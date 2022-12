Kunstmuseum Olten lüftet den Deckel zu seiner Schatztruhe

Hervorgeholt Das Kunstmuseum Olten zeigt sein Tafelsilber: von Ferdinand Hodler über Otto Morach bis hin zu Martin Disler Nach 20 Jahren öffnet das Kunstmuseum wieder einmal den Deckel seiner Schatztruhe. Klar, viele der präsentierten Werke haben einige Leute bei der einen oder anderen Ausstellung schon gesehen; aber als Teil einer geballten Ladung sind sie neu. Urs Huber Jetzt kommentieren 02.12.2022, 05.00 Uhr

Zu Oltens «Tafelsilber» gehören auch Werke Otto Morachs (im Hintergrund): Museumsleiterin Dorothée Messmer (rechts) und Stellvertreterin Katja Herlach zeigen bis zum 26. Februar 2023 Museumsschätze. Bruno Kissling

Der Titel, so etwas wie ein Pamphlet der Liebenswürdigkeit. «Oltens Tafelsilber oder ‹Das Durchschnittliche gibt der Welt ihren Bestand, das Aussergewöhnliche ihren Wert.›» So nennt sich die Ausstellung im Kunstmuseum Olten, die am Samstag, 3. Dezember, um 19 Uhr mit der Vernissage eröffnet wird.

Der Verweis aus dem Haus, der Titel sei zugegebenermassen etwas lang ausgefallen, hat etwas Neckisches. Denn wird das Tafelsilber des Hauses präsentiert, braucht's eigentlich wenig Wörter. «Tafelsilber» als Begrifflichkeit für «wertvollstes Gut» müsste reichen, würde allenfalls die Fantasie beflügeln.

Aber der Zweittitel aus der Feder Oscar Wildes hat's trotzdem in sich. Denn wer bekommt schon auf einen Schlag Hodler, Amiet, Morach und Fischli/Weiss zu Gesicht? Eben: Aussergewöhnliches gibt der Welt ihren Wert.

Vom 17. Jahrhundert bis hin zur Gegenwart

Was oder wer also gehört zum «Tafelsilber» des Oltner Kunstmuseums? Gar nicht so einfach zu bestimmen. Hilfreich zu wissen, dass sich die Oltner Sammlung auf Schweizer Kunst konzentriert. Die ältesten der gezeigten Werke stammen aus dem ausgehenden 17. Jahrhundert, die jüngsten aus der Gegenwart.

Frank Buchser, der «Indianermaler», hat dort seinen Platz. Zu dessen Lebzeiten gehörten wohl noch kaum Frauen zur Kunstszene. Das hat sich mittlerweile sehr gewandelt. «Sämtliche gezeigten neuzeitlichen Plastiken etwa stammen aus Frauenhand», weiss Museumsleiterin Dorothée Messmer. Und bemerkenswert, dass Werke von Martha Cunz und Namensvetterin Martha Stettler zum Tafelsilber gehören. Zwei Frauen, die ab der Wende zum 20. Jahrhundert schöpferisch aktiv waren.

Werke von Ferdinand Gehr; sie gehen zum Teil auf Schenkungen zurück. Bruno Kissling

Auf einem Fenstersims des Hauses liegen etwas verloren wirkende Fotokopien zweier Kunstwerke. Was sie abbilden, ist derzeit im Museum of Modern Art in New York als Leihgabe zu Gast. Die Rede ist von Meret Oppenheims «Da fliegt sie, die Geliebte» und «Der Vorhang». Teile des Hausfundus' seien immer wieder für Ausleihen gefragt, erklärt Messmer.

Ferdinand Hodlers «Mönch» aus dem Jahr 1914 soll Millionen wert sein. Deshalb liebäugeln einige Finanzpolitiker manchmal mit dem Gedanken, das Werk in Bares zu verwandeln. Bruno Kissling

Im Übrigen aber dominiert die Männerwelt. Ferdinand Hodlers «Mönch» aus dem Jahr 1914 ist womöglich der wertvollste Repräsentant der Ausstellung. Millionenschwer soll er sein. «Er wurde in der Vergangenheit häufig als etwas unfertiges Werk bezeichnet», weiss Messmer. Klar, ein Makel. Das aber sei heute ganz anders. Eben dieser vermeintlich unfertige Zustand des Bildes würde heute als charakteristisches Element für Hodler angesehen. Wie doch die Zeiten immer wieder ändern.

Problemfall, weil nicht für die Ewigkeit geschaffen

Auch ein «Problemfall» belebt die Szenerie. So jedenfalls bezeichnet Kuratorin Katja Herlach die Plastik von Fischli/Weiss aus dem Jahre 1980. «Fiebertraum» nennt sie sich und besteht aus den unterschiedlichsten Kunststoffelementen. Und ist eine optische Herausforderung. Aber Problemfall? «Die Beschaffenheit der Plastik macht deren Erhalt sehr schwierig», sagt Herlach. Aber Peter Fischli und David Weiss hätten damit auch nicht Langlebigkeit angestrebt.

«Fiebertraum» von Fischli/Weiss: ein eigentlicher Problemfall. Im Hintergrund ein Werk von Varlin. Bruno Kissling

Rund 13'000 Werke finden sich in der Sammlung des Kunstmuseums Olten. Anschaffungen des Hauses, Schenkungen und Dauerleihgaben von Privaten und Stiftungen. Aber lediglich ein Bruchteil dessen ist repräsentiert in der Ausstellung «Tafelsilber». Und: Man habe längst nicht alle Schätze für die Ausstellung ans Tageslicht geholt, sagt Herlach. «Zum Beispiel fehlen die grossformatigen Werke von Agnes Barmettler.»

Otto Morach – ein fester Wert

Ganz sicher nicht fehlen dürfen Werke von Otto Morach. Zwischenzeitlich nämlich ist das Kunstmuseum Olten zum eigentlichen Kompetenzzentrum mutiert und verfügt über weitgehende Rechte bezüglich dessen Nachlass. «Mit einem gewissen Bedauern haben wir auf die Präsentation von Morachs Marionetten verzichtet», so Messmer.

Und ebenfalls an der «Tafelsilber»-Ausstellung dabei ist Martin Disler. Dessen heftige, gestische und expressive Malerei zeigt nicht selten figürliche Orientierung. Als Vertreter der Neuen Wilden lebte er in den 1970er-Jahren in Olten und der Region, ehe er 1978 nach Zürich zog und in der hiesigen Szene bis auf den heutigen Tage bleibende Eindrücke hinterliess.

Die Ausstellung konzentriere sich auf jene meisterlichen Werke, die den Kern der Oltner Bildersammlung ausmachen würden, erklären Messmer und Herlach unisono. Und sie leite her, woher die Arbeiten stammten, wie sie in die Sammlung kamen und welche Geschichte(n) hinter diesem Prozess steckten. Als «opulente Schau» bezeichnen die beiden Frauen die Ausstellung «Tafelsilber». Und das ist wahrscheinlich noch nicht mal übertrieben.

