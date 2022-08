So sieht der Wasserstand in der Region und Stadt Olten aus

Hitzewelle Brunnenwasser und Bewässerung von Grünflächen: Wie stehts um die Trinkwassersicherheit in der Stadt und Region Olten? Das Barometer geht nach oben, die Temperaturen steigen. Auch in der Region Olten macht sich die Hitze bemerkbar. Wir haben bei verschiedenen umliegenden Gemeinden nach dem Wasserstand gefragt. Lavinia Scioli Jetzt kommentieren 05.08.2022, 18.00 Uhr

Die Temperaturen steigen, die Gartenlandschaft braucht mehr Bewässerung. Bruno Kissling (Archiv)

Eine Abkühlung ist nicht in Sicht – und die Trockenheit lässt bei den hohen Temperaturen nicht lange auf sich warten. Den Gemeinden aus der Region Olten ist die prekäre Lage bewusst, allerdings herrsche noch keine akute Wasserknappheit. So auch in Fulenbach; der Gemeindepräsident Thomas Blum sagt auf Anfrage:

«Wasser ist ein kostbares Gut, mit dem man sorgfältig umgehen soll.»

Die Gemeinde beschäftige das Thema Wasser das ganze Jahr über. Einen Wassermangel sei aber noch nicht in Sicht.

Fulenbach hat zusammen mit Wolfwil eine eigene Wasserversorgung. Käme es aber zu einem Wassernotstand, würde man auf den Zusammenschluss mit dem Gäu greifen, sagt der Gemeindepräsident.

Der Wasserstand in Kappel sei noch ausreichend, sagt Gemeindepräsident Rainer Schmidlin. Um mit dem Wasser effizient umzugehen, wird zum Bewässern der Bäume auf Säcke zurückgegriffen, welche tröpfchenweise Wasser spenden. Aber langfristig gesehen sei der stetig zurückgehende Grundwasserspiegel ein Problem.

Kappel ist dem Zweckverband Wasserversorgung Untergäu angeschlossen. Die Teilwasserlieferungen nach Hägendorf sind gemäss Schmidlin gegeben. In Hägendorf versuche man schonender mit dem Quellwasser umzugehen.

Wie bereits seit mehreren Jahren werden auch derzeit die Brunnen gedrosselt, erklärt Gemeindepräsident Andreas Heller. Heisst: sie laufen noch, aber mit weniger Wasserdurchlauf. Ausserdem werden Grünflächen teilweise weniger geschnitten, sodass sie mehr Wasserspeicher haben und entsprechend weniger bewässert werden müssen.

Unterhalt der Hydranten wurde verschoben

Der anstehende Unterhalt der Hydranten wurde derweilen in den Herbst verschoben, da dadurch viel Wasser verbraucht werde. All dies seien Massnahmen seitens der Gemeinde. Einen Aufruf an die Bevölkerung habe man noch nicht gemacht, sagt Heller. Ebenso wenig in Boningen, wie Gemeindepräsident Bruno Stalder verlauten lässt. Auch in Wangen bei Olten wurde kein entsprechender Aufruf gemacht, sagt Gemeindepräsidentin Daria Hof-Schwarzentruber. Brunnenmeister Stefan Santschi ergänzt:

«Weil wir nur unser eigenes Grundwasser nutzen und einen Grundwassersee haben, sind wir nicht davon betroffen.»

In Rickenbach (bezieht das Wasser von Wangen bei Olten) sei der Wasserstand noch nicht problematisch, werde aber an der nächsten Gemeinderatssitzung thematisiert, erklärt Gemeindepräsident Fabian Aebi.

Für Oltens Wasserversorgung sorgt die stadteigene Aare Energie AG. Die Versorgung sei dank des Grundwassers gesichert, so Stadtschreiber Markus Dietler. Mit der Wasserversorgung habe es in den letzten Jahren auch keine Probleme gegeben.

