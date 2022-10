Nächste Rexpo findet 2024 in Hägendörfer Raiffeisen Arena statt

Hägendorf Nach acht Jahren erfolgt die Neuauflage der regionalen Gewerbeausstellung: Die nächste Rexpo findet 2024 statt Die regionale Gewerbeausstellung wurde letztmals 2016 durchgeführt. Nun hat sich ein neues OK für die nächste Ausgabe formiert. Deshalb kam es nicht schon im nächsten Jahr zur Neuauflage. Colin Tritten 03.10.2022, 18.38 Uhr

Das Rexpo-OK (von links): Felicia Studer, Stefan Schulthess, Thomas Lüthi, Melanie Meier, Patrick Brack, Nicole Grütter, Dominique Studerus und Björn Sonderegger. Es fehlt Marco Jenzer. zvg

Die nächste Rexpo findet in zwei Jahren statt: Die regionale Gewerbeausstellung wird in der Raiffeisen Arena in Hägendorf vom Freitag bis Sonntag, vom 7. bis 9. Juni 2024 durchgeführt, wie es in einer Mitteilung heisst. Kürzlich hat sich dazu ein OK formiert. Besonders jetzt nach zweijähriger Durststrecke seien Gewerbeausstellungen unverzichtbare Marktplätze sowie wichtige Informations- und Begegnungsorte für Behörden, Wirtschaft und Bevölkerung, heisst es weiter.