Gunzgen: Nun wird auch noch der Bancomat wegfallen

Gunzgen Im Dorf fällt nach der Raiffeisen-Filiale auch der Bancomat weg – spätestens wenn die Bank ihre Räumlichkeiten verkauft hat Post weg, respektive im Volg, Raiffeisenbank-Filiale weg und bald könnte auch noch der Bancomat folgen: Gunzgen verliert einen Teil seiner öffentlichen Infrastruktur. Fabian Muster 23.10.2022

Die Raiffeisenbank will ihre früheren Büroräumlichkeiten verkaufen. Damit fiele auch der Bancomat dort weg. Bruno Kissling

Ende Juni 2020 ging die Filiale der Raiffeisenbank Untergäu in Gunzgen zu. Die Bank hat damals gegenüber dieser Zeitung Kostenoptimierung und den abnehmenden Bedarf an Schalterdienstleistungen geltend gemacht. Nun stehen die rund 110 Quadratmeter grossen Räumlichkeiten plus einem Einstellhallenplatz zum Verkauf auf den gängigen Onlineplattformen.

Der Preis wurde kürzlich angepasst. Statt wie bisher 539'000 Franken soll ein Interessent noch 495'000 Franken für das Objekt an der Allmendstrasse 2 bezahlen. Bisher waren die Verkaufsverhandlungen nämlich nicht von Erfolg gekrönt, wie beim zuständigen Immobilienmakler Luca Della Giacoma zu erfahren ist.

«Die aktuelle Wirtschaftslage und die höheren Zinsen liessen die Nachfrage zurückgehen.»

Trotzdem schätzt Della Giacoma das Potenzial gross ein. Punkto Innenausbau – ein Umbau ist nötig – sei vieles möglich. Laut den Verkaufsunterlagen kann er sich wieder ein Büro sowie eine Praxis, ein Atelier oder gar einen Verkaufsladen vorstellen. Beim letzterwähnten kommt allerdings ein Vorbehalt dazu: Weil sich die vier Besucherparkplätze hinter der Liegenschaft befinden, sei es nicht möglich, direkt vor der Eingangstüre zu parkieren.

Eine Vermietung kommt für die Raiffeisenbank nicht infrage

Die Raiffeisenbank Untergäu will die Räumlichkeiten nicht vermieten, auch wenn es derzeit mit dem angestrebten Verkauf etwas harzig läuft. «Eine Immobilie in den Büchern ist für uns als Bank nicht interessant, weil wir diese mit hohen Eigenmitteln unterlegen müssen», sagt Sascha Kamber, Leiter Vertrieb der Raiffeisenbank Untergäu mit Hauptsitz in Hägendorf.

In Sachen Bancomat hat Sascha Kamber für die Kundschaft allerdings eine schlechte Nachricht. Vor zwei Jahren tröstete sich der frühere Gemeindepräsident Hansruedi Krähenbühl noch darüber hinweg, dass wenigstens dieser Gunzgen noch erhalten bleibt. Jetzt sagt Kamber:

«Wir lassen den Bancomaten noch so lange laufen, bis wir die Räumlichkeiten verkauft haben oder dieser altershalber ersetzt werden muss.»

Der Grund: Dieser ist nur von innen her zugänglich. Ein Umbau wäre zu kostspielig. Und einen freistehenden Automaten aufzustellen kommt für die Bank wegen der Bancomaten-Sprengungen in jüngster Vergangenheit nicht infrage.

Wird auch der Bancomat bald abgebaut, verliert Gunzgen mit seinen 1700 Einwohnerinnen und Einwohner einen weiteren Teil seiner öffentlichen Infrastruktur: Keine Raiffeisenbank-Filiale mehr – und seit Jahren gibts auch nur noch eine Postagentur im Volg.

