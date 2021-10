«homme des lettres» Peter André Bloch: «Ich lebe nach vorne» Peter André Bloch (85), «homme des lettres» und Präsident der Stiftung Wartenfels, über das Leben während der Pandemie, Weggefährten und Zukunftsaussichten. Urs Huber Jetzt kommentieren 16.10.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Peter André Bloch, zuhause in seinem Wohnzimmer in Olten. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt

Peter André Bloch, noch immer herrscht die Corona-Pandemie. Wie verbringen Sie gegenwärtig Ihre Zeit?

Bloch: Ich arbeite und lese sehr viel, wie meine Frau auch. Wir gehen viel im Wald mit unserem Hund spazieren, rufen Kinder, Grosskinder und Freunde an, um unsere Einsamkeit etwas zu durchbrechen. Wir wissen, dass wir in unserem Alter privilegiert sind, weil wir uns schonen und unsere gemeinsamen Interessen pflegen können: Musikhören, Lesen, Schreiben. Ganz am Anfang der Pandemie konnte ich noch in Strassburg, durch die Vermittlung des Schweizer Konsulats, im Tomi-Ungerer-Museum anlässlich der Dürrenmatt-Ausstellung die Vernissage-Ansprache halten. Aber es waren nur noch 15 Personen zugelassen. Später waren solche Reisen gar nicht mehr möglich, auch keine Aktivitäten auf Schloss Wartenfels. Stattdessen haben wir die Restaurierungsarbeiten intensiv begleitet und gefördert.

Beschreiben Sie doch die Gefühlslage in solchen Zeiten.

Plötzlich waren wir alle von Stille und Angst umgeben, warteten auf neue Informationen zu den Infektionsgefahren; auf Impftermine. In dieser ungewöhnlichen Situation habe ich mich keine Sekunde gelangweilt, sondern meine Vorträge und wissenschaftlichen Aufsätze, auch mein kleines Archiv im Estrich geordnet. Ich habe nämlich von Jugend an alle Briefe, die ich erhalten habe, in grossen Plastiksäcken aufbewahrt; am Schluss waren es deren fünf, und alle prall gefüllt. Ich habe mich intensiv ans Lesen gemacht und bin anhand der vielen Dokumente und aufbewahrten Geburtstagswünsche nochmals mein Leben durchgegangen. Alte Gesichter tauchten wieder vor mir auf, längst vergessen geglaubte Geschichten und Menschen. Ich begegnete wieder meinen Eltern, die mich während meiner längeren Studienaufenthalte im Ausland über alle Neuigkeiten auf dem Laufenden hielten, gespickt mit vielen guten Ratschlägen; dann begegnete ich auch meinen Geschwistern, vielen Bekannten, Freunden und Kollegen. Da ich eigentlich «Ordnung» machen wollte, warf ich das mir eher Unwichtige fort, fischte einiges manchmal wieder aus dem Papierkorb, steckte die mir wichtigen Dokumente in speziell angeschriebene Couverts, die sich zusehends füllten, um wieder in grossen Schachteln im Estrichkasten versorgt zu werden. Eine grosse Rolle spielten dabei auch die vielen Künstler- und Schriftstellerfreundschaften, die aufgrund meiner Zusammenarbeit im damaligen Kellertheater am Zielemp mit Massimo Hauswirth, Hans Küchler, Martin Disler und Agnes Barmettler zustande kamen. Mit Christof Schelbert, mit dem ich viele Publikationen – darunter auch die «Oltner Neujahrsblätter» – und Vortragsunterlagen zusammengestellt habe, habe ich eher telefoniert; in seinem Computer sind diese Unterlagen bestens aufgehoben.

Und Nietzsche hat Sie auch umgetrieben?

In dieser Zeit der Stille habe ich mich intensiv mit Nietzsches Buch «Menschliches-Allzumenschliches» beschäftigt, im Hinblick auf einen Vortrag in München, der bereits zweimal verschoben werden musste und mittlerweile immer grössere Formen annimmt. Mich interessieren dabei vor allem die Gründe, die Nietzsche zur Aufgabe seiner Basler Professur bewogen, zu seinem konsequenten Rückzug auf das freie, unabhängige Nachdenken über die metaphysischen Vorstellungen seiner Zeit. In voller Konzentration befasste er sich mit den ihn beschäftigenden Problemen von Freiheit und Macht, Erziehung und Selbstwerdung; und zwar auf der Basis seiner kritischen Auseinandersetzung mit den damals neuen Forschungsgebieten der Naturwissenschaften und der Tiefenpsychologie. Dabei hinterfragte er die sich jeweils absolut setzenden Machtpositionen der Menschheitsgeschichte und deren Wirkung auf die Vorstellungsmöglichkeiten und Schaffenskraft der kreativen Menschen. Konsequent denunzierte er die fraglose Übernahme von Vorurteilen und freiheitsfeindlichen Zwängen und deren religiös-metaphysische Begründungen; auch in ihrer Wirkung auf die Erziehung der Jugendlichen durch kirchliche, staatliche und universitäre Instanzen.

Was haben Sie sonst noch gelesen und gearbeitet?

Oft habe ich meinen Freunden im Nietzsche-Haus in Sils-Maria telefoniert, um unsere Sommer-Werkstatt vorzubereiten; dann habe ich in meiner Bibliothek einige meiner Lieblingsautoren herausgesucht und deren Lektüre von früher wiederholt. Dabei habe ich vor allem bei Gottfried Keller, C.F. Meyer, Gotthelf und Fontane ganz neue Aspekte entdeckt. Manche Bände hatte ich seit Jahrzehnten nicht mehr in der Hand gehabt. Und so konnte ich mich über das «Wiedersehen» mit vielen Texten freuen, die in mir «geschlummert» hatten und nun in ihrer ganzen Frische in mein Bewusstsein zurückkehrten, auch in den Gesprächen mit meiner Frau.

Inwiefern?

Man verändert sich, man reift. Ich habe zum Beispiel im «Faust» oder im «Grünen Heinrich» wie auch in den «Buddenbrooks» etliche Stellen entdeckt, die mir früher weniger aufgefallen sind, obschon ich die Werke mehrmals gelesen hatte. So konnte ich die Feinheiten ihrer inneren Dramatik und kompositorischen Anspielungskraft ganz neu erleben. – Stille Beschaulichkeit ist sonst nicht meine Lebensform. Ich lebe nach vorne, zukunftsbezogen. Und plötzlich hatte man nun viel Zeit, auch wenig Ablenkung. So begegnete ich bei meinem Wieder-Lesen auch meinem Ich von früher, freute mich über meine Erinnerungen, merkte aber auch, dass ich ein anderer geworden bin: wissender, überlegter, vielleicht auch etwas distanzierter – als ob es nun auch ein bisschen um ein Abschied-Nehmen geht. Dies fiel mir besonders auf, als ich kürzlich die Freilichtaufführung der Gäuer Spielleute in Oberbuchsiten gesehen habe: «Fröilein Dokter Felchlin – 50 Jahre Frauenstimmrecht». Maria Felchlin war unsere Hausärztin gewesen. Ich habe viele Erinnerungen an sie, welche ich Christoph Schwager, dem Autor und Regisseur der Produktion, mitteilen konnte. Und plötzlich sah ich nun das Ganze bildhaft-konkret vor mir, im Rahmen einer grossartigen, menschlich bewegenden Theaterwirklichkeit.



Sie haben Maria Felchlin persönlich gekannt?

Wir waren mit ihr befreundet. Maria Felchlin hat mir damals die Redaktion der «Oltner Neujahrsblätter» übertragen, weshalb wir uns oft auch privat trafen. Sie überzeugte durch ihre Persönlichkeit, durch ihr Wissen, ihren Sinn für Gerechtigkeit und ihre Empathie für ihre Patienten. Es war ganz eigenartig, sie nun in einzelnen Szenen – so öffentlich – auf der Bühne dargestellt zu sehen. Und dann noch vor der Schälismühle, dem Stammsitz meiner Familie väterlicherseits. Wie alle früheren Schälismüller trage ich den Vornamen Peter, meine Mutter fügte dazu noch André bei, an der Stelle des in der Schälismühle sonst üblichen Josef. Das wurde für mich insofern wichtig, als ich viele Jahre an deutschen und vor allem an französischen Universitäten tätig war, was mir mit dieser Namensänderung gewissermassen mit auf den Weg gegeben wurde.



Auch beim Schloss Wartenfels waren Sie nicht untätig.

Soeben haben wir drei Kulturträger mit dem Prix Wartenfels ausgezeichnet: Andrea Jakob, Kunstschaffende; Fabian Capaldi, Musiker; Pedro Lenz, Schriftsteller, für den ich die Laudatio verfasste, um die Authentizität seiner mir sonst eher fremden Sport- und Arbeitswelt sprachlich zu fassen, in der Analyse von Wortinszenierungen, die durch ihre Farbigkeit plastisch zu wirken beginnen. Ich selbst bin eher dem wissenschaftlichen, nicht dem literarischen Schreiben verpflichtet; verstehe mich darauf, Texte in ihrer Vielschichtigkeit zu analysieren, wie ein Dirigent, der sich in eine Partitur vertieft, um diese dann mit Hilfe des Orchesters erklingen zu lassen. Als Interpret bin ich ein Medium zwischen Autor, Text und Publikum, darin liegt meine Stärke und Berufung. Wie gehen Sie mit dem Gedanken an den Tod um? Macht er Ihnen Angst? Ja und nein. Soeben habe ich meinen 85. Geburtstag gefeiert. In 15 Jahren bin ich 100 Jahre alt. Aber wer weiss, wie viel Zeit mir noch bleibt? So vieles habe ich jetzt «à jour» gebracht, aufgeräumt, geordnet. Meine Eltern sind beide mit 65 Jahren gestorben. Ich bin ihnen sehr dankbar, dass sie mir mein langes Studium und die entsprechenden Ausbildungen ermöglicht haben, deren Erfolg sie leider nicht mehr erfahren haben. Nun waren unsere Rollen plötzlich verteilt: ich wurde ihr Pflegender, sie meine «Pflegekinder». So konnte ich ihnen etwas von ihrer grossartigen Zuwendungskraft zurückgeben, aber auch ganz mich selber werden, im solidarischen Miteinander mit meiner Frau.

Kunst und Bücher gehören sicher zu Ihren Sammelgebieten?

Ja, an jedem meiner Bilder und Bücher haften Erinnerungen. In den Büchern sind Notizen und Anmerkungen drin, die nur ich verstehe. Dürrenmatt sagte, der Tod eines jeden Menschen sei ein kleiner Weltuntergang. So ist es. Wenn ich nicht mehr da bin, sind auch viele Erinnerungen verloren. Aber öffnen sich dadurch nicht auch Möglichkeiten für andere?



Was würden Sie denn all jenen raten, die ein gutes Leben führen möchten?

Rücksicht aufeinander zu nehmen. Das halte ich wirklich für das Allerwichtigste. Ich habe keine «konkreten» Jenseits-Vorstellungen im religiösen Sinne, obwohl ich christlich-katholisch erzogen wurde. Durch die Vorlesungen von Jaspers, Barth, Portmann und Walter Muschg habe ich eine Fülle von Wissen aufgenommen, das mich einerseits entlastet, mir anderseits viel Eigenverantwortung übertragen hat. Was den Lebenssinn angeht, so halte ich es mit Nietzsche: Selbstverwirklichung war für ihn das höchste Ziel: Also nicht in einen göttlichen Paradies-Zustand zurückstreben, sondern vorwärts denkend und handelnd sich selbst werden, hier und jetzt. Das habe ich zeitlebens versucht. Doch was heisst «vorwärts» und was «zurück» in einem Universum vollkommener Gleichzeitigkeit, mit den entsprechend wechselnden Perspektiven? Ich denke, dass im Christlichen bereits die Vorstellung einer Dreieinigkeit als ein bewusstes Paradoxon wirkt, als ein Rätsel, das sich – in grandios-spannender Widersprüchlichkeit und Offenheit – in sich selber schliesst, voller Interpretationsmöglichkeiten. Was heisst Leben, was Tod, was Ewigkeit? Uns Menschen ist aufgetragen, uns in der uns zugemessenen Zeitlichkeit so zu verwirklichen, dass wir uns als soziale denkende Wesen vor uns selbst und unsern Mitmenschen verantworten können, indem wir vielleicht gerade manchmal auch etwas nicht tun, was uns vielleicht möglich wäre – gemäss dem eigenen Gewissen und dem eigenen Willen, die nur mir allein – und dir und uns – gehören und in den Begriffen der persönlichen Freiheit und eigenverantwortlicher Toleranz unser höchstes Gut darstellen.