Hägendorf Tüfelsschlucht: Schleckzeug und Co. halten wieder Einzug In Hägendorf reaktivieren Fasnächtlerinnen und Fasnächtler den einstigen Kiosk am Schluchteingang . Urs Huber Jetzt kommentieren 07.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Kioskbetrieber: Von links Fabian Lauper (Höckeler), Sarah Studer (Schlumpf), Shana Hirrlinger (Hägageri-Gugge), Jasmine Bürki (Schlumpf), Renato Hirrlinger (Höckeler) und Christian Schneider (Schlumpf). Bruno Kissling

Für drei Monate erlebt das gemauerte Kioskhäuschen beim Eingang zur Tüfelsschlucht seine Renaissance. Von Mitte Juni bis zu den Herbstferien nämlich betreiben drei Fasnachtsorganisationen aus Hägendorf, die Höckeler- und die Schlumpfzunft sowie die Guggemusik Hägageri das «kleine Warenhaus» am Schluchteingang.

«Wir wollten den Kiosk eigentlich schon letztes Jahr reaktivieren», sagt Christian Schneider, als Gemeinderat und Schlumpf so etwas wie der Dreh- und Angelpunkt des Projekts. Aber: «Das war aus rechtlichen und administrativen Gründen nicht möglich.» Jetzt haben die zuständigen kantonalen Ämter einem Projektbetrieb für drei Monate zugestimmt. Die Wiederbelebung der Kiosk-Idee stammt übrigens von den Schlumpf-Zünfterinnen Sarah Studer und Jasmine Bürki.

Überrascht von der Anzahl Schluchtgäste

Also wurde der Kiosk halt im letzten Sommer am Schluchtweg aufgestellt. «Wir waren selbst überrascht, wie viele Besuchende von der Attraktion Tüfelsschlucht angezogen werden», weiss Schneider. Gäste aus der ganzen Schweiz und selbst aus dem angrenzenden Ausland wollten durch die Schlucht wandern oder diese zumindest besehen.

«Ich schätze mal vorsichtig: Aber es ist durchaus möglich, dass an die 1000 Personen an einem Wochenende den Ort aufsuchen.» Er räumt zwar ein, dass Coronaeffekte zu dieser überraschenden Erfahrung beigetragen haben könnten. Aber für die Wirtschaftlichkeit des Kiosks sieht er in normalen Zeiten keine Bedenken.

«Es ist vor allen Dingen ein zeitlicher Aufwand für die Betreibenden»,

sagt Schneider. Neben einem kleinen Unkostenbeitrag an die Bürgergemeinde, der eigentlichen Besitzerin von Gelände und Kioskhaus, werden sich die drei Betreiberorganisationen den erwarteten Gewinn teilen.

Kioskhäuschen kommt wieder zum Handkuss

Damit kommt das einstige Kioskhäuschen, errichtet in den späten 1930er-Jahren, wieder zum Handkuss.

«Es war eigentlich von allem Anfang an als Kiosk gedacht»,

weiss Hans Sigrist, Lokalhistoriker und einstiger Bürgerpräsident Hägendorfs. Gebaut vom heute noch existierenden Verkehrs- und Verschönerungsverein, wurden dort an Samstagnachmittagen und Sonntagen Süssigkeiten und «wahrscheinlich auch Getränke ausgegeben», wie Sigrist sagt.

«Wo sich heute die Feuerstellen befinden, war früher ein Veloständer. Damals kamen die Leute noch mit dem Fahrrad zur Schlucht.» Wann der Kioskbetrieb definitiv aufgegeben wurde, ist allerdings nicht aktenkundig. «Das kam wohl schleichend», so Sigrist. Womöglich bereits im Laufe der 50er-Jahre. Mit der zunehmenden Mobilität der Bevölkerung verloren nahe liegende Freizeitmöglichkeiten und Treffpunkte zusehends ihren Reiz.

In den letzten Jahrzehnten ein Materialdepot

Später fand das Häuschen als Materialdepot für den Schluchtwart Verwendung, in jüngerer Zeit ist der Ort auch Refugium für den «Schlucht-Samichlaus», den der TuS Hägendorf jeweils aufleben lässt. Während der Chlausenzeit nämlich lebt der Samichlaus in der Tüfelsschlucht. Interessant, dass die neuen Betreiber ebenfalls an den Wochenendöffnungszeiten von früher festhalten.

Das Kioskhäuschen diente auch als Materialdepot. Bruno Kissling

«Von 9 bis 18 Uhr soll der Kiosk zweischichtig von je zwei Personen besetzt sein», sagt Schneider. Die Feuertaufe erlebt der Schluchtkiosk am Donnerstag, dem 16. Juni. «Bei schönem Wetter», wie Schneider sagt. Ab dem Wochenende vom 18. Juni startet der dreimonatige Probebetrieb dann definitiv.

Das Angebot bleibt übersichtlich

Das Angebot selbst wird sich in Grenzen halten. Aber Bratwurst und Cervelat, Chips, Schleckzeug sowie Mineralwasser, Bier und Wein sind im Sortiment zu finden. «Natürlich betreiben wir keine Feuerstelle», sagt Schneider. Das Fleischangebot sei eher gedacht für Besuchende, die sich auf der Wanderung spontan am eigenen Feuer etwas braten wollen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen