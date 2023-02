Gunzgen: Gemeinde kauft Gebäude des Lebensmittelladens Pic-Nic

Gunzgen Bürgergemeinde kauft ehemaliges Gebäude des Lebensmittelladens Pic-Nic Die Bürgergemeinde Gunzgen erwirbt zwei Grundstücke an der Mittelgäustrasse. Mit dabei ist auch das ehemalige Gebäude des Pic-Nic-Lebensmittelladens. Projekte werden auf dem Grundstück in den nächsten Jahren wohl noch keine umgesetzt. Jeremy Soland Jetzt kommentieren 07.02.2023, 13.42 Uhr

Die Bürgergemeinde Gunzgen investiert in die Zukunft. Im Juli 2022 schloss die Bäckerei Erni ihre Filiale an der Mittelgäustrasse in Gunzgen. Ein halbes Jahr später kauft die Bürgergemeinde das Gebäude. Ausserdem kauft sie die angrenzende Liegenschaft und ein Grundstück hinter der alten Bäckerei. Die Bäckerei war im Standort eingemietet. Zuvor befand sich im Gebäude der Pic-Nic-Lebensmittelladen.

Das ehemalige Gebäude des Pic-Nic-Lebensmittelgeschäfts. José R. Martinez

Hinter dem Kauf steckt eine langfristige Strategie: Laut Urs Marbet, dem Bürgergemeindepräsident von Gunzgen, soll das Land der Gemeinde gesichert werden. Auf den Landreserven könne die Bürgergemeinde in Zukunft Wohnbauten für Mietende errichten.

Dass die Bürgergemeinde Grundstücke erwirbt, ist keine Neuheit. Gemäss ihrer Website verfügt sie in der Industriestrasse und am Niederhofweg bereits über insgesamt neun Liegenschaften. Nun kommen noch zwei weitere an der Mittelgäustrasse dazu. Finanziert wird die Investition aus dem operativen Geschäft der Bürgergemeinde.

Langfristige Investition

Kurzfristig sind laut Marbet an der Mittelgäustrasse keine Überbauungen geplant. Einerseits, weil eine Person noch in einem der beiden Gebäude wohne und über das lebenslange Recht verfügt, in der Liegenschaft zu bleiben. Andererseits besitzt die Bürgergemeinde ausreichend Landreserven, die teils schon bebaut werden oder bebaut wurden. Mit dem Kauf sichere sich die Bürgergemeinde viel eher auf längere Zeit ab.

Im Moment sind die Mietpreise in Gunzgen laut Marbet auf einem normalen Niveau. Die Bürgergemeinde verfolge mit den Investitionen das Ziel, preiswerte Wohnungen anzubieten und Landreserven in Gunzgen zu sichern. Weitere Übernahmen von Grundstücken seien im Moment aber noch keine geplant.

