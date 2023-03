Olten: Freunde des gepflegten Buches bekommen jetzt Freundinnen

Hauptversammlung Olten: Jetzt sind bei den «Freunden des gepflegten Buches» auch die Freundinnen dabei Die Jahresversammlung des Oltner Vereins Freunde des gepflegten Buches hat einer Namensänderung zugestimmt und Autor Bänz Friedli aus dem Vorstand verabschiedet. Urs Huber Jetzt kommentieren 17.03.2023, 18.00 Uhr

Sibylle Wyss: Die launige Präsidentin führte in der Schützi ohne Drohfinger durch die Generalversammlung. Bild: zvg

Man stelle sich vor: An der Hauptversammlung eines Turnvereins würde noch geturnt, als Intermezzi natürlich. Das wäre eher bizarr. Für den Oltner Verein Freunde des gepflegten Buches, der ab sofort unbestritten und offiziell «Freundinnen und Freunde des gepflegten Buches» heisst, sind Intermezzi an der Hauptversammlung hingegen eine Selbstverständlichkeit. Hübsche Idee.

Kurz gesagt: Es gab neben dem üblichen Geschäftsteil auch Gesang, Kurzfilm und eine Vorpremiere. Natürlich ist Letzteres grundsätzlich eine Unart, aber im Kulturbetrieb mittlerweile hoch dotierte Usanz. Da machte natürlich auch Bänz Friedlis kurzer Auftritt keine Ausnahme. Der las und redete zugleich aus und über den Neuling «Hat die Gruppe verlassen». Sein Buch kommt im April in die Buchhandlungen und erscheint beim Oltner Knapp Verlag.

Bänz Friedli liest aus «Hat die Gruppe verlassen». Bild: Urs Huber

Der Titel sei passend, hatte Vereinspräsidentin Sibylle Wyss noch gesagt. Auch was den Verein angehe. «Passend zwar, aber bedauerlich.» Denn Friedli ist mit der Hauptversammlung aus dem Vereinsvorstand zurückgetreten. An seiner Stelle wurde Markus Kirchhofer gewählt.

Heimat, ach du liebe Heimat

So viel zum Buch sei schon mal verraten: Es geht darin auch um Heimat, um die ewige Suche nach jenem Inhalt, der für Heimat steht und auch jene berühren mag, die noch immer glauben, Heimat sei vor allem verbunden mit der schulischen Heimatkunde. So nämlich hiess dort früher alles ausser Turnen, Zeichen, Lesen, Schreiben und Rechnen, ehe die Heimatkunde zum Sachunterricht wurde. Der heisst heute übrigens «Natur, Mensch, Gesellschaft».

Und da war noch Peter Bolligers Kurzfilm. Eine Premiere. «Ode an das Lesen» nennt sich der und wird in den kommenden Monaten als Vorfilm in den regionalen Kinos laufen. Inhalt: bewegte Bilder in Oltens Kulissen zum prosaischen Worterguss von Literat Remo Zumstein. Der umschreibt in aller Länge einfach nur eines: die Liebe zum Lesen. Herzerwärmend für die mehr als 100 anwesenden Vereinsmitglieder in der Schützi.

Peter Bolliger (Mitte) und Remo Zumstein geben Auskunft über «Ode an das Lesen». Bild: zvg

Der musikalische Gast kam aus dem aargauischen Erlinsbach. Die Singer- Songwriterin Syléna Vincent glänzte mit teils blütenzartem, teils stahlhartem Duktus und eingängiger Gitarrenbegleitung. Es war wie immer: Diesen Liedermachenden, egal welchen Genres, haftet die Magie des erzählten Alltags an. Stimme, Melodie, Text, Instrument. Alles in Übereinstimmung gebracht – und schon landet das Publikum im Land geträumter Sehnsüchte.

Syléna Vincent, die Singer-Songwriterin aus Erlinsbach AG. Bild: zvg

Und auch Zahlenakrobatik gab's

Ah ja: Mit der Rechnung 2022 war man ganz zufrieden. «Wir sind ja nicht da, um das Geld zu horten», sagte die Präsidentin. Dass die Rechnung mit einem Verlust von gut 7000 Franken schliesst, nahm man ungerührt zur Kenntnis. Im vergangenen Jahr etwa gingen gut 5000 Franken mehr an Mitgliederbeiträgen ein. Insgesamt weist der Verein 48’300 Franken an Einnahmen aus, notiert aber auch 55’600 Franken an Ausgaben. Davon gehen rund 36’000 Franken an den Betrieb Knapp Verlag.

Dem Vorstand gehören an (von links): Carmen Orfei, Sibylle Wyss, Thomas Knapp, Monika Meier Tschech, Markus Kirchhofer (neu) und Revisor Christoph Hagmann. Bild: zvg

Im laufenden Jahr will man etwas kleinere Brötchen backen. 42’500 Franken einnehmen und 42’400 Franken ausgeben. 100 Franken bleiben, wenn's denn so kommt, in der Vereinskasse liegen.

