empfangen: «Jeweils einen Hauptgast, einen musikalischen Gast und einen Unterhaltungsgast», erklärt der Moderator. Die Oltner Schauspielgrösse Mike Müller und der SRF-«Deville»-Satiriker Dominic Deville sind als Gäste schon angekündigt. Auch Patti Basler, Renato Kaiser, Heidi Happy und das Kolumnisten-Duo Schreiber vs. Schneider sind bereits gebucht. Weitere Gäste werden fortlaufend bekanntgegeben.

Kilian Ziegler mit seinem ersten Soloprogramm in der Schützi Olten. Roman Ptak

«Im Grunde 'ne Runde» bestehe aus den gleichen Teilen wie klassische Late-Night-Shows, erklärt Ziegler: «Stand-up, Musik und Talk.» Und: «Es wird einen Tisch geben, an dem alle Gäste zusammenkommen.» Im Moment stehe aber noch so manches in den Sternen. Ausser der Zeit: «Im Grunde 'ne Runde» wird bereits um acht Uhr abends beginnen – alles andere als «late night» also. «Wir nennen es eine Early-Late-Night-Show», räumt Ziegler denn auch ein.

Schliesslich soll sich das Format abheben, vor allem von «Nachtfieber»: Von der Late-Night-Show fanden in zehn Jahren vierzig Episoden statt; 2017 ging sie zu Ende. Wie Zieglers Format spielte auch «Nachtfieber» in der Schützi auf. Und Teil des «Nachtfieber»-Teams um die Oltner Rhaban Straumann und Roman Wyss war auch Zieglers Bühnenbegleiter Kunz – Gründe genug also, sich abgrenzen zu wollen. «Schlanker» soll «Im Grunde 'ne Runde» werden, sagt Ziegler. Und: «Im Zentrum stehen die Gäste und die Beiträge.»

Selber Veranstalten ist ein Beschluss vom Trägerverein

So wird die Schützi also erstmals Veranstalterin, seit sie 1997 mitsamt Trägerverein ins Leben gerufen wurde. «Das ist auch ein Beschluss vom Vorstand», weiss Knapp den Verein hinter dem Plan. Denn: «Wir wollen innovativ und spannend bleiben.» Schliesslich herrsche in der Kulturbranche nach der Pandemie noch immer eine schwierige Zeit. «Jetzt wollen wir mal spüren, wie sich das anfühlt, wenn wir selbst veranstalten.» Für die Schützi passe es einfach, mit Kilian Ziegler erstmals als Veranstalterin aufzutreten.

Knapp stellt aber klar: «Die Vermietungen gehen vor.» Schliesslich dürfe die Schützi hervorragende Veranstaltungen beheimaten: «Die Kabaretttage, die Tanztage, das Buchfestival», zählt die Geschäftsführerin Beispiele auf.

