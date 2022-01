Hägendorf: Sattelschlepper dank Haltepunkt im Symmetrie-Rausch

Hägendorf Sattelschlepper im Rausch der Symmetrie Tonnenschwere Fahrzeuge präzise in Reih und Glied parkieren? Wie das geht, erklärt Stefan Murpf von der F. Murpf AG in Hägendorf. Urs Huber Jetzt kommentieren 05.01.2022, 16.30 Uhr

Lastwagen auf dem Fahrzeugpark der F. Murpf AG in Hägendorf am Neujahrstag 2022. Links die T5. Patrick Lüthy

Man fährt ganz unbedarft auf der Landstrasse T5 zwischen Hägendorf und Egerkingen über Land, passiert am Dorfausgang den Fuhrpark der Firma F. Murpf AG und staunt: Sattelmotorfahrzeuge, wie an der Schnur gezogen, geometrisch ausgerichtet. Als würden sie sich für eine Ballettaufführung bereithalten. Die Frage stellt sich: Wie parkiert man die gut 16 Meter langen Fahrzeuge so punktgenau aufeinander abgestimmt, ohne dass nicht irgendein Lotse den halben Tag damit verbringen muss, die Vehikel möglichst präzise einzuweisen?

Lastwagen auf dem Fahrzeugpark der Murpf AG in Hägendorf am 01.01.2022. Patrick Lüthy

Das Geheimnis ist - wenn überhaupt - ein kleines

Stefan Murpf lacht. Er ist bei der F. Murpf AG verantwortlich für den Fahrzeugunterhalt. Das Geheimnis, meint er, sei eigentlich gar keines. «Und wenn überhaupt, dann ein sehr einfaches.» Ein Lotse jedenfalls sei dafür nicht notwendig. Und irgendwelche Geheimlinien auch nicht. «Sehen Sie her», sagt er dann und zeigt mit der Hand auf eine Bodenmarkierung, die sich auf der linken Begrenzungslinie eines jeden Parkfeldes findet. «Der Haltepunkt», sagt Murpf. Das ganze Geheimnis - nichts anderes als ein gelbes Viereck, vielleicht 5 mal 5 cm gross.

Natürlich: Wer’s erklärt bekommt, versteht’s. Der Chauffeur oder die Chauffeuse fährt mit dem Laster auf das Parkfeld und achtet darauf, mit dem Scheitelpunkt des linken Vorderrades auf Höhe des Haltepunktes zu stoppen. «Viele haben das im Gefühl», sagt Stefan Murpf, der selber auch Lastwagen fährt. Andere würden mit einem Kontrollblick aus dem Fahrerfenster überprüfen, ob der Scheitelpunkt auch möglichst nahe beim Haltepunkt zu liegen kommt. Der 49-Jährige sagt:

Stefan Murpf. Urs Huber / 2021

«So genau muss es dann aber auch nicht sein.»

Auf 5, 10 cm komme es nicht an. Und kontrolliert werde auch nicht. «Das hat sich von allein so eingespielt», sagt Stefan Murpf noch.

Die Bündigkeit unter den Lastwagen erreicht man vorn und hinten also durch Haltepunkte. Und wie hält man die seitlichen Abstände möglichst genau ein? Auffallend ist, dass die Parkfelder relativ eng markiert sind, links und rechts des Fahrzeuges bleiben kaum mehr als 20 cm Freiraum. Murpf:

«Je enger die Abstellfelder, desto mittiger werden die Fahrzeuge automatisch parkiert.»

Fahrzeugpark der Murpf AG. Patrick Lüthy

Vor rund einer Dekade eingeführt

Vor rund 10 Jahren hat man bei der F. Murpf AG den Haltepunkt eingeführt. Nicht unbedingt der Ordnung wegen. «Sehen Sie», sagt Stefan Murpf, «wenn Sie sensible Güter transportieren, dann ist es selbstverständlich, dass der optische Auftritt nach aussen diesem Auftrag auch zu entsprechen hat.» Dazu gehört auch das Bestreben, dass die Sattelschlepper alle genau gleich jung aussehen und genau gleich gepflegt erscheinen. Ganz egal, ob sie erst 10000 oder bereits eine Million Kilometer auf dem Buckel haben.

Die Sattelschlepper, oder wie Stefan Murpf sagt, Sattelmotorfahrzeuge, die unmittelbar an der T5 parkiert stehen, sind allesamt leer oder nicht mit verderblicher Ware geladen. So wird das dieselbetriebene Kühlaggregat nicht gebraucht, so dass die Chauffeure in ihren Wagen auch schlafen können, wenn dies notwendig ist.

Die Lastwagen sind exakt parkiert. Patrick Lüthy

Jede Rapellisalami ist zumindest mit einem Murpf-Lastwagen gefahren

500 Mitarbeitende und 230 Fahrzeuge stehen bei der F. Murpf AG im Einsatz. «Unser Schwerpunkt liegt auf dem nationalen Lebensmittelmarkt», erklärt Stefan Murpf. Die Kundschaft ist eine spezifische. So spezifisch, dass er etwa mit gutem Gewissen sagen kann: «Keine Rapellisalami, die nicht in Hägendorf vorbeikommt oder mindestens in einem Wagen unsere Firma transportiert wurde.»

Präzision in Perfektion. Patrick Lüthy

Vielleicht sogar in jenem, der mit Wasserstoff betrieben wird. Denn die F. Murpf AG gehört zu den ersten sieben Betrieben der Schweiz, die einen solchen in ihrer Flotte führen. Stefan Murpf überzeugt:

«Wir haben damit mehr Reichweite als mit Elektrofahrzeugen. Zudem kann unser Wasserstoff-Truck in 17 Minuten getankt werden.»

26'000 Liter Diesel jährlich können so eingespart, 80 Tonnen CO2-Emissionen verhindert werden. Und das tönt noch besser als die in Reih und Glied parkierten Sattelschlepper an der T5 wirken.

