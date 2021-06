Restaurant «Nonna Lia» in Hägendorf eröffnet

Hägendorf Bei «Nonna Lia» lässt der Pizzaiolo den Teig 36 Stunden reifen Mirko Biondo hat in Hägendorf im einstigen «Schlüssel» mit «Nonna Lia» ein italienisches Restaurant eröffnet. Urs Huber 28.06.2021, 18.18 Uhr

Mirko Biondo im «Nonna Lia», wo 26 Pizzen zur Auswahl stehen und andere Leckereien aus Italien warten. Bruno Kissling

«Bufalina», so heisst eine der Pizze für vegetarisch orientierte Gäste bei «Nonna Lia». Und «Nonna Lia» ist die Pizzeria, die seit ein paar Tagen in Hägendorf die Stellung hält; die Stellung für die italienische Küche, wo der Teig 36 Stunden Ruhezeit bekommt, um schön locker und luftig und danach zur hausgemachten «Margherita», «Emiliana», «Vulcano» oder weiteren knapp zwei Dutzend Pizze gebacken zu werden. Geschäftsführer Mirko Biondo weiss, dass die Pizza heutzutage fester Bestandteil des Fast-Food-Angebotes ist. Deshalb legt er auch Wert auf die herkömm­liche Zubereitung jenseits des schnellen Verzehrs. Und logisch, er glaubt an die Zukunft der Pizzeria. «Ich bin eher am Traditionellen orientiert», sagt er.