Fahrplan lässt Fulenbach und Boningen diskutieren

Halbstundentakt «Das ewige Umsteigen ist lästig»: Der Unmut über den neuen Fahrplan wird in der Region Olten immer grösser Neue Fahrplan schafft Verbindungen aus dem Aaregäu nach Olten im Halbstundentakt. Das Umsteigen und das Warten stossen aber weiter auf Kritik.

Diskussion um den neuen Fahrplan der Postauto-Linie 127 in Fulenbach und Boningen: Durch den Zwischenstopp in Aarburg-Oftringen haben Passagiere mehr Fahr- und Wartezeit. Bruno Kissling

Nachdem diese Zeitung bereits vor knapp zwei Wochen über den neuen Fahrplan berichtet hat, steht fest: Die Diskussion darüber ist noch nicht abgeschlossen. Noch mehr Stimmen aus der Bevölkerung werden laut, welche der neuen Verbindung kritisch gegenüberstehen. Bemängelt werden drei Punkte: das Umsteigen, das Warten und die Fahrzeit.

Doch um was geht es und was hat sich mit dem neuen Fahrplan auf der Strecke Wolfwil - Fulenbach - Boningen geändert? Der Postautobetrieb hat den bisherigen Direkt-Kurs 126 nach Olten durch die Linie 127 ersetzt. Seither müssen Passagiere beim Bahnhof Aarburg-Oftringen auf den Zug nach Olten umsteigen. Mit dem Fahrplanwechsel wurde zwar die Direktverbindung nach Olten gestrichen, dafür gibt es nun ein Halbstundentakt-Angebot von und nach Aarburg-Oftringen.

Verpasste Anschlüsse in Olten

An diese Zeitung gewandt hat sich nun auch die 73-jährige Verena Müller-Soland aus Fulenbach. Ihr Problem ist das viele Umsteigen. Der alte Fahrplan ermöglichte ihr die direkte Verbindung nach Olten. Von da aus sei fünf Minuten später der Direktzug nach Zürich gefahren. Jetzt ist dieser Anschluss nicht mehr gegeben. «Wenn ich von Aarburg mit dem Zug ankomme, dann muss ich 20 Minuten in Olten auf den nächsten Zug warten. Oder ich nehme von Aarburg aus eine Verbindung nach Aarau, um dort dann umzusteigen», erklärt Müller-Soland. So verlängere sich automatisch die Fahrzeit. Und auch die Wartezeit.

Was Müller-Soland fehlt, ist der direkte Zug:

«Das ewige Umsteigen ist lästig.»

Ihr Unmut sei, dass der Fahrplan zunehmend für Verschlechterungen geführt habe. Warum sie vom Fahrplanwechsel stark betroffen ist? Seit Jahren geht sie nach Zürich, um ihre Enkelkinder zu hüten.

Direkte Schnellzugverbindung über Oensingen möglich

Karin Kissling-Müller, Kantonsrätin und Präsidentin der CVP Wolfwil, fasst die Fahrplanänderung aus ihrer Sicht hingegen positiv auf. Auch mit dem Umsteigen. Ins Thal, nach Solothurn und nach Grenchen bieten sich nun bessere Verbindungen. Fahre man über Oensingen oder Egerkingen, seien die Anschlüsse in Olten gewährleistet.

Eine Verbindung, die für die Fulenbacherin Müller-Soland keine Option ist. Kostenpunkt: rund acht Franken mehr pro Fahrt. Es würde keinen Sinn machen, dieses Angebot zu nutzen. Denn man würde quasi von Fulenbach nach Oensingen zurückfahren, meint sie.

Auch dem Boninger Rolf Bigler liegt der Fahrplanwechsel schwer im Magen:

«Zeitlich gesehen habe ich nun einen längeren Arbeitsweg.»

Geschäftlich müsse er jeweils nach Bern, doch die Direktverbindung sei dann schon weg, wenn er von Aarburg-Oftringen aus in Olten ankomme. Auch das viele Umsteigen sei für ihn nicht gerade ideal. Insbesondere dann nicht, wenn er mit viel Gepäck beruflich ins Bündnerland reise.

Für den in Olten wohnhaften Eugen Kiener, früher Mitglied des Gemeindeparlaments, hat sich mit dem Fahrplanwechsel nicht viel geändert. Denn er hat den Bus Richtung Aaregäu schon länger nicht mehr benutzt. Jetzt nehme er eben nur noch den Zug, wenn er nach Murgenthal gehe.

Ein weiterer Knackpunkt im Zusammenhang mit dem Zwischenstopp in Aarburg-Oftringen: «Die älteren Leute», so Müller-Soland. Denn diese müssten nun vom Bahnhof Olten zu Fuss in die Stadt gehen. Zu kompliziert sei es. Und verleite ältere Leute dazu, weniger nach Olten zu fahren.

Passagiere müssen für nach Olten auf den Zug am Bahnhof Aarburg-Oftringen umsteigen. Bruno Kissling

«Ich verstehe, dass es schwierig ist, es für alle Leute recht zu machen», betont die Fulenbacherin. Ob aber der Halbstundentakt etwas bringe, bezweifle sie. Das werde man aber in Zukunft sehen.

