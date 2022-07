Gunzgen 50 Jahre bei der Post: Sogar ein Zweigangstöffli lag für Arnold Odermatt damals drin Arnold Odermatt aus Gunzgen arbeitete 50 Jahre lang bei der Post. Als Briefträger bekam er seinerzeit Hauswürste und flottes Weihnachtsgeld zugesteckt. Urs Huber Jetzt kommentieren 25.07.2022, 05.00 Uhr

Arnold Odermatt bei der Poststelle Kappel, dem letzten Wirkungsort in seiner 50-jährigen Berufskarriere. Patrick Lüthy

«Fridolin»! Sein Gesicht strahlt schier um die Wette. Denn «Fridolin» ist für Arnold Odermatt aus Gunzgen nicht irgendein Name. «Fridolin», so hiess der Kleinlieferwagen von VW bei der schweizerischen Post. Oder der PTT, wie sie 1972 noch hiess.

Das war «Fridolin»: noch knapp 200 Stück davon soll's irgendwo in Europa noch geben. zvg

Vor 50 Jahren begann Odermatt seine berufliche Laufbahn bei der Post, dem «Gelben Riesen». Als Betriebslehrling. Unschwer auszumachen: Er blieb. Der Mann ist so etwas wie ein Solitär; speziell in schnelllebigen Zeiten. «Ach, ich wusste damals nicht, dass dies mein Tätigkeitsfeld für das nächste halbe Jahrhundert sein würde.» Er lacht.

Es habe sich einfach so ergeben. «Zudem war die Situation so, dass eine Lehre bei der Post etwas sehr Betriebsspezifisches war. Ein Firmenwechsel war gar nicht so einfach zu vollziehen.» Jetzt, Ende Juli, beginnt Odermatts Zeit als Pensionär.

Der «Post-Käfer» mit seiner typischen Lackierung. zvg

Odermatt nämlich hat sie in seiner langen Laufbahn alle gesehen. Vom Handwagen über das Postvelo mit dem markanten Hinterradständer, den typischen Töffs bis hin zum VW Käfer mit der auffälligen Lackierung in Gelb und Schwarz. «Ja, und der war rechtsgesteuert», wirft Odermatt ein.

Ein halbes Jahrhundert beim «Gelben Riesen»

Seine Stationen: 1982 kam er, der Innerschweizer, der in Emmenbrücke aufgewachsen war, nach Zug. Zum Transportdienst. Dort fuhr er Lastwagen. «Damals konnte man beruflich noch das Chauffeurbillett machen», meint er. Das erklärt wohl auch sein Sensorium für all die Fahrzeuge, die im Postdienst eingesetzt wurden.

Der eingangs erwähnte «Fridolin» war wohl einer der typischsten; der Kleinlieferwagen, der in den 60er- und 70er-Jahren gebaut wurde und zum Einsatz kam, wäre aus heutiger Sicht den Kastenvarianten der Hochdachkombis zuzuordnen.

Ausbildner der Briefträger

Ab den frühen 90ern wurde er Amtsinstruktor in Olten und damit zum Lehrlingsausbildner der Zusteller; der Briefträger im weitesten Sinn des Wortes. Odermatt sagt heiter:

«Ich habe gar nichts gegen das Wort Briefträger. Da haben die Leute sofort ein Bild von der Tätigkeit.»

Gesundheitliche Probleme zwangen ihn dann, die letzten sechs Jahre wieder im klassischsten alle Postberufe zu wirken: als Zustellbeamter in Kappel nämlich. Der Arbeitsrhythmus von 05.30 bis 15 Uhr wurde wieder zum Alltag. «Frühes Aufstehen hat mir nie Schwierigkeiten bereitet», sagt Odermatt.

Der Kontakt zu den Leuten war wichtig

«Was mir halt immer gefallen hat, das war der Kontakt zu den Leuten», sagt der Mann, der sprachlich noch immer mit dem Hauch der Innerschweizer Mundart unterwegs ist. «Rüüdig guet» sei das früher gewesen, als der Pösteler praktisch in jedem Haus eine bekannte Person gewesen sei. «Vielerorts ist man einfach ins Haus getreten, hat sich per Ruf angekündigt», erklärt Odermatt.

Da gab’s auch schon mal einen Schwatz. War Huusmetzgete, bekam man hie und da Würste ab. «Man war so quasi ein Teil des Haushalts, bekam einen Batzen zu Weihnachten», weiss er zu erzählen. Und diese nicht zu knapp.

«Ich erinnere mich noch, dass ich als junger Zusteller mein erstes Zweigangtöffli davon finanzierte.»

Auch seien die Leute viel unkomplizierter unter der Haustür erscheinen: im Morgenmantel. Gar im Schlafanzug. «Halt einfach so, wie sie beim Klingeln bekleidet waren», fasst Odermatt zusammen. Und nicht zuletzt erinnert er auch sich an jene Momente, in denen er den Leuten etwa die AHV oder den Bauern das Milchgeld brachte. «Da war man zum Teil mit beträchtlichen Geldmengen unterwegs.» Vor allem in jungen Jahren sei ihm das manchmal etwas beklemmend vorgekommen.

Vielerorts ist niemand mehr zu Hause

Heute sei das alles doch eher die Ausnahme. Die Kontakte zu den Kunden wurden in den letzten Jahren immer weniger. «Verständlich», sagt Odermatt. Vielerorts sei niemand mehr zu Hause, in vielen Haushalten würde der Briefträger nicht mehr wahrgenommen, sei gar nicht bekannt.

«Bei Senioren ist das etwas anderes», meint er dann. Da gebe es noch eine kurze angenehme Begegnung. Aber mit dem Wegfall bestimmter Aufgaben des Briefträgers sei auch der engere Kontakt vorbei. «Früher kannte man noch die Situation schier hinter jeder Hausnummer», weiss Odermatt.

Reisen, gärtnern, lesen, wandern

Als Rentner will er sich jetzt dem Reisen, Gärtnern, dem Lesen und Wandern annehmen. Er, der früher Waffenläufe bestritt, bezeichnet den «Krienser» als den schönsten. Er sagt:

«Da kannte ich halt am meisten Zuschauer.»

150 Läufe hat er bestritten, der Odermatt, der jeweils mit dem Velo zur Arbeit fuhr. Von der Strasse hupt ihm eben ein Automobilist entgegen. Odermatt hebt die Hand, lacht. Mag sein, dass der Briefträger anonym geworden ist; Odermatt jedenfalls nicht.

