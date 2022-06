Ildefonsturm Eine Mobilfunkanlage im Oltner Wahrzeichen: Darum soll es auf das Stadtbild keine Auswirkungen geben Das Oltner Wahrzeichen Ildefonsturm soll mit Mobilfunktechnik der Swisscom ausgerüstet werden, das hat der Oltner Stadtrat Anfang Mai beschlossen. Das sei der ideale Standort, um den Handyempfang in der Altstadt zu verbessern. Franziska Roth Jetzt kommentieren 07.06.2022, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Ildefonsturm soll technisch aufgerüstet werden und damit das Mobilfunknetz in der Oltner Altstadt verbessern. Bruno Kissling

Die Swisscom plant, das Mobilfunknetz in der Oltner Altstadt auszubauen – dafür soll der Oltner Stadtturm, der Ildefonsturm, nun herhalten. Der Oltner Stadtrat hat Anfang Mai den Grundstein für das Bauvorhaben gelegt und stimmt der Nutzung des Ildefonsturmes zur Installation einer Mobilfunkanlage zu, mit der Begründung, die Versorgung des Mobilfunknetzes in der Altstadt zu verbessern:

«In diesem Rahmen wurde der Ildefonsturm als optimaler Standort evaluiert, da mit diesem Standort die Kapazitätslücke bestmöglich geschlossen werden kann und mit dem Einbau der Infrastruktur in den Turm keine Auswirkungen auf das Stadtbild resultieren.»

«Der Standort ist ideal zur Verbesserung des Mobilfunknetzes in der Oltner Altstadt, weil er sich mitten unter den Nutzenenden an erhöhter Stelle befindet, so können die Kriterien der Funkplanung am besten erfüllt werden», sagt die Swisscom auf Anfrage. Zudem liessen sich die Antennen ganz in die Baute integrieren und würden visuell praktisch nicht wahrnehmbar sein, so die Swisscom weiter.

Die Mobilfunkversorgung in der Altstadt ist unzureichend, darum ist ein neuer Mobilfunkstandort erforderlich, hält der Oltner Stadtrat fest. Das sei schon länger der Fall und liege daran, dass Erschliessungen von Altstädten aus Gründen des Denkmalschutzes immer sehr anspruchsvoll seien, erklärt die Swisscom. «Wir sind sehr erfreut, nun in Olten eine aus allen Gesichtspunkten sehr gute Lösung gefunden zu haben.»

Um die Mobilfunkanlage realisieren zu können, braucht die Swisscom eine rechtskräftige Baubewilligung. Das entsprechende Gesuch will sie in der zweiten Jahreshälfte einreichen. Der Ildefonsturm wird mit der Technologie ausgerüstet, um den Mobilfunkstandard 5G zu senden und zu empfangen.

Für die Nutzung des Turmes wird die Swisscom der Stadt Olten einen Mietzins im niedrigen fünfstelligen Bereich im Jahr zahlen. «Das ist ein wichtiger Zustupf für die bauliche Werterhaltung des Ildefonsturmes», sagt der Stadtbaumeister Kurt Schneider auf Anfrage. Aus der Installation entstehen keine Kosten für die Stadt.

Die 150 Zentimeter hohen und 50 Zentimeter breiten Antennen passen in die Nischen hinter den Fensteröffnungen. Dafür müssen bestehende Metallabdeckungen ersetzt werden: «Die Angleichung an das Original soll in Absprache mit der zuständigen Behörde, der Altstadtkommission, im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens erfolgen», hält der Oltner Stadtrat fest. Die Anlage soll von aussen nicht ersichtlich sein, und die Nutzung des Turmes werde dadurch nicht übermässig eingeschränkt, hält der Stadtrat weiter fest.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen