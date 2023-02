Gunzgen: 30 neue Wohnungen im Gebiet Niederhof

Ausbau Weitere Überbauung im Gebiet Niederhof: Bürgergemeinde Gunzgen plant für 13,5 Millionen Franken 30 Wohnungen In knapp zehn Jahren wird die Bürgergemeinde auf einen Grossteil der Einnahmen aus dem Gunzger Kieswerk verzichten müssen. Mit neuen Überbauungen will sie nun ihre finanzielle Zukunft sichern. Adrian Kamber Jetzt kommentieren 15.02.2023, 20.08 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Visualisierung zeigt die beiden geplanten Mehrfamilienhäuser an der Mittelgäustrasse mit je 15 Wohnungen. zvg

Noch nicht allzu lange ist es her, dass die Bürgergemeinde Gunzgen im Gebiet Niederhof an der Mittelgäustrasse zwei grosse Mehrfamilienhäuser gebaut hat. Ab diesem Juli bis zum Sommer 2025 soll es auf dem Feld östlich davon zwei weitere geben. Die beiden Gebäude werden gemäss einer Mitteilung der Bürgergemeinde aus einem Mix von 2,5-, 3,5- und 4,5-Zimmer- sowie Attikawohnungen bestehen. Insgesamt gibt es so 30 neue Wohnungen. Das Baugesuch ist bereits bewilligt, jetzt läuft das Submissionsverfahren.

Idee für weitere Wohnblöcke schon vorhanden

An ihrer letzten Versammlung im Januar beschloss die Bürgergemeinde Gunzgen den dafür benötigten Kreditantrag von 13,2 Millionen Franken. «Die Erträge der Bürgergemeinde Gunzgen sind aktuell sehr gut», sagt deren Präsident Urs Marbet. «Wir haben aktuell alle der insgesamt 72 Wohnungen in unserem Besitz vermietet. Die Nachfrage nach weiteren Wohnungen ist zweifellos gegeben.»

Die Finanzierung der Überbauung scheint demnach kein Problem für die Bürgergemeinde zu sein. Zudem hat die Gemeinde in dem Gebiet weitere Landreserven. Marbet lässt durchblicken, dass in den nächsten Jahren noch weitere Überbauungen folgen könnten: «Die Idee für Wohnblock 5 und 6 ist bei uns schon mal in den Köpfen.»

Entsprechend wird die bestehende Tiefgarage bereits jetzt so weit ausgebaut, dass auch für diese Gebäude schon vorgesorgt sein soll. Zu den vorhandenen 50 Parkplätzen kommen weitere 56 sowie 44 Veloabstellplätze und 12 Ladestationen für Elektroautos.

Kieswerk: Einnahmen für Gemeinde werden sinken

Dass die Bürgergemeinde nun vermehrt auf die Wohnungsvermietung setzt, hat einen Grund: In absehbarer Zeit wird ein grösserer Teil ihrer Haupteinnahmequelle wegbrechen. Das Kieswerk Gunzgen bezahlt der Bürgergemeinde einerseits Baurechtszinsen für die Verarbeitungsanlagen, andererseits aber auch einen Betrag pro abgebauten Kubikmeter Kies. «Letzterer ist ungefähr doppelt so hoch wie der aus den Baurechtszinsen», führt Marbet aus.

Noch etwa acht Jahre lang kann vom Kieswerk auf Gunzger Boden Kies abgebaut werden. Dann ist das Gebiet erschöpft. Bruno Kissling

«In sieben bis acht Jahren wird der Kies auf unserem Land vollständig abgebaut sein. Diesen Finanzausfall wollen wir mit den neuen Überbauungen zu kompensieren versuchen», erklärt Marbet. Gemäss Bürgergemeindepräsident will das Kieswerk Gunzgen seine Arbeit danach auf Härkinger und Fulenbacher Boden ausdehnen. Die Zinsen aus dem Baurecht sollen aber weiterhin fliessen. Das Material aus den neu erschlossenen Gebieten wird nämlich weiterhin im Gunzger Werk verarbeitet.