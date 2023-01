Allerheiligenberg: Kaum Interessenten für ehemalige Höhenklinik

Hägendorf SVP-Kantonsrat fordert Regierungsrat bei Ex-Höhenklinik auf Allerheiligenberg zum Handeln auf: «Es muss endlich etwas gehen» Seit Jahren liegt die ehemalige Höhenklinik auf dem Allerheiligenberg brach. Das treibt den Hägendörfer SVP-Kantonsrat Tobias Fischer um. Doch eine Stellungnahme des Regierungsrates lässt nicht viel Hoffnung, dass rasch etwas passieren könnte. Tomasz Sikora 14.01.2023, 05.00 Uhr

Derzeit wird die ehemalige Höhenklinik auf dem Allerheiligenberg als Unterkunft für Asylsuchende genutzt. Bruno Kissling

Wie weiter mit der ehemaligen Höhenklinik auf dem Allerheiligenberg in Hägendorf? Diese Frage war der Ausgangspunkt für einen Auftrag an die Regierung des Hägendörfer SVP-Kantonsrats Tobias Fischer. Mit diesem will er die Regierung beauftragen zu prüfen, «die Klinik nach der Ukraine-Flüchtlingskrise auf die Spitalliste zu setzen».