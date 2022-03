Ein Platz für Metzina Wächter, der Retterin von Olten

Historisch Oltens Retterin Metzina Wächter erhält ihren Platz Die Sanierung der Oltner Mühlegasse wird demnächst abgeschlossen. Mit der Neugestaltung bekommt der kleine Platz an der Dünnern einen eigenen Namen. 03.03.2022, 08.30 Uhr

Der neu gestaltete Platz, der den Namen von Metzina Wächer, der Retterin Oltens, trägt. zvg

In den nächsten Wochen wird die Sanierung der Oltner Mühlegasse abgeschlossen. Mit der Neugestaltung hat auch der kleine Platz an der Dünnern unterhalb der Altstadtmauern eine Aufwertung als innerstädtischer Freiraum erfahren.

Nun hat ihm der Stadtrat auch noch einen eigenen Namen gegeben, wie die Stadtkanzlei mitteilt. In Anlehnung des benachbarten Hexenturms in der Stadtmauer wird er nach dem bürgerlichen Namen der Oltnerin benannt, die gegen Ende des 14. Jahrhunderts in einem Prozess von der Hexerei freigesprochen wurde: Metzina Wächter.

Etwas tun können gegen die Belagerer

Als im Jahr 1383 Olten durch Berner und Solothurner Truppen belagert wurde, soll Graf Berchtold von Kyburg, unter dessen Herrschaft die Stadt damals stand, Metzina Wächter zu Hilfe gerufen haben: Ihm sei zugetragen worden, dass sie «etwas tun könne», um die Belagerung abzuwenden.

Er bot ihr an, sie «nicht zu melden», sie also nicht als Hexe zu denunzieren. Danach habe sie auf der Zinne der Ringmauer einige Worte gesprochen, worauf ein grosses Unwetter losbrach, das die Belagerer zum Abzug gezwungen habe.

«Von dem grossen Regen, der zu Olten mit Zauberie gemacht ward»: die einzige bildnerische Darstellung in der Berner Diebold-Schilling-Chronik von 1478-1483. zvg

In der Folge wurde Metzina Wächter in Solothurn der Hexerei verdächtigt und angeklagt. Dank der Fürsprache einiger einflussreicher Frauen wurde sie aber nicht verurteilt. Sie musste aber «Urfehde» schwören, das heisst, sie musste versprechen, nie wieder einen Schadenzauber heraufzubeschwören.

Die Belagerung der Stadt Olten geschah im Laufe des sogenannten Burgdorferkriegs (1383-1384), einer Auseinandersetzung des hoch verschuldeten Grafengeschlechts Neu-Kyburg mit den aufstrebenden Städten Bern und Solothurn. Ein kyburgischer Überfall auf die verbündete Stadt Solothurn war für Bern Anlass, gegen Kyburg in den Krieg zu ziehen.

Die folgende Belagerung von Burgdorf musste zwar wie die Belagerung von Olten erfolglos abgebrochen werden, aber der durch eidgenössische Vermittlung zustande gekommene Friedensschluss war für die Berner dennoch ein Erfolg: Der Graf von Kyburg musste die Städte und Schlösser Burgdorf und Thun an Bern verkaufen. Mit dem Tod von Graf Berchtold starb das Grafengeschlecht Kyburg 1417 aus.

An zahllose Frauen erinnern

Der Stadtrat möchte mit diesem eng mit dem Ort verbundenen Namen an die zahllosen Frauen erinnern, welche – vielfach aufgrund von damals nicht erklärbaren Fähigkeiten – in den mittelalterlichen Hexenprozessen angeklagt, verurteilt und hingerichtet wurden, aber auch an die furchtlosen Solothurner Frauen, die durch ihre Fürsprache Metzina Wächter zur Freiheit verholfen haben. (otr)