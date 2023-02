Höchste Musikehre Gehen zwei Grammys nach Schönenwerd? Gleich vier Mitglieder der Familie Renold hoffen auf den grossen Coup In der Nacht auf Montag findet in Los Angeles die 65. Grammy-Verleihung statt. Mit dabei ist die Familie Renold aus Schönenwerd. Sie ist gleich in zwei Kategorien für die wohl höchste Auszeichnung im Musikgeschäft nominiert. Franz Beidler Jetzt kommentieren 04.02.2023, 05.00 Uhr

Die Familie Renold befand sich vergangenes Jahr am 15. November in einem Arbeitsmeeting des Vorstandes des Vereins Jazzaar. Im Hintergrund flimmerte die Nomination für die 65. Grammy-Verleihung über die Bildschirme. «Plötzlich ging das Geschrei los», erinnert sich Vater Fritz Renold. Tochter Lydia Renold ergänzt: «Wir sind alle aufgesprungen und haben geschrien. Ich war komplett ungläubig, aber auf die beste Art.»

Fritz und Helen Renold sind mit dem Album «Remembering Bob Freedman» für einen Grammy in der Kategorie «Best Large Jazz Ensemble Album» nominiert. Das Ehepaar aus Schönenwerd hat das Album produziert. zvg

Renolds aus Schönenwerd wurden an diesem Tag für die Grammys nominiert, die weltweit wohl wichtigste Auszeichnung der Musikindustrie. Musikgrössen wie Quincy Jones oder Leonard Bernstein haben Grammys gewonnen. Andere schrieben zwar Musikgeschichte, kriegten aber trotzdem keinen: die Bands Queen und Abba zum Beispiel. Rund 30’000 Produktionen in 91 Kategorien werden jährlich von einer «Academy» aus renommierten Musikerinnen, Produzenten und Aufnahmeleitern angehört.

Renolds sind gleich für zwei Grammys nominiert: Vater Fritz und Mutter Helen Renold als Produzenten des Albums «Remembering Bob Freedman» der Ron Carter & the Jazzaar Festival Big Band in der Kategorie «Best Large Jazz Ensemble Album».

Ihre beiden Töchter, die 30-jährige Lydia und die 26-jährige Sharon, als Teil des Berklee Indian Ensemble. Dessen Album «Shuruaat» ist in der Kategorie «Best Global Music Album» nominiert. Lydia wirkte daran als Sängerin und Produzentin mit, Sharon als Sängerin und Bassistin. Letztgenannte steuerte ausserdem mit «Aakash» eine Komposition zum Album bei.

Sharon (l.) und Lydia Renold aus Schönenwerd sind Teil des Berklee Indian Ensemble. Dessen Album «Shuruaat» ist für einen Grammy in der Kategorie «Best Global Music Album» nominiert. zvg

«Dass unsere Töchter ebenfalls nominiert sind, ist das Grossartigste, das passieren konnte», sagt Vater Renold. Als Eltern seien sie wahnsinnig stolz auf ihre Kinder. «Das kann man nicht in Worten ausdrücken.»

Für Grammy nominiert, ohne vor Ort zu weibeln

«Als Europäer haben wir ein Handicap», sagt Vater Renold zu den Grammys, die Ende der 1950er-Jahre ins Leben gerufen wurden. Entsprechend dominiert das US-amerikanische Musikgeschehen die jährliche Gala in Los Angeles. Fritz Renold weiss das, der 63-Jährige hat sein Leben der Musik verschrieben: als Saxofonist, Komponist und Initiant des Jazzaar Festivals.

Er studierte und unterrichtete am renommierten Berklee College in Boston, wo er auch seine Ehefrau Helen kennen lernte; und wo Jahre später auch ihre beiden Töchter Lydia und Sharon studierten. Das Ehepaar gründete die Produktionsfirma Shanti Music Productions, die heute ihren Sitz in Schönenwerd hat. Als Vorstandsmitglieder des Vereins Jazzaar veranstalten sie jährlich das Jazzaar Festival in Aarau.

«Um die Chancen zu verbessern, müsste ich jetzt eigentlich in Los Angeles sein», kommentiert Renold. «Dort finden zwischen Dezember und Januar unzählige Vorveranstaltungen zu den Grammys statt», weiss er. Wer gewinnen will, tut gut daran, an solchen Anlässen gesehen zu werden, Hände zu schütteln, ein paar Worte zu wechseln.

«Remembering Bob Freedman» wurde im April 2019 von der Ron Carter & The Jazzaar Festival Big Band am Jazzaar Festival in Aarau aufgenommen. Das Festival findet jährlich statt und wurde vom Ehepaar Renold ins Leben gerufen. zvg

Umso stolzer sei er darauf, ohne diesen Werbeaufwand nominiert worden zu sein. «Wir haben das mit dem geschafft, was wir vorgelegt haben», sagt er. Will heissen: mit guter Musik anstatt aufgeblasenen Werbebudgets. «Die Grammys sind halt auch ein Geschäft.»

Von der Familie Renold wird einzig Sharon, die in Boston wohnt, in Los Angeles vor Ort sein. «Natürlich wäre ich sehr gerne da», sagt ihre Schwester Lydia Renold. «Aber wir haben eine grossartige Truppe, die uns repräsentiert. Wir fiebern von hier aus mit.»

Die Jazzaar-Produzenten, nämlich die Eltern Renold, werden an der Preisverleihung von Christian Jacob vertreten. Der dirigierte das Ensemble, das 2019 das Album «Remembering Bob Freedman» einspielte.

Denn die Renolds sind am Montag bereits wieder mit dem Jazzaar Festival beschäftigt: Nach zwei Jahren, in denen das Aarauer Jazzfestival online stattfand, soll endlich wieder eine Ausgabe im realen Raum stattfinden. «Es ist schwierig, da wieder einzusteigen», sagt Fritz Renold. Die Sponsorenlandschaft hätte sich in der Zeit verändert. Er ist aber zuversichtlich: «Bisher hat’s auch immer geklappt.»

Ein Grammy öffnet Türen

Natürlich würde ein Grammy Türen öffnen in der Musikindustrie: «Die Sponsorensuche für das Jazzaar Festival würde wohl einfacher», mutmasst Vater Renold. Tochter Lydia spricht den Vorverkauf für die Konzerte des Berklee Indian Ensemble an, das im Frühling für einen Monat auf Amerikatournee geht: «Ein Grammy hätte da riesigen Impact.»

Lydia und Sharon Renold, gemeinsam auf der Bühne am Open-Air-Festival TD Mosaic in Toronto (2019). zvg

«Klar wäre es schön zu gewinnen. Aber wir bleiben am Boden der Realität», meint Fritz Renold nüchtern. Schliesslich hätten es schon viele Projekte in die Vorauswahl – die sogenannte «Entry List» – geschafft, an denen er und seine Ehefrau Helen in den letzten 25 Jahren beteiligt waren.

«Ich bin überhaupt nicht nervös», sagt Vater Renold im Hinblick auf die Verleihung in der Nacht zum Montag. «Wir sind schon so lange in diesem Business», winkt er ab, beginnt dann aber doch zu träumen: «Wir wären die erste Schweizer Jazzband, die einen Grammy holt.»

Die Auszeichnung sei eine Goldmedaille, ein Statussymbol in der Musikindustrie, «wie wenn ein Sportler die Weltmeisterschaft gewinnt», vergleicht er. «Das wäre einerseits eine künstlerische Genugtuung, aber auch eine Bestätigung von dreissig Jahren Arbeit.»

Lydia Renold stimmt zu: «Das wäre ein riesiger Motivationsschub für meine Arbeit.» Sie könne sich das gar nicht richtig vorstellen. «Das muss zuerst passieren», meint sie lachend. «Das wäre einfach wow!»

