«Hollywood meets church» in Fulenbach

Filmwelt «Hollywood meets Church»: Schauspieler statt Predigt in der Kirche Fulenbach Es gibt immer weniger Kirchgänger. Zeit, das Image etwas aufzupolieren und zu entstauben, am besten mit Hollywood-Glanz. In Fulenbach fanden echte Kinostars – darunter ein Darsteller aus Harry Potter – den Weg ins Gotteshaus. 30.10.2022, 21.22 Uhr

Es war alles andere als ein gewöhnlicher Kirchenbesuch am Samstagabend in Fulenbach: In Scharen strömten die Menschen in die katholische Kirche und ihnen wurde sogar der rote Teppich ausgerollt. Sie alle kamen für die Veranstaltung «Hollywood meets Church» ins Gotteshaus.

Gastgeber Rinaldo Somaini sagt gegenüber Tele M1 zum Event: «Ich dachte immer, in der Kirche könnte man mal so etwas machen. Es gibt immer weniger Menschen, die in die Kirche gehen. Es gibt aber viele, die trotzdem weiterhin Steuern bezahlen, irgendwie muss man diese Leute wieder ansprechen können.»

Gekommen ist das Publikum vor allem wegen der Talk-Gäste, darunter Quirin Agrippi, Darsteller des Geissenpeters in der Heidi-Verfilmung 2015. Und für Autogramme und Fotos besonders gefragt war Rohan Gotobed, der im letzten Harry-Potter-Film den jungen Sirius Black gespielt hat. (bey)