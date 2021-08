Historie zur Guttemplerbewegung in der Stadt Olten

Gründerzeit Als Auguste Forel noch in Olten wirkte Der Psychiater und Hirnforscher gab vor 125 Jahren den Anstoss zur Guttemplerbewegung in der Stadt Olten. Urs Amacher 03.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Schweizerischer Guttempler-Jugendtag 1940: der Jugendbund «Kraft» Olten an der Ecke Unterführungsstrasse/Bahnhofquai. zvg

Es ist 125 Jahre her, seit in Olten die Loge «Arbeit» Nr. 29 gegründet wurde. Am 31. Oktober 1896, einem Samstagabend, hielt Auguste Forel im Singsaal des Hübeli-Schulhauses einen Vortrag über «die Alkoholfrage vom sozialen Standpunkte aus und über den Guttempler-Orden». Forel kam aus Aarau, wo er am Vorabend zum gleichen Thema referiert hatte. Auguste Forel gab den Anstoss Auguste Forel war Psychiater, Hirnforscher und Insektenforscher. Seit 1879 war er Direktor der Irrenheilanstalt Burghölzli in Zürich. Als solcher erlebte der Waadtländer hautnah die Probleme des Alkoholmissbrauchs. Er veranlasste die Schaffung einer Trinkerheilanstalt in Ellikon an der Thur.

Prävention - schon immer ein Zauberwort

Gleichzeitig setzte er auf Prävention und warb für Alkohol-Abstinenz. 1892 gründete er in Zürich die ersten Loge des Unabhängigen Guttemplerordens als Teil der aus Amerika stammenden Weltorganisation der Independent Order of Good Templars (IOGT). Die Abkürzung hat sich bis heutzutage im deutschsprachigen Raum gehalten. Bei Forel erhielten die lokalen Guttempler-Logen jeweils Name und Nummer. Die Namen hatten entweder Bezug zum Ort oder ideelle Bedeutung. So erhielt die als erste konstituierte Zürcher Loge den Namen «Helvetia» und demgemäss die Nummer 1. Es folgten im Kreis 5 von Zürich die Loge «Fortschritt» Nr. 2 und die Loge «Berna» Nr. 3. In Basel entstand 1893 die Loge «Basilea» Nr. 5, in Solothurn hiess die Loge «Wengi­stein».

Eine Woche nach Forels Referat fand im Oltner «Bären» die konstituierende Sitzung der Loge «Arbeit» Nr. 29 Olten des IOGT statt. Der Vorstand bestand aus Hochtempler (Präsident), Vizetempler, Sekretär, ­Finanzsekretär, Schatzmeister (Kassier) und sieben «Hülfs­beamten». Unter den ersten Vorstandsmitgliedern finden sich Persönlichkeiten wie Robert Studer, Angestellter bei der Oltner Filztuchfabrik Munzinger und Simon Hug, beides freisinnige Gemeinderäte in Trimbach. Zudem als Kassier Edmund Husy aus Wangen als Kassier, Sekretär Arwin Walser, Vater des Hockey-Internationalen Hugo Walser und Franz Pfulg, Inhaber der Modellschreinerei (später Ingold).

Der Vereinszweck findet sich in einem Inserat, das 1897 im ­Adressbuch der Stadt Olten erschien:

«Der Orden bezweckt den Kampf gegen den Genuss von Alkohol und aller berauschenden Getränke sowie gegen die herrschenden Trinksitten und sucht, die Mitglieder moralisch zu heben.»

Die Zusammenkünfte fanden alle 14 Tage im Hübelischulhaus statt. Dabei schrieb die Loge spezielle ­Rituale und Passwörter vor.

Olten wird Guttempler-Hauptort

Bereits am ersten Juniwochenende 1898 veranstalteten die Guttempler einen 1. Schweizerischen Abstinententag in Olten. Tagungslokal war der Konzertsaal, am Sonntag fand ein Umzug statt mit Ziel in der Schützenmatt. Dort hielt man eine Art Landsgemeinde ab, wo Forel als Redner auftrat. An dieser Tagung wurde Wilhelm Geiger, Dreher bei der Centralbahn-Werkstätte, zum Grosssekretär, das heisst zum Sekretär der gesamtschweizerischen Guttempler-Grossloge gewählt. Da der Wohnort des Grosssekretärs automatisch auch der Geschäftssitz der Grossloge war, wurde Olten damit zur Hauptstadt des Schweizer Guttemplerordens.

1906 begann man in Olten eine Nachwuchsorganisation aufzubauen und gründete den Jugendbund «Kraft». Die Aktivitäten der Guttempler-Loge beschränkten sich nicht auf Zusammenkünfte im «Hübeli». Die Loge gestaltete ihre Bunten Abende im Saal des Hotels Emmental oder Olten Hammer mit Auftritten der eigenen Theatertruppe, Volkstanzgruppe und des eigenen Chors. Dabei wurde Süssmost statt Bier oder Wein serviert, und die Unterhaltung klang zu gemütlichen Klängen einer Ländlerkapelle aus. Ein Höhepunkt war jeweils die IOGT-Pfingsttagung.

Robert Lüscher begleitete die Lieder auf der Gitarre. zvg

Die Stunde des Robert Lüscher

Die Oltner Guttempler trafen sich für ein Wochenende mit andern Logen und vertrieben sich dort die Zeit mit Sport, Ballspielen, Volkstanz und Gesang. Da kam jeweils Robert Lüscher aus Wangen zum Zug, der mit seiner Gitarre Lieder begleitete. Den Abschluss des Treffens bildete ein Umzug durch den Tagungsort. Der erst 27-jährige Robert Lüscher, dessen Vater schon bei den Guttemplern mitgemacht hatte, übernahm 1939 den Vorsitz der Oltner Loge. Sein Vorgänger, Humbert Zandegiacomo-Marzer, hatte den Verein während 18 Jahren geführt. Robert Lüscher-Troller blieb all die Jahre Präsident bis 1995.

Das 90-jährige Bestehen der Oltner Loge hatte man 1986 noch gediegen feiern können. Zum Fest traf eine grosse Zahl von Gästen ein. Das 100-Jahre-Jubiläum erlebte die Loge nicht mehr. Sie wurde kurz zuvor aufgelöst.

Quellen: Stadtbibliothek Olten; Auskünfte: Rosmarie Weibel, Peter Werfeli, Gerhard Eglin.