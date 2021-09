Hägendorf Namensänderung: Aus Elektro Fürst wird CKW Ein Traditionsunternehmen der Region ändert per 1. Oktober den Namen. 24.09.2021, 19.00 Uhr

Von links: Michael Schmidt (Projektleiter), Tobias Kocher (Geschäftsführer), Adrian Fürst (Standortleiter Lostorf) und Patrik Fürst (Projektleiter). Zvg

Das Traditionsunternehmen Elektro Fürst mit Standorten in Hägendorf, Niederwangen bei Bern und Lostorf geht mit dem Zentralschweizer Unternehmen CKW gemeinsam in die Zukunft und übernimmt dessen Namen. Unverändert bleiben die bisherigen Ansprechpartner. Dies teilt die Medienstelle Centralschweizerische Kraftwerke AG in einem Communiqué mit. Fürst Elektro ist seit 2018 Teil der CKW-Gruppe.