Hauenstein-Ifenthal: Neue Hoffnung für Ex-Bolero

Hauenstein-Ifenthal Campus, Pflegehotel oder Mikrowohnung: Neue Hoffnung für das einstige Bolero Dem Areal auf der Passhöhe soll wieder Leben eingehaucht werden. Durch Corona hat sich die Planung in die Länge gezogen – und neue Ideen sind entstanden. Sharleen Wüest Jetzt kommentieren 05.10.2021, 05.00 Uhr

Durch das Dickicht blitzen sie hervor, die rot-grauen Fassaden des einstigen Bolero. Sie erinnern an eine wechselvolle, zuletzt anrüchige Geschichte. Einige Scheiben sind zerbrochen, die Wände geziert von Sprayereien. Das Gebäude steht schon fast zehn Jahre leer. Von aussen scheint es, wie ein weiterer Lost Place, der dem Zerfall überlassen wird. Doch im Hintergrund tut sich einiges.

Das unterdessen unbewohnbare Gebäude soll zunächst abgerissen werden um Platz für eine neue Oase auf der Passhöhe in Hauenstein zu machen. Seit drei Jahren arbeiten Projektentwickler Jürg Grossenbacher und Bauherr Benjamin Witztum an verschiedenen Möglichkeiten. «Der Ort hat so viel Charme, so viel Qualität», sagt Grossenbacher. Jetzt soll an dieser idyllischen Lage eine Art Rückzugsort entstehen.

Ein Rückblick Die Geschichte des «Bolero» begann vor 65 Jahren, als bei der Passhöhe ein Motel eröffnete. Ein Erfolg, denn im Jahr 1956 führte die Hauptverbindung zwischen Luzern und Basel noch über den Hauenstein. Das Motel profitierte vom Durchgangsverkehr. Doch mit der Eröffnung des Belchentunnels und des dazugehörigen Teilstücks der Autobahn A2 im Jahr 1970 wendete sich das Blatt. In den darauffolgenden vierzig Jahren versuchten verschiedene Eigentümer das ehemalige Motel über Wasser zu halten. Ob als Dancing, Saunaclub oder Erotikbetrieb: Es kam laufend zu diversen Handänderungen, Konkurseröffnungen und -annulationen. Das endgültige Aus kam im Jahr 2012, als das «Bolero» seine Türen endgültig schloss. (wue)

Am längsten wird das Projekt «Innovations- und Wissenscampus» verfolgt. Das neue Gebäude mit Rundbau könne als Thinktank – auch Denkfabrik – dienen. Dabei handelt es sich um Foren, Projektgruppen oder Unternehmensbereiche, in denen sich interdisziplinäre Teams aus Mitarbeitern und Externen mit zukunftsorientierten Fragestellungen beschäftigen. Doch das Gebäude könne auch für externe Events, Workshops und Vorträge Möglichkeiten bieten. Das Projekt sieht zudem ein angrenzendes Hotel sowie einen öffentlich zugänglichen Gastronomiebetrieb vor.

Coronabedingt geriet das Konzept ins Stocken – und machte Platz für weitere Ideen. Auf der Passhöhe könnte in den nächsten Jahren auch ein Pflegehotel stehen. Dieses soll einen Ort zur Erholung für Menschen bieten, die aufgrund von Krankheit, Alter, körperlicher oder geistiger Behinderung oder aufgrund der sozialen Umständen nicht in den Urlaub fahren können. «Das finden wir eine grossartige Idee für den Hauenstein», sagt Grossenbacher. Die Idee ist angelehnt an ein Projekt des Roten Kreuzes, welches in Belgien ausgeführt wird. Zurzeit erarbeitet er ein Konzept, für welches das schweizerische Rote Kreuz als Patronat gedacht ist. Neben dem Pflegehotel gehört auch ein öffentlich zugänglicher Hotelteil mit Gastronomiebetrieb zum Plan.

Mit der Pandemie änderten sich auch die Bedürfnisse der Bevölkerung. Wer bereits in die Welt des Homeoffice getaucht ist, geht ungern wieder fünf Tage die Woche ins Büro. Da klingt ein Haus in der Natur vielversprechender. Daran lehnt sich das dritte Projekt an. «Auch Mikrowohnungen wären eine Möglichkeit. Diese orientieren sich an den typischen Qualitäten eines Einfamilienhauses aber in minimalistischer Wohnform», sagt Grossenbacher. Dieses Konzept sei zurzeit sehr gefragt.

Gemeindepräsident: «Wünschen und eine Entwicklung des Dorfes»

Ein Siegerprojekt gibt es im Moment bei weitem nicht. Doch: «Wir möchten etwas Nachhaltiges schaffen», sind sich Jürg Grossenbacher und Gemeindepräsident Stefan Berchtold einig. Das wird auch im Jahr 2019 erarbeiteten räumlichen Leitbild für Hauenstein-Ifenthal dokumentiert. Die Nutzung des Areals soll einen Bezug zur Gemeinde aufweisen sowie einen Mehrwert für die Bevölkerung schaffen und ein positiver Teil der Landschaft sein. Zudem soll die Nutzung energetisch und ökologisch nachhaltig sowie wirtschaftlich tragfähig sein.

Grossenbacher sagt: «Die Gemeinde und der Kanton stehen hinter allen Konzepten.» Dies bestätigt auch Berchtold: «In erster Linie wünschen wir uns eine Entwicklung des Dorfes.» Einige private Landeigentümer möchten ihr Land nicht verkaufen und stünden somit der Entwicklung des Dorfes im Wege. Denn die Gemeinde habe ansonsten kein Bauland zur Verfügung. «Für ein kleines Dorf wie Hauenstein ist das ein Problem», sagt er. Dass auf der Passhöhe der Ball ins Rollen kommt, freut ihn demnach umso mehr.

Von der Idee bis zur Realisierung ist noch viel zu tun. «Im Moment führen wir unheimlich viele Gespräche mit Interessens- und Nutzergruppen», sagt Grossenbacher. Er hofft, dass sich bis im Frühjahr 2022 ein Projekt herauskristallisiert, welches dem Ort eine neue positive Ausstrahlung verleihen könne. Auch in der Gemeinde ist man auf das Endresultat gespannt.