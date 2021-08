Hägendorfer Hallenbad steht vor Wiedereröffnung

Hägendorf Bald kann man wieder schwimmen gehen: Saniertes Hallenbad öffnet im Oktober Der Schulwart des Schulzentrums Oberdorf in Hägendorf Werner Bolliger führt durch frisch gestrichene Gänge und zeigt die wichtigsten Änderungen.

Cyrill Pürro 21.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Schulwart Werner Bolliger führt den neuen Lift für Rollstuhlgängige vor. Bruno Kissling

Im Hägendorfer Hallenbad auf dem Areal des Schulzentrums Oberdorf herrscht tropisches Klima. Die Becken sind randvoll mit Wasser gefüllt, die Wassertemperatur beträgt 29 Grad und ist auch deutlich in der Luft zu spüren. Wer hier nicht gerade am Baden oder Schwimmen ist, kommt hier leicht ins Schwitzen.

Seit 1978 besteht an der Allerheiligenstrasse das Hägendorfer Hallenbad, in dem unter anderem Schülerinnen und Schüler das Schwimmen lernen. Das Hallenbad sei nach über 40 Jahren Nutzung veraltet. An einer Urnenabstimmung wurde dem notwendigen Sanierungskredit von 3,4 Millionen Franken zugestimmt. Seit Februar 2020 wird nun das ganze Gebäude saniert – und ist mittlerweile beinahe abgeschlossen.



Das Hallenbad in Hägendorf - vor und nach der Sanierung

Aussen hat das Hallenbad einen neuen Schriftzug erhalten. Bruno Kissling Das Hägendorfer Hallenbad kurz vor dem Neubau. Bruno Kissling Wie Schulwart Werner Bolliger sagt, gab einem die heruntergesetzte Decke mit Holztäfern ein "erschlagendes Gefühl".







Bruno Kissling Die neue Decke gibt dem Hallenbad "mehr Luft". Bruno Kissling Die alten Platten borgen laut Bolliger eine "grosse Ausrutschgefahr".







Bruno Kissling Die Ausstattung bleibt, nur ist sie "heller" und "neuer". So auch die Treppe, die hier ins Wasser führt. Bruno Kissling So sahen Garderobe und Duschen vor der Sanierung aus.







Bruno Kissling Neue Bänke und ein neuer Boden in der Garderobe: Hier können sich Besucherinnen und Besucher künftig umziehen. Bruno Kissling Auch die neuen Duschen sind fertig eingebaut und bezugsbereit. Bruno Kissling

Aus alt mach neu

Nur vereinzelte herumstehende Holzleitern, Farbkübel oder Blachen, die den frisch gemalten Boden abdecken, weisen darauf hin, dass man hier noch werkelt. Anfang September gilt die Baustelle als abgeschlossen.

«Die Bauarbeitenden befinden sich am letzten Feinschliff»

, wie der Schulwart des Schulzentrums Hägendorf, Werner Bolliger, erzählt. Bolliger brennt für das Hallenbad. 36 Jahre lang ist er als Schulwart im Schulzentrum Oberdorf tätig und betreut das Hallenbad mit grosser Leidenschaft. Nun geht er in diesem November in Pension und übergibt das Hallenbad seinem Nachfolger.

«Die gesamte Sanierung entspricht den Baustandards von 2021», so Bolliger, während er durch die frisch gestrichenen Gänge führt. Dies bedeute unter anderem, dass das Gebäude rollstuhlgängig sein muss. Bolliger zeigt die Garderoben, Duschen und Toiletten – das Licht geht per Bewegungsmelder an. Die Anordnung der Räume sei dieselbe wie vor der Sanierung. «An der Ausstattung im unteren Bereich der Garderoben und Duschen ändert sich im Grundsatz nichts. Jetzt ist einfach alles neu und invalidentauglich», sagt Bolliger, während er den Gang zum Lift zeigt.

Hallenbad mit Akustikplatten und LED ausgerüstet

In der Schwimmhalle zeichnen sich die grössten Veränderungen ab. Wo früher noch dunkelbraune Holztäferplatten die Decke zierten, stützen nun Betonträger eine moderne Stahldecke. In die Zwischenräume der Stützpfeiler wurden Akustikplatten eingebaut. «So sind die Geräusche konzentrierter und bei voller Schwimmhalle wird es nicht zu laut», weist Bolliger auf die mächtigen blauen Platten hin.

Dadurch, dass die heruntergehängte Holzdecke entfernt wurde, vergrösserte sich die Raumhöhe um rund einen halben Meter. «Vorher hatte man das Gefühl, dass einem die dunkle Decke beinahe erschlägt», sagt Bolliger lachend. Mit den helleren Farben und dem vergrösserten Raum gegen oben wurde auch das optimiert. Das Becken sei von der Grösse her dasselbe wie vor der Sanierung, nur eben in hellerer Farbe.

Aufgerüstet hat die Gemeinde auch mit der Anschaffung eines Lifts für Rollstuhlgängige, der diese vom Rollstuhl ins Schwimmbecken befördert. Hinzu kommt eine Hightech-Musikanlage, samt Mikrofon und Lautsprecher. Das Mikrofon diene dazu, in der Halle Ansagen durchzugeben. Rund um das Becken herum hängt eine LED-Lampe. Ganz unscheinbar schmal zieht sie sich an den Seiten der Decke entlang. Fasziniert von der neuen Technik sagt Bolliger: «Diese Lampe kann man sogar Dimmen.» Er fährt die Lichtstärke per Schalter ein paar Mal hoch und runter. Mithilfe des Reglers könne man die Lichtverhältnisse an den Unterricht oder an das draussen herrschende Wetter anpassen. Im Schwimmbecken selbst habe man zusätzlich Unterwasserscheinwerfer eingebaut.

Das Wichtigste tut sich im Hintergrund

Bolliger führt hinab in das untere Geschoss und zeigt, worauf es bei einem Hallenbad wirklich ankommt.

«Es sind nämlich die inneren Werte, die für das Funktionieren des Beckens ausschlaggebend sind»

, sagt er mit einem Augenzwinkern. Zum einen sei es die Wassertemperatur, die dauerhaft um die 29 Grad betragen sollte, zum anderen auch der PH-Wert des Wassers, der immer bei rund 7.11 liegen muss.

All das wird im Herzstück des Hallenbads überwacht und kontrolliert. Am Gebäude angebauten Technikraum zeigt Bolliger die schwarzen Riesenturbinen, mit denen das Wasser gefiltert und rückgespült wird.

Im Herzstück des Hallenbads

Im Technikraum müsse alles auf die kleinste Zahl stimmen. «Das Hallenbad funktioniert nur im Grossen und Ganzen. Sollte nur ein minimaler Wert zu hoch oder zu tief sein, hat man ein Problem», erklärt Bolliger. Es dürfe eben nichts aus der Reihe tanzen.

Corona habe den Neubau begünstigt. Die beauftragte Baufirma konnte früher als geplant im Februar 2020 mit der Sanierung beginnen. Da die Schwimmhalle aufgrund der Schutzmassnahmen von der Öffentlichkeit so oder so nicht besucht werden durfte, konnte die Firma ungestört sanieren.

Werner Bolliger zeigt das Herzstück des Hallenbades: Den Technikraum. Bruno Kissling

Die Wiedereröffnung ist nach den Herbstferien, auf den 25. Oktober geplant. In den Wintersemestern ist das Hallenbad für alle geöffnet, ab den Frühlingsferien jeweils nur noch für die Schülerinnen und Schüler und die Schwimmschule. An den Öffnungszeiten ändere sich laut Bolliger nichts. Geöffnet ist das Bad am Montag, Mittwoch und Freitag von 18.30 bis 21 Uhr (für Schulpflichtige nur bis 20 Uhr) und zusätzlich am Samstag von 16 bis 18 Uhr. Im Wintersemester ist das Hallenbad zusätzlich sonntags von 9 bis 11.30 Uhr geöffnet. An Feiertagen und von Sommer- bis Herbstferien ist es geschlossen.

Bolliger freut sich, dass das Hallenbad noch vor seiner Pensionierung wiedereröffnet wird.

«So darf ich das Schwimmbecken nochmals in vollem Betrieb betreuen»

, sagt Bolliger.