Hägendorf/Egerkingen Musikwettbewerb: Haare aus Gesicht gewischt und losgelegt Erster Wettbewerb der Musikschulen Solothurn Mitte in Hägendorf und Egerkingen offenbarte viele Talente und noch mehr Spiellust. Urs Huber 28.03.2021, 21.00 Uhr

Am ersten Musikschulwettbewerb waren mehr als 70 Teilnehmende dabei. Roger Stöckli

Absolut bewundernswert, mit welcher (scheinbaren) Leichtigkeit die gut 70 Schülerinnen und Schüler am Freitag und Samstag die Herausforderung annahmen. Vor einer Jury auftreten, bei geheimnisvoller und spannungsgeladener Stille, allein mit Noten und Instrument.

«Nervös war ich schon» sagt der 16-jährige Boninger Dominik Schenker. Aber das steigere seiner Erfahrung nach auch die Konzentrationsfähigkeit. Er übe täglich eine Stunde, schiebt er nach, «wenn Zeit dafür bleibt.» Der Schüler gab Chopin zum besten. Und wer ihm beim Vortrag zusah, dem verging das Sehen ob der Fingerfertigkeit, nur das Hören und Staunen blieb. «Früher mussten mich die Eltern ans Üben erinnern», sagte er nach dem Vortrag noch. «Aber derzeit setze ich mich unaufgefordert ans Klavier.»

Jael Balz, Horn Dominik Schenker, Klavier Roger Stöckli Roger Stöckli

Unter all den viele Talenten ragte auch David Häner, Saxophonspieler aus Oberbuchsiten, heraus. Seine Präsentation: hervorragend. Zusammen mit Roger Keusch, ebenfalls Musikschüler, am Klavier, gab David Häner «Softly, as in a morning rise», ein Stück, das sich zu einem Pop- und Jazzstandard entwickelt hat. «Wir haben in den letzten Wochen unsere Musikschulstunden gemeinsam bestritten», sagt der Egerkinger. Chapeau. Fast wäre man versucht zu sagen: ein kongeniales Duo.

Simon Felber, Marimbaphon Deborah Dörfliger, Querflöte

Alles wirkte an diesen Wettbewerbstagen unaufgesetzt, ja schier normal. So nach der Maxime: Kurz die Haare aus dem Gesicht gewischt, hingesetzt, losgelassen. Spiellust, weit verbreitet. Und am Ende dann zeigte sich die zurückhaltende Freude über das Präsentierte im Gesicht; ein anerkennendes Schulterklopfen der Instrumentalehrkraft tat sein Übriges.

«Wir gedenken den Wettbewerb jedes zweite Jahr durchzuführen», so OK-Präsidentin Barbara Zamarian. Die Austragung war schon letztes Jahr vorgesehen. Dann kam Corona. Aus Sicherheitsgründen blieben die Vorträge jetzt ohne Publikum. Trotzdem: Ein gelungener Anlass. «Ich glaube, unser Entscheid, den Wettbewerb durchzuführen, war richtig», meinte OK-Mitglied Stefan Frei am Ende des Tages.



Tim Mengisen, Klarinette Renato Bolli, Trompete