Olten: Das Kabarett-Casting bittet Talente auf die Bühne

Oltner Kabarett-Tage Mutige bitte vor: Kabarett-Talente versuchen ihr Glück in Olten Wer den Talentwettbewerb gewinnt, hat die nationale Bekanntheit quasi auf sicher. Das Kabarett-Casting der Oltner Kabarett-Tage ist fast Garant dafür. 06.02.2023, 14.00 Uhr

Fehmi Taner veranlasst sein Publikum zum Besuch von Dörfern, die zum Vergessen sind. zvg

Als Teil der Oltner Kabarett-Tage hat das Kabarett-Casting längst einen festen Platz in dieser Kleinkunstsparte. Seit seiner Gründung 2012 hat jede ehemalige Siegerin und jeder ehemalige Sieger in der Szene mindestens nationale Bekanntheit erlangt.

Zu Recht dürfen sich also die diesjährigen Teilnehmenden gewisse Karrierechancen ausrechnen, sofern sie einen der drei Vorrundenabenden wie auch das Finale im Mai gewinnen. Unter den Augen der Fachjury und des stimmberechtigten kritischen Publikums ist das allerdings nicht ganz ohne.

Neue Talente warten auf grosse Bühnen

Kim Schmid. zvg

Wer also macht den Anfang? Am ersten Abend treten vier Hoffnungsträger:innen auf. Kim Schmid, Tänzerin, Schauspielerin und Sängerin aus Twann, wird in die (alternde) Haut von Tina Turner schlüpfen und über ebendiesen Alterungsprozess philosophieren.

Philipp Wiederkehr. zvg

Der Zürcher Philipp Wiederkehr wird mit «Tele Guacamole» seinen eigenen Beruf als TV-Produzent auf die Schippe nehmen.

Pesche Heiniger. zvg

Pesche Heiniger aus Oberfrittenbach – ja, auch das gibt’s im Kanton Bern – wird Be- und Nachdenkliches kredenzen, bis er den Blues singt, und Fehmi Taner, im richtigen Leben Sozialarbeiter, tut uns den Gefallen, Dörfer zum Vergessen zu besuchen und dort schon mal ein Bier aufs Leben, auf uns, zu trinken. (otr)

Dienstag, 14. Februar 2023, 20 Uhr, Schwager Theater, Olten. Weitere Vorrunden finden am am 7. und 28. März, das Finale während der Oltner Kabarett-Tage am 9. Mai statt.