In Hägendorf soll es künftig weniger Schottergärten geben

In bestem Einvernehmen beenden die Einwohnergemeinden von Hägendorf und Boningen per 1. März 2023 ihre seit 2009 laufende Zusammenarbeit in der Bauverwaltung. Da Boningen neuerdings zu 80 statt 60 Prozent einen Verwaltungsleiter beschäftigt, der zusätzlich die Qualifikation als Bauverwalter mitbringt, erübrigt sich die Dienstleistung Hägendorfs, das dafür zuletzt 18'850 Franken Entschädigung pro Jahr erhielt. Hägendorf ist froh, die frei gewordenen Ressourcen (rund 7,5 Stellenprozente) intern in der Bauverwaltung einsetzen zu können. Die Zahl der Baugesuche habe dazu geführt, dass man am Limit laufe, sagte Gemeindepräsident Andreas Heller. (js)