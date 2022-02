Hägendorf: Narren lassen's krachen auf dem Dorfplatz

Hägendorf Hägendorf: Fasnacht im und rund ums Zelt auf dem Dorfplatz Guggen, Schnitzelbänke und allerlei Allotria; gute Stimmung zum Motto: Endlich wieder einmal Fasnacht Patrick Lüthy 24.02.2022, 17.45 Uhr

Open-Air-Fasnacht auf dem Dorfplatz in Hägendorf zum Sound der Hägageri-Gugge. Patrick Luethy

Sit zwöi Jahr heisst’s ar Fasnacht «Due de heime bliibe» Tue Zit mit Frou, Kind oder im Internet vertriebe. Zämekünft si a dr Fasnacht sträng verboote - Muesch sälber kreativ si und für Fasnachtsstimmig sorge.

Genau das haben sich Fasnächtler nach den Lockerungen der Corona-Massnahmen in Hägendorf zu Herzen genommen und begaben sich am Donnerstag, Punkt 13.19 Uhr zur grossen Feier auf den Dorfplatz. Endlich konnten sich Jung und Alt wieder in drollige, putzige und pfiffige Kostüme reinzwängen. Und zur Freude der zahlreichen Kinder gab es auch Konfetti in rauhen Mengen.

Und auch die Hägageri-Gugge konnte wieder einmal ihren ganz speziellen Sound vor Publikum hinschmettern. Gegen Abend kamen dann auch die beiden original Hägendörfer Schnitzelbankgruppen, die Schlumpf-Zunft und die Höckeler-Zunft zu ihren lang ersehnten Auftritten.

Und was ist dieses Jahr anders? Dani von Arx von der Schlumpf-Zunft sagt, dass alle drei Gruppen die diesjährige Fasnacht gemeinsam organisiert haben und dass es neben dem bunten Treiben auf dem Dorfplatz immer wieder Auftritte von Guggen geben wird, auch am Freitag und am Samstag.

24.02.2022: Open-Air-Fasnacht auf dem Dorfplatz in Hägendorf. Patrick Luethy