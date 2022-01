Hohe Kosten, wenig Nutzen Gescheiterter A1-Zubringer: Warum das Niederamt nie den direkten Zugang zur Autobahn fand Die aktuelle Verkehrsplanung im Niederamt erinnert Nationalrat Walter Wobmann an das vermeintlich fatale Nein zum Autobahn-Zubringer. Urs Huber Jetzt kommentieren 26.01.2022, 05.00 Uhr

«Niederamt an die A1»: Ein Slogan, der vor 16 Jahren noch auf ein gewissen Echo stiess.

Ein Artikel ist Walter Wobmann, SVP-Nationalrat, in dieser Zeitung ins Auge gestochen: Der fragliche Beitrag vom 14. Januar 2022 unter dem Titel «Ein Projekt gegen Verkehrsstress» nämlich thematisierte die Verkehrsprobleme im Niederamt, die aufgrund der Baustelle am Oltner Bahnhofquai entstanden sind und aktuell zu einer gewissen Verkehrsüberlastung in Dulliken oder etwa Walterswil führen. «Die Baustelle in Olten trägt sicher zu einer Akzentuierung der Problematik bei», analysiert der Nationalrat aus Gretzenbach die Situation.

Denn er sieht und sah im Niederamt eine Verkehrsproblematik grundsätzlicher Art, die sich seiner Wahrnehmung nach Jahr für Jahr zuspitzt und gegen die er einst antrat: 2007 nämlich hatte der von ihm, Walter Gurtner und Matthias Köhn ins Leben gerufene Verein Niederamt Plus einen Vorstoss aus dem Jahr 2005 via Petition unterstützt.

Die Verbindung zwischen Däniken und Safenwil an der Autobahn A1. Google/ckr

Nicht auf taube Ohren gestossen

Der Vorstoss in der Novembersession 2005 war im Solothurner Kantonsrat auf Gehör gestossen und wurde sogar grossmehrheitlich angenommen, wenn auch in etwas weniger prägnanter Form als von den Initianten erwünscht. Deren eigentliche Intention: den Regierungsrat zu beauftragen, «einen neuen Autobahnzubringer vom Niederamt an die A1 zu planen und zu realisieren und dem Kantonsrat die nötigen Vorlagen zum Beschluss zu unterbreiten». Schliesslich wurde der Auftrag etwas genereller und weit weniger verpflichtend formuliert: Der Regierungsrat wurde damit beauftragt, einen neuen Autobahnzubringer vom Niederamt an die A1 weiterzuverfolgen und die Regionalplanung Olten-Gösgen-Gäu periodisch über den Stand der Arbeiten zu orientieren.

Wir wissen: Der Zubringer ist bis heute nicht wahr geworden. «Wahrscheinlich waren wir etwas zu früh dran mit unserem Anliegen», sinniert Wobmann. Auch die seinerzeitigen Gemeindepräsidien im Niederamt hätten sich für die Absicht wenig erwärmen können, resümiert er.

«Vielleicht kam der Vorschlag auch aus der falschen Ecke»,

Bruno Kissling / Oltner Tagblatt

lacht Wobmann. Aber: Lese er heute den Bericht in der Zeitung, glaube er, bestimmte Tendenzen herausfiltern zu können. Konkret? «Ich halte es für möglich, dass in bestimmten Dörfern, auch auf Kantonsstrassen, zunehmend Tempo 30 aktuell wird», führt der Mann aus Gretzenbach aus. Und dagegen würde man sich wehren, reicht er nach. Und wer ist man? «Ja, die SVP», sagt der Nationalrat dezidiert. Wobmann sieht in der nicht realisierten Verbindung ein Versäumnis.

Zwar: Der Verein Niederamt Plus ist längst aufgelöst. «Es gab zu wenig Anhänger», sagt Wobmann. Die Vereinsziele fürs Niederamt waren hehre. Die Schaffung von hoher Standortqualität, eine nachhaltige Imagepflege und eine «wesentliche Verbesserung der verkehrstechnischen Situation, damit sich die Region zu einem hochinteressanten Arbeits- und Wohnstandort entwickeln kann», wie im seinerzeitigen Positionspapier des Vereins nachzulesen ist. Dafür hätte es für den Verein Niederamt Plus eine Anbindung der Region zwischen Olten und Aarau an die A1 gebraucht.

Was heute eher etwas befremdlich anmutet: Niederamt Plus wandte sich auch gegen die Schaffung von Pförtneranlagen. «Weil die das städtische Verkehrsproblem, etwa den Stau, einfach ins ländliche Gebiet verlegen», erklärt Wobmann. Er ist sich sicher: Ein Zubringer zur A1 hätte viele Verwerfungen im Verkehrsfluss des Niederamtes minimiert oder gar verhindert.

Vorläufig ist Anschluss kein Thema mehr

Warum aber blieb die Idee beziehungsweise die Absicht einer Anbindung an die A1 fürs Niederamt auf der Strecke? Nur ein paar Fragmente davon sind übrig geblieben; im Regionalentwicklungskonzept, welches von der Gemeindepräsidentenkonferenz Niederamt 2013 verabschiedet wurde. Dort wird festgehalten: «Das Niederamt verfolgt die Realisierung einer neuen direkten Verbindung zur A1 über den Engelberg in absehbarer Zeit nicht weiter.» Punkt.

Immerhin Zeichen dafür, dass die seinerzeitige Idee aus dem Jahr 2005 nicht gänzlich ver­loren gegangen war. Weiter hielt die gleiche Gemeindepräsidentenkonferenz zudem fest: «Die bestehenden Verbindungen zwischen Däniken und Walterswil sowie Gretzenbach und Kölliken bleiben notwendig.» Und: Deren siedlungsverträgliche Ausgestaltung in den Dörfern habe gegenüber einer möglichst ­ungehinderten Verbindung Vorrang. Voilà.

Im Grunde schon 2009 begraben

Aber im Grunde wurde das Geschäft schon im Jahr 2009 begraben: Der Solothurner Kantonsrat hatte im Sommer den 2005 noch gutgeheissenen Auftrag «einstimmig und diskussionslos», wie diese Zeitung damals vermeldete, abgeschrieben. Der Regierungsrat hatte ihn gar als «erledigt» abschreiben wollen. Eine Verkehrsstudie Niederamt war zwischenzeitlich zum Schluss gekommen, dass «der Neubau einer direkten Strassenverbindung vom Niederamt zur Autobahn A1 angesichts der hohen Kosten und der geringen Entlastungseffekte nicht als Lösungsansatz empfohlen wird».

