Hägendorf «Es ist wirklich wie ein Glocken-Konzert»: Diese 18-Jährige schrieb ihre Maturarbeit über die Glögglifrösche in der Tongrube Fasiswald 2019 wurde die Tongrube Fasiswald in Hägendorf renaturiert. So kehren die dort ansässigen Geburtshelferkröten wieder zurück. Maturandin Ida Krinn hat diesen Vorgang untersucht. Sophie Deck 19.06.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Hier geben die Glögglifrösche nachts ein Konzert: Ida Krinn am See der Tongrube Fasiswald Bruno Kissling

«Es ist wirklich wie ein Glocken-Konzert», beschreibt Ida Krinn die Rufe der Geburtshelferkröten, welche im Volksmund auch «Glögglifrösche» genannt werden. Die Maturandin ging vom Frühjahr bis Sommer 2020 zweimal pro Woche in der Tongrube Fasiswald in Hägendorf auf Nachtwanderung, um dort nach den Tieren zu suchen.

Und dafür hatte sie auch einen Grund: Krinn hat nämlich ihre Matuarbeit geschrieben zum Thema: «Rückkehr Geburtshelferkrören in Tongrube Fasiswald» mit dem Titel: «Konzert der Kavaliere». Die Kröten wurden 2014 und 2015 aus der Tongrube entfernt und umgesiedelt, weil dort Material für die Sanierung des Belchen-Tunnels deponiert wurde. 2019 wurde das Gebiet dann wieder «renaturiert», also Frosch-freundlich gemacht.

Krinns Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, wie schnell und wie viele Geburtshelferkröten nach dieser Renaturierung in die Tongrube Fasiswald zurückgekehrt sind. Sie ist durch ihren Vater auf das Thema gekommen: Sie selbst wohnt in Hägendorf und dort sei die Tongrube Fasiswald immer wieder Thema gewesen.

Von zwei Methoden passte eine

«Ich wollte etwas Praktisches machen für meine Arbeit, wirklich etwas untersuchen und nicht bloss Bücher wälzen»,

erklärt die 18-Jährige. Um ihre Forschungsfrage zu beantworten, hat Krinn sich dann zuerst an einige Experten gewandt. So erfuhr sie zwei Techniken, mit denen man herauszufinden kann, wie viele Frösche sich an einem bestimmten Ort befinden.

Einerseits suchte sie nach den Fröschen, fotografierte diese und wertete dann mit einem Computerprogramm aus, wie viele der «Fänge» wirklich unterschiedliche Frösche waren. Durch eine mathematische Formel konnte Krinn so den Bestand berechnen. Allerdings sei diese Methode nicht so geeignet für Glögglifrösche, weil sie sich verstecken und man somit viel weniger finde, als es eigentlich gebe, sagt sie.

Die zweite Technik aber sei zuverlässig und die Maturandin hat so auch ihre definitiven Ergebnisse bekommen: Man geht in der Nacht auf die Pirsch und hört den Rufen der Fröschli zu. Dabei müsse man sich achten, aus welcher Richtung die einzelnen Rufe kommen und wie sie klingen, um die auseinanderzuhalten, erklärt Krinn.

Weil man weiss, dass ungefähr 10% der Fröschli rufen, kann man dann die Anzahl gehörter «Rufer» mal zehn rechnen und hat so die Anzahl Fröschli. Die meisten Rufe hat Krinn in einer Nacht im Juli gehört: 8 Rufe. Somit schätzt sie eine Anzahl von 80 Fröschen in der Tongrube.

Jede Woche Nachtausflüge

Am meisten genossen an der Arbeit habe Krinn die Nächte in der Deponie Fasiswald:

«Man sieht nicht nur die Geburtshelferkröten, sondern auch andere Tiere, zum Beispiel Wasserschlangen und andere Kröten. Oder hörte manchmal einen Waldkauz. Das war ein sehr schönes Erlebnis»,

erzählt sie.

Das Titelbild von Krinns Maturarbeit Ida Krinn Die Tongrube Fasiswald in Hägendorf nach der Renaturierung Marc Boitel Die Glögglifrösche waren kleiner als Krinn sie sich vorgestellt hatte Ida Krinn Die Tongrube Fasiswald wurde 2019 renaturiert Bruno Kissling Bei den Glögglifröschen tragen die Männchen die Eier Ida Krinn Einer der für die Glögglifrösche geschaffenen Ersatzstandorte Bruno Kissling Glögglifrösche verstecken sich zum Beispiel zwischen Steinen Ida Krinn Der Weiher in der renaturierten Tongrube Fasiswald Barbara Schlup

Krinn ging mehrmals monatlich für etwa zwei Stunden nach Sonnenuntergang zur Deponie - dies vier Monate lang. Sie bekam dafür die Erlaubnis des Kantons.

Und sie selbst war nicht die Einzige, die die Erlebnisse im Wald genossen hat: Viele Leute aus ihren Umfeld fanden ihre Erzählungen cool und begleiteten sie dann einige Male. So war sie beim Fröschesuchen nie allein.

Krinn überprüfte den Froschbestand in dem Jahr genauer, als dies Hintermann & Weber tat. Die Firma muss dafür Leute anstellen, Krinn machte den Job natürlich gratis. Somit sind die Ergebnisse der Arbeit wertvolle Erkenntnisse. Sie hat sich nämlich anfangs von einem Experten zeigen und erklären lassen, wie genau sie auf die Froschlaute hören muss.

Dieser Aufwand hat sich für die Maturandin gelohnt:

«Ich bin absolut zufrieden mit den Ergebnissen. Es ist so herausgekommen, wie ich es mir vorgestellt habe»,

sagt sie.

Wenn sie nun noch weiter in dem Bereich forschen könnte, sagt Krinn, dann würde sie das sogenannte Mikroklima untersuchen. Mikroklimata sind spezielle Luftfeuchigkeit und Temperatur an einem spezifischen Ort, zum Beispiel das Ufer eines Sees.

Diese könnten, neben deren Orientierungssinn, der Grund sein, warum die Frösche überhaupt wieder an ihren ursprünglichen Lebensort zurückkehren.

Solche Untersuchungen werden, zumindest in nächster Zeit, jedoch wohl nicht Teil von Krinns Leben sein: Sie hat sich nämlich für das Mathematik-Studium angemeldet. «Der mathematische Aspekt fasziniert mich eben auch», sagt sie. Nur die Formel habe für die Fröschli nicht gepasst. Aber vielleicht könne man da ja noch eine bessere entwickeln.